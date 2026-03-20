Miljoni, klusēšana un negaidīts pavērsiens: Timmas un Sedokovas lietā parādījušies jaunumi 0

10:53, 20. marts 2026
Basketbolista Jāņa Timmas un dziedātājas Annas Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadales lieta nodota citai tiesai, sociālajos medijos paziņojusi sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.

Maskavas Horoševskas rajona tiesa, kurā līdz šim notika tiesas sēdes, lēma par lietas nodošanu Maskavas Ostankinas rajona tiesai.

Gavrilova norādīja, ka iebilda šim tiesas lēmumam, jo tas aizkavēs tiesvedību, taču Sedokovas aizstāve to atbalstījusi.

Kā ziņots, iepriekšējā tiesas sēdē Sedokovas pārstāve Tatjana Stukalova paziņoja, ka Timmas dāvinātais dzīvoklis Sedokovai ir pārdots un iegūtie līdzekļi trīs mēnešu laikā ir iztērēti ģimenes vajadzībām.

Tiesnese centās noskaidrot, kāda bija summa, ko Sedokova ieguva no dzīvokļa pārdošanas un kādiem mērķiem šie līdzekļi iztērēti, taču aizstāvība nespēja sniegt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem.

Gavrilova sacīja, ka apstrīdētā dzīvokļa tirgus vērtība uz pirkšanas brīdi bija 150 miljoni rubļu (1 497 849 eiro). Advokāte informēja, ka Timmas ģimene plāno pretendēt uz visu kustamo un nekustamo īpašumu, ko tiesa izšķirs.

Pēc Gavrilovas teiktā tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.

Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, iepriekš informēja Gavrilova.

Sedokova un Timma sāka tikties 2019. gada vasarā un nākamā gada septembrī salaulājās. Savukārt 2024. gada septembra sākumā Sedokova paziņoja par attiecību pārtraukšanu ar Timmu.

Timmas bijusī sieva un viņa dēla Kristiana māte Oša ir apprecējusies ar futbolistu Mārci Ošu.

Timma nomira Maskavā 2024. gada 17. decembrī. Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā basketbolista līķis atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Viņš izdarīja pašnāvību.

2024. gada oktobrī Timma basketbolista karjeru izvēlējās turpināt Krievijas bukmeikeru kompānijas “Liga Stavok” organizētā turnīrā, pārstāvot komandu “Alikson”.

Timma Latvijas valstsvienības kreklā aizvadīja 68 spēles.

