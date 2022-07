Modele Māra Sleja. Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Modele: “Beidzot līdz Latvijai ir atnācis bezkrūšturu trends! Ielās TIK daudz skaistu sieviešu” Ieteikt







Māra Sleja – modele, raidījumu vadītāja, sieva un divu bērnu mamma savā “Instagram” profilā dalījusies sajūsmā par to, ka ielās redzams arvien vairāk sieviešu bez krūšturiem.

Viņa raksta: “Man TĀDS prieks, ka beidzot arī līdz Latvijai ir atnācis “bezkrūšturu trends”!! Ielās ir TIK daudz skaistas sievietes bez krūšturiem, ka prieks!

Dzirdu, ka kāds šausminās, cits nosoda, cits novēršās, bet es redzu, ka tas tik ļoooti mums kā sabiedrībai ļauj būt! Vienkārši būt! Būt pašam! Būt brīvam! Būt drošībā un mierā ar savu ķermeni!

Un vēl tas māca un parāda cik cilvēku ķermeņi, un tai skaitā arī krūtis, ir atšķirīgi!! Un tas IR brīnišķīgi.

Protams, ne visi var un ne visiem vajag staigāt bez krūšturiem (jo jūsu zināšanai, kad krūtis ir ļoti lielas, tad bez attiecīgā izmēra krūštura atbasta var būt pat sāpīgi ļoti neērti, īpaši sportojot), bet katrs drīkst justies droši un pārliecinoši savā ķermenī, bez citu cilvēku nosodījuma.

Tādēļ atcerēsimies – pirms izsakam savu viedokli un īpaši nosodījumu par to kā kāds izskatās (ar vai bez krūštura, piemēram) – ieelposim, padomāsim katrs par savu ķermeni un tikai par to! Ok?

Lai visiem lieliska diena! Tiekās ielās!” raksta M.Sleja.