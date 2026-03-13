"Mums maksās par sulām, lai mēs tās dzertu!" Magone demonstrē cīņassparu un atstāj darbinieku "uz pauzes"
Magone Liedeskalna kopā ar draudzeni Ilvu turpina baudīt siltās zemes šovā “Slavenības. Bez filtra”, taču abu izklaide ūdens atrakciju parkā ieguvusi nepatīkamu pavērsienu.
Lai gan sākotnēji valdīja bezrūpība, dāmu noskaņojums strauji pasliktinājās, kad personāls atnesa rēķinu par pasūtītajiem dzērieniem. Šāda situācija abas pārsteidza nesagatavotas, jo iepriekš ar vadību it kā tikusi panākta vienošanās par bezmaksas servisu.
Tomēr apkalpojošais personāls par šādiem solījumiem neko nezināja un palika pie sava – rēķins ir jāapmaksā. Magone, nepiekāpjoties oficiantam, pieprasīja tūlītēju saziņu ar menedžeri, lai ieviestu skaidrību, uzsverot: “Viņš teica, ka varam dabūt visu, ko vēlamies.”
Situācijai saasinoties, Ilva pauda pārliecību, ka radušies pārpratumi tiks atrisināti, pateicoties vadītāja labvēlībai: “Viņš bija lāga zellis. Smuks kā grieķu dievs un lādzīgs kā angļu princis. Visu viņš mums sakārtos kā nākas. Paskaties, pat pie sevis uz fermu uzaicināja, tur viss būs labi mums,” viņa mierināja ceļabiedri.
Abas ceļotājas palika pie sava, noskatoties uz aizgājušo darbinieku un paziņojot: “Mums maksās par sulām, lai mēs viņas dzertu! Tā tās lietas nedarās.”
Plašāk skaties video: