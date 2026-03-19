Piecu vārdu jautājums, kas, pēc Hārvardas pētnieku teiktā, uzreiz uzlabo attiecības 0
Hārvardas psihiatre ierosina savam partnerim uzdot vienkāršu sešu vārdu jautājumu, kas varētu palīdzēt uzlabot attiecības, ja esat nonākuši grūtībās.
Dr. Ašvīnija Nadkarni, psihiatrijas docente no Hārvardas, atklāj, ka cilvēki bieži jautā, kā uzlabot attiecības ar partneri — un viņas padoms ir pārsteidzoši vienkāršs.
Viņa aicina uzdot otram vienu jautājumu: “Kas liek tev justies mīlētam?”
Viņa skaidro, ka atbilde var atklāt partnera emocionālās vajadzības, kuras pat ilgtermiņa pāri reizēm īsti neizprot. “Šis jautājums palīdz saprast partnera mīlestības valodu — ko viņam/viņai patiesi vajag, lai justu mīlestību,” viņa saka žurnālam “Reader’s Digest”.
Mīlestības valoda
Pat ļoti saderīgiem pāriem var atšķirties tuvības izpausmes: kāds ilgojas pēc pārliecības un tuvuma, cits vēlas emocionālu brīvību un neatkarību.
Neatkarīgi no tā, kur cilvēks atrodas šajā spektrā, skaidra savu vajadzību izteikšana ļauj attiecībām darboties raitāk un saprotamāk. Saruna var atklāt visu, sākot no vēlmes pēc praktiska atbalsta, līdz pat emocionālai tuvībai vai fiziskam kontaktam.
Nadkarni uzskata, ka šāds jautājums var veicināt intimitātes līmeni, kas citādi attīstītos tikai daudzu gadu laikā. Viņa iesaka šo sarunu atkārtot ik pa laikam, jo cilvēku vajadzības attiecībās mainās — tās ietekmē stress, veselība, vecāku loma u. c.
Tajā pašā laikā Stenfordas universitātes pētnieki atklājuši citu vienkāršu jautājumu, kas palīdz izvairīties no neērtām situācijām, īpaši randiņos: “Vai vari pastāstīt sīkāk, kāpēc tu tā domā?”
Šis jautājums liek otram justies sadzirdētam un mazina konfrontāciju.
Pētījums rāda, ka tas veicina atvērtību, samazina negatīvas emocijas un rada pozitīvāku attieksmi arī pret citādiem viedokļiem.