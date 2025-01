“Mums ir pašiem jātiek galā!” Elīna Treija uzsver, ka dzimstība nav tikai ekonomisks jautājums Ieteikt







“Demogrāfiskā situācija ir tāda, ka darba tirgū ienāk kādi padsmit tūkstoši jaunieši, bet pensionējas apmēram 25 tūkstoši. Tā starpība katru gadu ir kaut kādi padsmit tūkstoši cilvēku, kas iziet no darba tirgus. Protams, ka darba devēji to jūt un trūkst darbinieku, kā arī nav pietiekoša paaudžu nomaiņa,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda datu pētnieks un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis, diskutējot par negatīvajiem demogrāfijas rādītājiem Latvijā, kas ietekmē darba tirgu un ekonomisko situāciju kopumā.

Hermanis turpināja raidījumā sacīt, ka darbinieku trūkstot daudzās nozarēs – lauksaimniecībā, medicīnā, izglītībā un sociālajā aprūpē. “Ja mēs skatāmies plaši un ilglaicīgi, protams, tad tas ir arī svarīgs jautājums darba devējiem, lai būtu dzimstība. Citu Eiropas valstu pieredze rāda, ka nav tik vienkārši integrēt citu valstu iebraucējus, kas atbrauc tur strādāt. Ja viņi sarodas lielā skaitā, tad to ir grūti kontrolēt. Tāpēc, protams, demogrāfija un dzimstība ir ļoti svarīgs jautājums,” uzsvēra LDDK eksperts Hermanis.

TV24 raidījuma diskusijā iesaistījās Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija, kura norādīja, ka “nacionālā mērogā dzimstības jautājums nav jāskatās tikai no ekonomiskās perspektīvas”. Uz to jāskatās arī no nacionālās drošības perspektīvas, kā arī jālūkojas, kas rakstīts mūsu Satversmē par tautas ataudzi.

“Izlasiet Satversmi, izlasiet preambulu! Tur ir rakstīts visu mūsu pilsoņu pienākums un, protams, arī valdības pienākums ir tas, ka ir jārūpējas par to, lai tiktu nodrošināta mūsu tautas dzīvotspēja pāri gadsimtiem. Un tas nav tikai ekonomisks jautājums. Tas ir arī iekšējās drošības jautājums un tamlīdzīgi. Un Eiropai ir jau ļoti skaisti piemēri, kā šī te migrācija no trešās pasaules valstīm beigās izmaksā dārgāk, nekā ir tas ieguvums šai te ekonomikai. Piedodiet, mums nevajag kāpt uz šiem te grābekļiem, ko jau redzam! Un plus vēl redzam visus tos draudus, ko mums sola islamizācija nu jau ļoti daudzās Eiropas valstīs un Lielbritānijā,” komentēja Treija TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.

Vienlaikus Treija uzsvēra, ka esot ļoti labi tas, ka mēs šīm valstīm “esam iepakaļus, un mēs varam mācīties no šīm te briesmīgajām kļūdām, ko Eiropa ir pieļāvusi”. “Mums to nevajag! Mums ir pašiem jātiek galā,” uzskata Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja, diskutējot par demogrāfijas problēmām valstī un līdz ar to arī darbaspēka trūkumu Latvijas uzņēmumos, kāpēc tie daudz aktīvāk sākuši pieņemt darbā imigrantus no trešajām pasaules valstīm.

