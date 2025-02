Mobilo sakaru operatoru riču-raču: vai tie, kas draud pāriet pie konkurentiem, saņem vismazākos rēķinus? Megija Kokoreviča

Vai esat kādreiz salīdzinājuši savus rēķinus par mobilo sakaru pakalpojumiem ar drauga vai kolēģa rēķiniem un brīnījušies, kāpēc viņi maksā mazāk, lai gan izmanto to pašu pakalpojumu? Mūsdienu tirgū, kur konkurence ir sīva un klienti kļūst arvien gudrāki, jautājums par cenu atšķirībām ir aktuālāks nekā jebkad agrāk. Vai tiešām izdevīgākie piedāvājumi pienākas tikai tiem, kas draud pāriet pie konkurenta?

Nolēmām vaicāt trīs vadošajiem mobilo sakaru operatoriem: Tele2, LMT un Bite Latvija. Lūk, atbildes!

LMT

LMT Privātpersonu apkalpošanas dienesta direktore Ilze Saulīte skaidro, ka atlaides un īpašie piedāvājumi ir atkarīgi no uzņēmuma politikas un no individuālajām attiecībām ar klientiem, nevis no tā, vai klients apsver iespēju pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja. LMT ir izveidoti piedāvājumi īpašām klientu grupām, piemēram, skolēniem, jauniešiem, senioriem, daudzbērnu ģimenēm. Arī pie LMT izmantoto pakalpojumu skaits var ietekmēt kopējo rēķina apjomu: piemēram, Ģimenes piedāvājuma ietvaros maksa par dažādiem pakalpojumiem ir zemāka.

Tirgus dinamika un klientu vajadzības pastāvīgi mainās. Klienti apsver iespēju pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja, ja uzskata, ka tas var nodrošināt izdevīgākus nosacījumus. Mēs cienām katra klienta izvēli un uzskatām, ka svarīgākais ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un piedāvāt uzticamas attiecības. Mūsu mērķis ir nodrošināt risinājumus, kas atbilst klientu individuālajām vajadzībām, saglabājot ilgtspējīgu sadarbību.

LMT nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumus un konkurētspējīgas cenas visiem klientiem, tostarp pastāvīgajiem. Mūsu cenu politika un īpašie piedāvājumi ir izstrādāti tā, lai atbilstu dažādu klientu individuālajām vajadzībām. Lai iegūtu detalizētu informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem, aicinām sazināties ar mums.

Tele2

Mobilo sakaru operatora SIA Tele2 sabiedrisko attiecību vadītājs Latvijā Oskars Fīrmanis uzsver, ka pamatā visiem klientiem ir standarta pakalpojumu cenas, kas norādītas uzņēmuma interneta mājaslapā. Taču ir arī dažādi akciju periodu un lojalitātes kampaņas, kuru ietvaros cenu piedāvājumi var atšķirties. Tāpat Tele2 piedāvā sociālos tarifu plānus jauniešiem un senioriem, kuriem ir īpaša cena, kas ir zemāka nekā standarta cena par to pašu pakalpojumu.

O.Fīrmanis uzsver, ka viņiem vienīgajiem no mobilo sakaru operatoriem ir izveidota komplimentu programma, kur esošie Tele2 klienti var iegūt dažādus īpašus piedāvājumus gan no Tele2, gan viņu sadarbības partneriem. Ar šiem piedāvājumiem, kas regulāri mainās, ir iespējams iepazīties Tele2 interneta mājaslapā.

Konkurence mobilo sakaru nozarē privātpersonu segmentā ir ļoti asa un klientiem ir ļoti plašas iespējas. Līdz ar to arī klientu pāriešana pie viena vai otra operatora nav nekas neierasts. Ieguvēji no šīs asās konkurences viennozīmīgi ir mobilo sakaru lietotāji.

Bite Latvija

Uldis Verners, “Bite Latvija” Privātpersonu segmenta komandas vadītājs uz jautājumiem atbild, norādot, ka “Bite Latvija” piedāvā konkrētus tarifu plānus ar noteiktām cenām, taču klientiem regulāri ir iespēja izmantot dažādas akcijas un īpašos piedāvājumus. Šie piedāvājumi var ietvert atlaides uz noteiktu laiku – visbiežāk 24 mēnešiem –, dažādu pakalpojumu komplektus ar izdevīgākiem nosacījumiem vai papildu priekšrocības ilgtermiņa klientiem.

Atšķirības rēķinos starp klientiem, kuri izmanto līdzīgus pakalpojumus, rodas tieši šo akciju dēļ – daži klienti ir pieslēguši tarifu plānu par standarta cenu, bet citi izmantojuši īpašus piedāvājumus, kas bijuši spēkā konkrētā laika posmā. Tāpat rēķinu summas var atšķirties arī no papildu pakalpojumiem, kurus klients izvēlas izmantot. “Bite Latvija” regulāri piedāvā īpašas akcijas gan jaunajiem, gan esošajiem klientiem, un katrs var atrast sev piemērotāko risinājumu.

Viņš uzsver: “Latvijas tirgū esam jau divdesmit gadus, un šajā laikā esam izveidojuši plašu piedāvājumu klāstu, lai ikviens varētu atrast sev piemērotāko risinājumu. Mēs regulāri piedāvājam īpašas akcijas gan jaunajiem, gan esošajiem klientiem, nodrošinot modernas, izdevīgas un pielāgotas iespējas ikvienam.”

