Tā bija nakts kā jebkura cita Vinstona Čērčila dzimto māju Blenheimas pilī, Oksfordšīrā. Zādzība Blenheimas pilī, kur dzimis Vinstons Čērčils, notika 2019. gada rudenī. Piecu cilvēku banda naktī miljonos mērāmo noziegumu veica piecās minūtēs.

Greznās zāles bija klusas pēc privāta pasākuma, un apsargi jau bija devušies prom. Neviens negaidīja, ka dažu minūšu laikā tiks pastrādāta viena no neparastākajām zādzībām pēdējās desmitgadēs, šo atgadījumu atmiņā atsauc BBC.

Pie vārtiem pietuvojās divi automobiļi. Pirmais trieciens – un masīvie vārti vairs neturējās vietā. Otrs trieciens – un jau bija izsists logs. Pieci vīri, bruņoti ar smagiem veseriem, devās tieši uz savu mērķi – 98 kilogramus smago 18 karātu zelta tualetes podu, kas tika uzstādīts kā daļa no itāļu mākslinieka Maurīcio Katelāna izstādes un simboliski nosaukta “Amerika”.

Pods bija pieslēgta kanalizācijai, bet tas zagļus neapturēja – ar pāris spēcīgiem triecieniem tas tika izrauta no stiprinājumiem. Smagais priekšmets tika steigā izvilkts pa to pašu logu un ielikts auto bagāžniekā. Vesrerus atstāja notikuma vietā. Viss notika tik ātri, ka pēc piecām minūtēm banda jau bija prom.

Kad atsteidzās policija, nozieguma vietā bija palikušas tikai izsistas durvis, sabojāta santehnika un šokēti darbinieki. Zelta pods, kas bija apdrošināts par sešiem miljoniem dolāru, bija pazudis.

Pazudis uz visiem laikiem?

Izmeklēšana ilga vairākus gadus. Zelta tualetes podu tā arī nekad neatrada. Policija uzskatīja, ka tas ir sagriezta gabalos un pārdots kā lūžņi, kas 2019. gadā būtu bijuši aptuveni 3,5 miljonu dolāru vērti.

Tomēr izmeklētāji atrada pavedienu. Viens no galvenajiem aizdomās turamajiem – Džeimss Šins, pieredzējis noziedznieks ar garu kriminālo pagātni, – pēc dažiem mēnešiem tika arestēts par citu zādzību.

Pārbaudot viņa apģērbu, tajā atrada sīkus zelta fragmentus. Arī viņa DNS tika konstatēta nozieguma vietā. Viņš savu vainu atzina un tika ieslodzīts, pievienojot šo noziegumu viņa 17 gadu cietumsodam par citiem noziegumiem.

Banda tiesas priekšā

Tomēr Šins nebija vienīgais. Pēc ilgstošas izmeklēšanas uz apsūdzēto sola nonāca vēl trīs bandas dalībnieki:

– Maikls Džonss (39 gadi) – atzīts par vainīgu zādzības plānošanā. Viņš bija tas, kurš pirms laupīšanas divas reizes apmeklēja pili, pētot drošības sistēmu un tualetes atrašanās vietu.

– Freds Dovs (36 gadi) – atzīts par vainīgu sazvērestībā ar mērķi pārdot nozagto zeltu. Viņš bija starpnieks, kas centās atrast pircēju.

– Bora Gučdžuks (41 gads) – attaisnots pierādījumu trūkuma dēļ. Lai gan viņš bija saistīts ar zelta pārdošanu, tiesa nevarēja pierādīt, ka viņš zinājis par tā izcelsmi.

– Ceturtajam bandas loceklim izdevās palikt nesodītam, un viņš tā arī netika atrasts.

Perfekti plānota operācija

Tiesas procesa laikā atklājās, cik rūpīgi bija plānots šis noziegums. Banda izmantoja divas zagtas automašīnas, zināja nepilnības pils apsardzē, un ka tualetes telpa ir aiz koka durvīm, kas neatradās kameru redzamības laukā.

Laupīšana notika tikai dažas stundas pēc pasākuma, kad viss apmeklētāju troksnis jau bija norimis, bet policija vēl nebija devusies ikdienas patruļā.

Tomēr, lai cik perfekti plānota, zādzība neatmaksājās – neviens no zagļiem tā arī nesagaidīja miljonus, un pods, kas reiz izraisīja sensāciju, pazuda bez pēdām.

A golden toilet was stolen from Winston Churchill's birthplace. A 66-year-old man has been arrested in connection with the incident, but the piece of art hasn’t been recovered, police said.https://t.co/jxgL86aBYf via @TicToc pic.twitter.com/7RdBrlWbAk

— Bloomberg (@business) September 16, 2019