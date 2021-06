Foto: Shutterstock

Pasaulē ik gadu bez vēsts pazūd miljoniem personu. Dažos gadījumos cilvēkus izdodas veiksmīgi atrast, bet diemžēl visbiežāk viņi izgaist bez pēdām, aiz sevis atstājot tikai neskaidrus pavedienus un neatbildētus jautājumus.

Mēdz būt gadījumi, kad par kādas personas nozušanu runā visā pasaulē, jūtot līdzi, izsakot iespējamās versijas un palīdzot meklēšanā. Daži 20. gadsimtā bezvēsts pazudušie jau ir kļuvuši par leģendām, kuras neaizmirst un apspriež pat šodien.

Liktenīgais Romas centrs un sazvērestības teorijas

Foto: Unsplash



Teju pirms 40 gadiem, 1983. gada 22. jūnijā, 15 gadus vecā jauniete Emanuela pazuda pašā Romas centrā, dodoties uz flautas mūzikas stundu. Viņa bija ievērojama Vatikāna darbinieka meita, kurai patika baudīt katolicisma centra idilliskos dārzus un bieži sarunāties ar pāvestu Jāni Pāvilu II.

Meitenes pazušana aizsāka gadu desmitiem ilgas, mainīgas sazvērestības teorijas, kurās iekļauta itāļu mafija, katoļu baznīcas noslēpumi, turku teroristu grupējumi, kā arī cilvēku tirdzniecība un upurēšana. Tomēr līdz galam atrastu pierādījumu par meitenes noslēpumaino nozušanu nav, ir tikai teorijas.

Lai kāds arī bija nolaupītāju motīvs, Emanuelas Orlandi ģimenes mērķis ir atrast meitenes mirstīgās atliekas un pielikt šai lietai punktu. Viens no jaunākajiem pavērsieniem izmeklēšanā bija 2018. gada oktobrī, kad Vatikānā atrada cilvēka kaulus. Tomēr atklājās, ka tās pieder ar Emanuelu nesaistītam cilvēkam.

Viens no cerīgākajiem pavedieniem bija 2019. gadā atsūtītā vēstule, kurā aprakstīta un nofotografēta jaunietes iespējamā atdusas vieta – Teitoņu kapsēta Vatikānā. Diemžēl šī vēstule izrādījās maldi, un kapenēs neko neatrada.

Arī šobrīd Emanuelas Orlandi pazušana joprojām nav pietuvojusies atrisinājumam, paliekot par vienu no mistiskākajiem Vatikāna noslēpumiem.

Skaļa slepkavība un nozudis “ar galiem”

Nante, Francija. Foto: Unsplash



2011. gada aprīļa notikumi Nantē, Francijā, pāršalca pasauli ļoti ātri, kad kāda aristokrātu ģimene, Dupontu de Ligonezu lielā saime – Ksavjers Duponts de Ligonezs, viņa sieva un četri bērni, kādā dienā vienkārši pazuda no radu, draugu un kaimiņu redzesloka.

Nedēļu vēlāk kaimiņiene pievērsa policijas uzmanību mistiskajam klusumam un tukšajam ģimenes mājoklim. Pēc apjomīgas apkārtnes pārmeklēšanas, visi ģimenes locekļi, tostarp divi suņi, tika atrasti miruši, aprakti zem savas mājas terases. Ķermeņi bija iesaiņoti maisos, un ar tiem kopā ietītas reliģiskas ikonas. Vienīgais, kuru neizdevās atrast, bija Dupontu de Ligonezu ģimenes galva – Ksavjers.

Tas padarīja viņu par galveno aizdomās turamo šajā lietā. Pierādījumi bija acīmredzami – pirms nelaimes tieši Ksavjers praktizēja šaušanu, iegādājās ieroča klusinātāju, kā arī atkritumu maisus un cementu. Pēc notikušā tēvs sāka bēguļot, atstājot aiz sevis “digitālās pēdas” pa visiem Francijas dienvidiem – Duponts de Ligonezs ar savu karti norēķinājās par degvielu, viesnīcu un apmeklēja restorānus.

Pēdējo reizi aizdomās turamais redzēts 2011. gada 15. aprīlī kādā autostāvvietā. Interesanti, ka Ksavjers pat apzināti ieskatījās stāvvietas novērošanas kamerā vēl pēdējo reizi un tad nozuda. Desmit gadus vēlāk viņa atrašanās vieta joprojām nav zināma.

Nolaupa lidmašīnu, pieprasa 200 000 dolāru un izgaist bez pēdām

Foto: Unsplash



Tieši pirms 50 gadiem kāds noslēpumains pasažieris nolaupīja lidmašīnu un ar 200 tūkstošiem dolāru burtiski “izkūpēja gaisā”. Ar džentlmeņa manierēm apveltītais un harizmātiskais D.B.Kūpers jeb Dens Kūpers (pseidonīms) 1971. gada 24. novembrī nolaupīja reisu Portlenda – Sietla, un lidojuma laikā iedeva stjuartei zīmīti, paziņojot par somā esošu spridzekli.

Tomēr ar to nebija gana – vīrietis pieprasīja 200 tūkstošus dolārus un četrus izpletņus. Saņēmis pieprasīto summu, Kūpers atbrīvoja visus pasažierus un divus no sešiem apkalpes locekļiem. Tad pārgalvis pavēlēja lidot uz Meksiku. Šī lidojuma laikā viņš atvēra lidmašīnas aizmugurējo izeju un izlēca no tās. Pēc notikušā vīrietis vienkārši izgaisa bez pēdām. Runā, ka vaininieks nemaz kritienu neizdzīvoja, bet patieso iznākumu neviens vēl nav noskaidrojis.

Šis noziegums vēl aizvien ir mistika, tāpat kā paša Kūpera identitāte. Zīmīgi, ka šī ir arī vienīgā neatrisinātā lidmašīnas nolaupīšanas lieta komerciālās aviācijas vēsturē.

Noslēpumainais okeāna laineris un pēdējais telefona zvans

Foto: Unsplash



24 gadus vecā Rebeka Koriama pazuda 2011. gada martā no luksusa kuģa “Disney Wonder”, kas kursēja no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) uz Meksiku. Viņa strādāja par animatori bērnu pasākumos, bet 22. marta rītā pēkšņi neieradās uz savu maiņu.

Rebeku pēdējo reizi videokameras ierakstos manīja agrā rīta stundā. Runājot pa telefonu, meitene bija manāmi satraukta, un tieši pēc šīs sarunas viņu vairs neatrada. Versijas ir dažādas – iespējams, viņa bija iesaistīta mīlas trīsstūrī, tomēr citi apgalvo, ka sieviete izdarīja pašnāvību, kaut gan viņas ķermeni tā arī nekad neatrada.

Daudzi kritizēja to, kā uzņēmums rīkojās, risinot meitenes pazušanu. Rebekas tēvs apgalvo, ka Jūras spēku un Krasta apsardzes komandām piešķīra nepareizas koordinātas, un, iespējams, pārmeklēta nepareiza jūras teritorija. Tāpat neviens neņēma vērā standarta procedūras un neapturēja kuģi, lai meklētu meiteni.

Izmeklēšana aizvien norisinās, un ģimene cer, ka mīklainos apstākļus reiz spēs atšķetināt.

Detroitas bosa piedzīvojumi iedvesmo Holivudas filmu veidotājus

Detroitas ielas. Foto: Unsplash



Kad 1975. gadā pazuda bēdīgi slavenais amerikāņu noziedznieks Džimijs Hofa, tas izraisīja lielu ažiotāžu sabiedrībā. Dumpinieks bez pēdām izgaisa no kādas Mičiganas autostāvvietas, kur bija devies satikt divus mafijas līderus. Kopš tās reizes Hofa vairs nav redzēts, savukārt abi mafijas pārstāvji apgalvoja, ka nekāda tikšanās ar Hofu viņiem nebija paredzēta.

Ietekmīgā vīra mirstīgās atliekas joprojām nav atrastas, tomēr lēš, ka viņa kontakti un darījumi ar mafiju, visticamāk, bija pazušanas un nāves iemesls. Vēl šodien, 50 gadus vēlāk, Hofas izgaišanu apvij vairākas sazvērestības teorijas un leģendas. Viena no tām – Hofu nogalināja un apraka Ņūdžersijas futbola stadiona vidū. Tomēr šo teoriju 2010. gadā apgāza populārais raidījums “Mythbusters”.

ASV arodbiedrību un vienlaikus arī kriminālo aprindu līdera dzīve un mistiskie nozušanas apstākļi kļuvuši par iedvesmu daudzām Holivudas filmām. Viens no pēdējiem grāvējiem ir Amerikas Kinoakadēmijas balvai “Oskars” nominētā spēlfilma “Īrs” (“Irishman”), ar leģendārajiem aktieriem Robertu De Niro un Alu Pačīno galvenajā lomā.