Mūzikas balvas "Zelta Mikrofons 2020" laureāti

""Zelta mikrofons" ir valsts nozīmes mūzikas industrijas pasākums!" Mīlgrāve atbild kritikai par pasākuma tiešraidi







Balvas “Zelta mikrofons” pasniegšanas ceremonija bija epidemioloģiski drošs pasākums, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda ceremonijas rīkotāji, kuriem sociālajos tīklos veltīts ne mazums kritikas un neizpratnes, kā bijis iespējams sarīkot tik vērienīgu pasākumu, turklāt ar skatītāju dalību, apstākļos, kad Covid-19 pandēmijas dēļ jebkādi publiski pasākumi ir aizliegti.

Balvas producente Elita Mīlgrāve uzsvēra, ka ceremonija nav bijusi publisks pasākums, bet gan “televīzijas satura veidošana – tiešraide ar atbilstošu specifiku”, divas dienas pirms kuras veikta dalībnieku kolektīvā Covid-19 testēšana.

Kā aģentūru LETA informēja balvas pārstāve Ilze Pleša, ienākšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju centrā, kur notika ceremonija, bijusi atļauta tikai ar negatīvu Covid-19 testu vai antivielu esamības laboratoriska apliecinājuma uzrādīšanu. Tāpat katrs filmēšanas dalībnieks un darbinieks parakstījis apliecinājumu, ka viņam nav slimības simptomu, viņš nav Covid-19 inficētā kontaktpersona un viņam nav noteikta pašizolācija vai karantīna.

Mīlgrāve uzsvēra, ka televīzijas tiešraides scenārija izstrāde un norises plāns ticis veidots pēc vienota atsevišķu “ierakstu bloku” principa, esot tikušas nodrošinātas atsevišķas ģērbtuves katram māksliniekam vai grupai atbilstoši konkrēto mākslinieku dalībai noteiktā tiešraides ieraksta blokā, ierakstu bloku dalībnieku plūsma norises vietā tikusi organizēta pa atsevišķām ejām, lai būtu iespēja nesatikties, balvas esot pasniegtas bez savstarpēja kontakta, bijušas īpašas prasības attiecībā uz dezinfekciju, maskām, filmēšanas laiku un kārtību.

Pēc producentes paustā, filmēšanas telpa tika iekārtota tā, lai starp konkrētā bloka dalībniekiem tiktu nodrošināta divu metru distance, turklāt masku noņemšana bija atļauta tikai uzturoties kameru kadrējumā – dodoties saņemt balvu, runājot, uzstājoties vai dziedot.

Viņa atzīmēja, ka visi iesaistītie – gan personāls, gan dalībnieki – tikuši iepazīstināti ar “Zelta mikrofona” organizētāju izstrādāto Covid-19 drošības protokolu, kas īpaši izveidots, lai nodrošinātu prasību ievērošanu gan sagatavošanas, gan tiešraides laikā. Mīlgrāve uzsvēra, ka drošības pasākumu ievērošana ir arī katra dalībnieka personīgā atbildība.

Pēc Mīlgrāves vārdiem, ceremonijas telpā bijis maz cilvēku, tāpēc izmantota filmēšana no sānu rakursa, "kas ir bieži izmantots paņēmiens, ja ieraksta vietā ir maz publikas, jo rada "optisku ilūziju" par telpas piepildījumu".







































































































































































































































































Aizvadīta svinīgā "Zelta Mikrofons 2020" ceremonija

“Zelta mikrofona” organizatori pavēstīja, ka filmēšanas laikā dažādos raidījuma blokos tika veikta dalībnieku “nomaiņa”, lai maksimāli izvairītos no dažādos blokos iesaistīto saskarsmes, tika dezinficēti krēsli un izmantotā aparatūra, nodrošināts, ka pasniedzamās balvas paši balvu pasniedzēji neskartu, nodrošinot bezkontakta balvu saņemšanu, veikti citi piesardzības pasākumi. Visas iepriekš minētās “maiņas” tika veiktas pēc katra bloka reklāmas paužu laikā, pauda Mīlgrāve.

Viņa skaidroja, ka ieraksta laikā Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju telpā vienlaicīgi esošais tiešraides dalībnieku un tehnisko darbinieku skaits atbilda vadlīnijās noteiktajai filmēšanas procesu laikā nepieciešamajai kvadratūrai. Vidējais katra bloka norises laiks bija 30 minūtes. Neesot organizēta nekāda cita saviesīga tikšanās.

Konsultācija par paredzētajām prasībām tikusi lūgta arī Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC).

“Zelta mikrofona” organizatori, vērtējot, piemēram, “Muzikālās bankas” noslēguma pasākuma ierakstu janvārī, esot izdarījuši secinājumus, lai novērstu visus riskus.

Mīlgrāve teica, ka organizatori iepazinušies arī ar pieredzi ierakstu veikšanā un pasākumu rīkošanā sporta jomā, citu valstu televīzijas šovu un tiešraižu nodrošināšanu, kur Covid-19 epidemioloģiskās prasības ir līdzīgas.

“Varam ar pilnu atbildības sajūtu teikt, ka “Zelta mikrofona” ceremonijas ieraksts ir bijis viens no visrūpīgāk plānotajiem un no drošības viedokļa vissagatavotākajiem beidzamā gada laikā. Atbildot uz kritiku par to, ka televīzijas tiešraide vispār notika, varam teikt, ka līdzīgi kā augsta līmeņa sportā un kultūras pasākumos – Mūzikas ierakstu gada balva “Zelta mikrofons” ir valsts nozīmes mūzikas industrijas pasākums. Un līdzīgi kā augsta līmeņa sportā un kultūras pasākumos – arī “Zelta mikrofona” ceremonija tika organizēta, ievērojot visus drošības protokola noteikumus,” paziņoja balvas producente.

Kā ziņots, otrdien tiešraidē no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju centra tika paziņoti aizvadītā gada spožākie ieraksti Latvijas mūzikā. “Zelta mikrofona” statuetes tika pasniegtas 22 kategorijās.

Mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofons” organizē Latvijas skaņu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība un “Micrec PM” sadarbībā ar LaIPA un Kultūras ministriju.