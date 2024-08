Miks Dukurs un Kalendy nolēmuši spert jaunu soli attiecībās: “Kopīgi pieņēmām lēmumu” Linda Tunte



























Mūziķis Miks Dukurs ar savu draudzeni Endiju Kalniņu jeb Kalendy nolēmuši spert nākamo soli savās attiecībās un uzsākt kopdzīvi, jo pašreizējā dzīvošana katram it kā savā mājoklī, tomēr lielākoties kopā, bija nogurdinājusi.

Kā ar portālu LA.LV padalījās Kalendy, lēmums esot pieņemts abiem kopā – viņa visu laiku īrējusi dzīvokli Rīgā, bet drīz vien sapratusi, ka nu jau tajā ir vien reizi nedēļā, pārējo laiku pavadot pie Mika. Kļuvis skaidrs, ka nav jēgas turpināt uzturēt 2 mājokļus. Bija pienācis īstais brīdis ko mainīt.

“Grūtākais bija saprast, kā sadzīvosim Mika esošajā dzīvesvietā, jo sapratām, ka tur ir par šauru. Izskatījām daudzas opcijas, līdz beigās tomēr palikām pie tā paša. Esošo dzīvokli paplašināsim, jo tur ir tāda iespēja, kā arī pie Mika bieži paliek bērni, līdz ar to mums visiem tur nepietiktu vietas,” stāst Kalendy.

Kādu laiku gan tas nozīmēšot neērtības, jo dzīvoklī paralēli notiks remonta darbi, taču tajos abi kopā gatavi iesaistīties, līdz ar to plānots, ka pāris mēnešu laikā viss tiks paveikts.

Kalendy neslēpj, ka viņai pārvākšanās process praktiskā ziņā nav vienkāršs: “Man ir tiešām daudz mantu! Visu laiku prātojām, kur tās liksim. Mikam ir maz drēbju, toties man to ir daudz. Labi, ka paplašināšanās atrisinās jautājumu, kur tās visas novietot.” Šobrīd viņa sēžot starp kastēm un maisiem, ko jau nākamnedēļ pārvedīs pie Mika un tad nāksies saprast, kur ko novietot.

Lēmums, ka pāra kopīgā dzīvesvieta būs pie Mika, pieņemts, ņemot vērā viņa bērnu intereses: “Miks dzīvo netālu no bērniem, viņu skolām. Ir dienas, kad viņam jāizņem bērni, jābūt tuvumā, tāpēc tas ir ērtāk, nekā, piemēram, braucot regulāri no Rīgas. Savukārt es daudz varu strādāt no mājām, līdz ar to man tas neko daudz nemaina. Un Rīga nav tālu no Ādažiem, varēšu izbraukāt, ja vajadzēs.”

Skaistais pāris ir kopā jau nepilnu gadu, taču par dzīvošanu kopā sarunas esot bijušas jau aptuveni pusgadu. Vai viņiem joprojām ir rozā briļļu periods? Kalendy norāda, ka, iespējams, viņiem tāds nemaz neesot bijis.

“Uzskatu, ka šis periods mums cik ātri sākās, tik ātri arī beidzās. Kad iepazināmies, Miks bija šķiršanās procesā, kas bija pārbaudījums mūsu attiecībām vai spēsim to pārdzīvot. Viņam tas emocionāli nebija vienkāršs periods, es jutos visam pa vidu. Līdz ar to uzskatu, ka rozā briļļu mums nemaz nav bijis, uz visu skatāmies ar skaidrām acīm.”