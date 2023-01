Jau iepriekš izskanējušas aizdomas, vai īstais noteicējs Satiksmes ministrijā tiešām būs Jānis Vitenbergs (no kreisās) vai arī parlamentārais sekretārs Kaspars Gerhards, kuram ir lielāka darba pieredze dažādās valdībās. Foto: Evija Trifanova/LETA

Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Visos laikos ministri ir centušies veidot biroju no politiski zināmiem un uzticamiem cilvēkiem, to sastāvu saskaņojot arī ar partijas augstāko vadību, kam ir vairāki iemesli. Partiju “atslēgas cilvēkiem” tā ir iespēja pārraudzīt un ietekmēt nozares politikas īstenošanu, kā arī saņemt informāciju, kas nav mazsvarīgi. Citā gadījumā tā ir iespēja iekārtot darbā partijai nozīmīgus cilvēkus. Taču vairāki jaunās valdības pārstāvji nav vadījušies pēc šiem kritērijiem, bet gan izvēlējušies ar partiju nesaistītus lietpratējus. “Latvijas Avīze” pētīja, kā savus birojus veidojuši jaunās valdības ministri.

Valdību veidojošās partijas ir izvēlējušās dažādu taktiku ministru biroju veidošanā. “Jaunā Vienotība” to ir atstājusi katra ministra paša ziņā, atsevišķos gadījumos tās pārstāvji valdībā savā komandā aicinājuši arī ar partiju nesaistītus nozaru pārstāvjus. Nacionālā apvienība lielākoties uzticējusies partijas biedriem vai tai pietuvinātiem cilvēkiem, jo ministru biroji esot jāveido no līdzīgi domājošajiem. “Apvienotajam sarakstam” bijis svarīgi atrast nozīmīgas pozīcijas cilvēkiem, kas kandidēja vēlēšanās augstās vietās, bet neiekļuva Saeimā, vai arī saistīja savu politisko darbību ar izpildvaru.

Ja salīdzina ar Krišjāņa Kariņa (“JV”) pirmo valdību, kad vairāku ministru birojā bija desmit vai pat vairāk darbinieku, tagad ministri izveidojuši nelielas komandas, kurās ir no četriem līdz sešiem cilvēkiem. Iepriekš, piemēram, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra birojā strādāja 13 darbinieki, no kuriem trīs gan bija ārštata padomnieki, kas algu nesaņēma. Tādi arī tagad ir vairākos birojos, piemēram, ekonomikas ministres Ilzes Indriksones (NA) ārštata padomnieks ir Ogres novada mēra vietnieks Gints Sīviņš, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka (“AS”) ārštata padomnieks ir Andris Miglavs. Vairāku ministru biroji vēl ir tapšanas stadijā, tie var paplašināties.

Zemkopības ministrs atver durvis

Ministriju parlamentārie sekretāri ir otra augstākā politiskā amatpersona ministrijā ar diezgan plašām pilnvarām. Viņi var uzstāties Saeimas tribīnē, kā arī pārstāvēt ministru starptautiskajās konferencēs. Sadarbība ar parlamentu ir viņu galvenais uzdevums. Tāpēc daļa no parlamentārajiem sekretāriem ir arī Saeimas deputāti. Taču atalgojumu pēc izvēles deputāts var saņemt tikai vienā vietā. No līdz šim izraudzītajiem parlamentārajiem sekretāriem gan tikai trīs ir arī deputāti. Igors Rajevs (“AS”) veic šos pienākumus Iekšlietu ministrijā, Jānis Patmalnieks (“JV”) – premjera birojā, bet Edgars Putra (“AS”) – Zemkopības ministrijā.

E. Putra 12. Saeimā, toreiz pārstāvot Zaļo un zemnieku savienību, bija Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs. Viņaprāt, Saeimas deputātiem ir zināmas priekšrocības, jo var sēžu zālē un komisijās apspriesties ar kolēģiem un operatīvāk nokārtot vienu vai otru nozares jautājumu. E. Putra arī informēja, ka ir izpildīta “AS” priekšvēlēšanu apņemšanās. Viņš toreiz solīja – ja “AS” vadīs Zemkopības ministriju, tad pirmais darbs būšot priekšteča Kaspara Gerharda (NA) uzlikto elektronisko atslēgu demontāža, jo viņa laikā ēkas 23. stāvā, kur ir ministra kabinets un viņa birojs, varēja iekļūt tikai ar caurlaidēm. “Mēs jau pirmajā dienā noņēmām atslēgas. Tagad zemkopības ministrs Didzis Šmits un viņa birojs ir pieejams katram. Gaidām ikvienu ciemos!” “Latvijas Avīzi” informēja E. Putra. Pagaidām gan birojs ir neliels, taču tā vadītāja Anna Vītola-Helviga nozares cilvēkiem ir labi pazīstama kā ilggadējā Lauku atbalsta dienesta vadītāja, ar kuru K. Gerhards nepagarināja līgumu.

Vitenbergs nebūšot Gerharda ēnā

K. Gerhards, kuram ir pieredze četru ministriju vadībā, ieskaitot Satiksmes ministriju, tagad būs parlamentārais sekretārs šajā ministrijā, kuru vadīs Jānis Vitenbergs (NA). Uz vaicāto, vai ietekmes ziņā K. Gerhards nebūs pārāks par ministru, J. Vitenbergs “Latvijas Avīzei” atbildēja, ka, protams, izmantos pieredzējušā kolēģa padomus un zināšanas, “taču es esmu satiksmes ministrs, tie būs mani lēmumi, par kuriem es atbildēšu”. Satiksmes ministra biroja veidošana izraisīja lielāku interesi, jo sākumā tajā uz pusslodzi bija pieņemta darbā arī skolniece Megija Florentīne, kurai plānoja uzticēt reģionālo vizīšu organizēšanu. J. Vitenbergs atzina, ka sabiedrības spiediena ietekmē no sadarbības ar viņu ir atteicies, lai gan uzskata, ka ir jādod iespēja arī rosīgiem jauniešiem iepazīt darbu valsts pārvaldē. M. Florentīne ir aktīva partijas jauniešu nodaļas biedre.

Nacionālajai apvienībai ir raksturīgi ministru biroja vadību vai parlamentārā sekretāra posteni uzticēt partijā nozīmīgiem cilvēkiem, kas rotē no vienas ministrijas uz citu. Viens no viņiem ir Jānis Eglīts, kurš strādāja pie K. Gerharda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kā arī Zemkopības ministrijā, kad pat bija biežāk redzams medijos nekā ministrs. Tagad J. Eglīts ir Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, savukārt Marika Zeimule (NA) no Kultūras ministrijas ir pārcēlusies uz Satiksmes ministriju, kur vada ministra biroju. Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons gan šajā amatā strādāja arī iepriekš, kad bija arī Saeimas deputāts, un viņam profesionālās zināšanas ir tieši šajā jomā. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Čuda ir NA Jūrmalas nodaļas vadītājs.

NA ministru birojos strādā arī partijas politiķu ģimenes locekļi. Satiksmes ministra padomnieka, bijušā Saeimas deputāta Jāņa Iesalnieka dzīvesbiedre Aija Iesalniece ir kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) biroja vadītāja, bet ministra palīdze ir Rīgas domes vicemēra Edvarda Ratnieka dzīvesbiedre Marija Luīze Ratniece.

“AS” ministru padomdevēji – agrākie kolēģi

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs ir viens no trim, kas šo amatu apvieno ar Saeimas deputāta pienākumiem. Foto: Paula Čurkste/LETA

NA ir saskaņota un izstrādāta biroju veidošanas sistēma, bet “Apvienotā sarak­sta” ministru pieeja ir dažāda. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis komandā aicinājis cilvēkus, kas bija viņa birojā arī tad, kad M. Kučinskis bija premjers. Viņa biroja vadītāja ir Eva Upīte, sabiedrisko attiecību speciālists – Andrejs Vaivars, bet padomnieks – sociologs Aigars Freimanis. Uz vaicāto, kāpēc birojā nav neviena nozares speciālista, A. Vaivars atbildēja, ka ministram ir iespēja operatīvi konsultēties ar iekšlietu sistēmā strādājošajiem profesionāļiem. M. Kučinska ārštata padomnieks varētu būt bijušais Valsts policijas priekšnieks Artis Velšs.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra birojā būs arī cilvēki no Tautas partijas laikiem, piemēram, Mareks Gruškevics. Foto: Evija Trifanova/LETA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra M. Sprindžuka birojā būs arī cilvēki no Tautas partijas laikiem. VARAM sadarbības organizēšanu ar citām ministrijām plānots uzticēt padomniekam Marekam Gruškevicam, kurš ir kristīgā “Radio Marija” dibinātājs un prezidents. Viņam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze valsts pārvaldē, strādājot dažādos amatos Izglītības un zinātnes ministrijā. Viņš bijis arī tās valsts sekretārs, bet pirms desmit gadiem šo amatu atstāja pēc tam, kad ministrijā bija konstatēti pārkāpumi iepirkumu organizēšanā. VARAM kā M. Sprindžuka padomnieks atgriežas bijušais ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš. Padomniece būs arī Tukuma novada priekšsēdētāja vietniece Inga Priede, kura vēlēšanās palika pirmā aiz svītras, bet pakāpās no piektās uz trešo vietu sarakstā. Viņas kā Latvijas Zaļās partijas biedres ziņā būs arī vides jautājumi.

VARAM parlamentārās sekretāres amatā aicinātā Agnese Geduševa bija Ķekavas novada domes priekšsēža vietniece. Viņa Saeimas vēlēšanās, tāpat kā iepriekš pašvaldību vēlēšanās, neguva nepieciešamo vēlētāju atbalstu, bet Ķekavas novada domē mandātu saņēma pēc tam, kad viens deputāts no tā atteicās. Zināms, ka viņa ar Latvijas Reģionu apvienības priekšsēdi Edvardu Smiltēnu ir sen pazīstama, ar ko arī var saistīt politiķes iesaistīšanu LRA svarīgo cilvēku kodolā. M. Sprindžuks “Latvijas Avīzei” skaidroja, ka A. Geduševa ir aktīva un daudz palīdzējusi kampaņā. Biroja vadītāja Alise Kreile ir pārnākusi viņam līdzi no Ādažu novada, kuru ministrs iepriekš vadīja. Pirms nedēļas M. Sprindžuks bija noskaņots iztikt bez preses sekretāra, jo vēlas ar medijiem komunicēt tieši, bet informāciju par VARAM notiekošo labi sagatavojot ministrijas sabiedrisko attiecību dienests.

“Jaunā Vienotība” izvēli atstāj ministriem

“Jaunā Vienotība” biroju veidošanu atstāja ministru pašu ziņā, “Latvijas Avīzei” apstiprināja frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis. Arī te pieeja bijusi dažāda. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Ploka un padomnieks Ints Dālderis šajā ministrijā strādāja arī iepriekš. Daiga Holma iepriekš bijusi iekšlietu ministra Riharda Kozlovska (“JV”) sabiedrisko attiecību speciāliste, bet 13. Saeimas laikā – iekšlietu ministra biroja vadītāja. Tagad viņa būs klimata un enerģētikas ministra Raimonda Čudara biroja vadītāja. Ministrs savu komandu veido no nozares profesionāļiem – viņa padomniece ir Dagnija Blumberga no Rīgas Tehniskās universitātes, kas specializējusies klimata tehnoloģijās un citos ar nozari saistītos jautājumos. Birojā R. Čudars aicinājis arī SIA “Salaspils siltums” valdes locekli Inu Bērziņu-Veitu, ar kuru strādājis kopā kā Salaspils novada mērs.

Atsevišķos gadījumos ministru komandā aicināti ar partiju agrāk nesaistīti nozaru pārstāvji, piemēram, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna iepriekš bijusi Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnese. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Profesionāļiem uzticēsies arī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, kuras parlamentārā sekretāre ir Lauma Paegļkalna, kas bija Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnese.

Iveta Benhena-Bēkena, kura 13. Saeimā bija ievēlēta no “KPV LV”, bet vēlāk pārgāja uz “Jauno Vienotību”, tagad kļuvusi par labklājības ministres Evikas Siliņas padomnieci. Foto: Dainis Bušmanis

Taču arī vairākiem “JV” ministru birojiem bijusi pievērsta lielāka uzmanība. Labklājības ministre Evika Siliņa par palīdzi izraudzījusies Ivetu Benhenu-Bēkenu, kura 13. Saeimā bija ievēlēta no “KPV LV”. Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos ir Sergejs Ancupovs, ar kuru kopā viņa strādāja arī tad, kad bija veselības ministre. Medijus jau ir apceļojusi LETA ziņa, kurā ir atgādināts, ka savulaik S. Ancupovu saistīja ar An­dri Šķēli, kad uz ļoti īsu laiku S. Ancupovs bija ielikts par laikraksta “Diena” redaktoru un vēlējās nomainīt avīzes komandu, “lai likvidētu Ēlertes laika vērtības”, kā toreiz rakstīja laikraksta menedžeris Uldis Salmiņš. Taču iecerētais neizdevās, jo toreizējais “Dienas mediju” galvenais redaktors Guntis Bojārs S. Ancupovu atbrīvoja.

“JV” frakcijas vadītājs A. Latkovskis skaidroja, ka S. Ancupovam, ar kuru A. Čakša jau iepriekš strādājusi kopā, nekādas politiskas ietekmes nav un viņš sniegs tikai padomus darbā ar sociālajiem medijiem. A. Latkovskis atbalsta to, ka lielākā daļa parlamentāro sekretāru nav Saeimas deputāti, lai viņi var pilnu laiku veltīt darbam ministrijā, jo deputātam ir jāstrādā arī komisijās, jāpiedalās Saeimas sēdēs. A. Latkovskis arī ir secinājis, ka vairāki jaunie deputāti, kas no “AS” startēja vēlēšanās, savu turpmāko darbu politikā saistīja nevis ar pienākumiem parlamentā, bet gan ar izpildvaru, taču “AS” politiskā vadība visiem nevarēja piedāvāt ministru amatus, tāpēc uzticēja parlamentāro sekretāru posteņus.

Ministri un viņu biroji

Premjers Krišjānis Kariņš (“JV”)

parlamentārais sekretārs – Jānis Patmalnieks

biroja vadītāja – Ieva Zīberga

padomnieks ārlietu un Eiropas Savienības jautājumos – Reinis Brusbārdis

padomnieks nacionālās drošības jautājumos – Māris Cepurītis

preses sekretārs – Sandris Sabajevs

padomniece ārlietu jautājumos – Dana Goldfinča

sekretāre – Inga Vutkeviča

konsultante – Vita Žindika

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (“JV”)

parlamentārā sekretāre – Gunda Reire

biroja vadītājs – Edvīns Severs

biroja vadītāja vietniece – Andra Krūmiņa

padomnieks komunikācijas jautājumos – Mārtiņš Drēģeris

padomnieks vēstures jautājumos – Edgars Engīzers

Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA)

parlamentārais sekretārs – Jānis Eglīts

biroja vadītāja – Ina Kļaviņa

padomniece administratīvajos jautājumos – Ieva Holma

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos – Kristīne Kļaveniece

padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos – Dace Balode

vecākā referente – Liene Sinavska

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (“JV”)

parlamentārā sekretāre – Lauma Paegļkalna

biroja vadītāja – Līga Liepa-Kivilande

padomnieks – Inguss Kalniņš

padomniece – Nora Ventaskraste

preses sekretāre – Tīna Sidoroviča

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (“JV”)

parlamentārā sekretāre – Karina Ploka

biroja vadītāja – Signe Jantone

palīdze – Zane Biķerniece

padomnieks budžeta jautājumos – Ints Dālderis

padomnieks nodokļu, muitas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos – Kaspars Čerņeckis

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA)

parlamentārais sekretārs – Andris Čuda

biroja vadītaja – Elīna Kehre

palīdze – Sarma Freiberga

padomniece juridiskajos jautājumos – Agnese Strode

padomnieks uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības jautājumos – Andis Zariņš

ārštata padomnieks reģionālās attīstības jautājumos – Gints Sīviņš

padomniece inovāciju un digitalizācijas jautājumos – Ieva Siliņa

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos – Vineta Vilistere-Lāce

Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA)

parlamentārais sekretārs – Kaspars Gerhards

biroja vadītāja – Marika Zeimule

palīdze – Kristīne Kalniņa

padomnieks juridiskajos jautājumos – Jānis Iesalnieks

padomnieks sociālo mediju jautājumos – Uvis Leskavnieks

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA)

parlamentārais sekretārs – Ritvars Jansons

biroja vadītāja – Aija Iesalniece

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos – Inga Vasiļjeva

palīdze – Marija Luīze Ratniece

ārštata padomnieks kultūrpolitikas īstenošanas jautājumos – Valts Ernštreits

ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos – Gaidis Bērziņš

ārštata padomnieks mediju jautājumos – Patriks Grīva

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (“JV”)

biroja vadītāja – Karīna Caunīte-Orupe

padomnieks stratēģiskās komunikācijas jautājumos – Sergejs Ancupovs

ārštata padomnieks sporta jautājumos – Ainars Bagatskis

palīgs – Romāns Gagunovs

Labklājības ministre Evika Siliņa (“JV”)

parlamentārais sekretārs – Artjoms Uršuļskis

biroja vadītāja – Madara Černauska

palīdze – Iveta Benhena-Bēkena

padomniece komunikācijas jautājumos – Ilze Čikule

padomnieces juridiskajos jautājumos – Dace Kļaviņa

Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (“JV”)

biroja vadītāja – Daiga Holma

padomniece – Dagnija Blumberga

padomniece – Ina Bērziņa-Veita

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (“AS”)

parlamentārais sekretārs – Igors Rajevs

biroja vadītājs – Eva Upīte

palīdze – Skaidrīte Garbare

padomnieks komunikācijas jautājumos – Andrejs Vaivars

padomnieks – Aigars Freimanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (“AS”)

parlamentārā sekretāre – Agnese Geduševa

biroja vadītāja – Alise Kreile

palīdze – Ilze Āboliņa

padomnieks reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumos – Aivars Draudiņš

padomniece dabas aizsardzības un pašvaldību jautājumos – Inga Priede

padomnieks valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības jautājumos – Mareks Gruškevics

ārštata padomnieks reģionālās politikas jautājumos – Andris Miglavs

Zemkopības ministrs Didzis Šmits (“AS”)

parlamentārais sekretārs – Edgars Putra

biroja vadītāja – Anna Vītola-Helviga

palīdze – Anželika Lazdiņa

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos – Kristīne Liepa

padomniece – Aiga Grasmane

Veselības ministre Līga Meņģelsone (“AS”)

parlamentārā sekretāre – Ilze Ortveina

palīdze – Kristīne Blūmentāle

padomniece juridiskajos jautājumos – Niāra Zālīte

padomniece komunikācijas jautājumos – Inese Pabērza

Avots: LETA un ministriju interneta mājas lapas