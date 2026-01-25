Magones Liedeskalnas bijušais mīlnieks viņas grāmatas atvēršanas svētkos bildinās citu slavenību. Kura ir laimīgā? 12
Magones Liedeskalnas mīlas dzīve ir visai mežonīga, viņai ir tikko pārtrauca attiecības ar vīrieti, kurš izrādījās viņas piektās pakāpes brālēns. Pirms tam viņa sāncensis jau kādu laiku bija Andrītis, kurš gadiem lenc Magones sirdi.
Tagad viņš ir atmetis cerību uz Magones sirdi un visai nekaunīgā veidā Magones jaunākās grāmatas atvēršanas svētkos bildinās citu slavenību. Kura ir laimīgā? Izrādās, ka dziedātāja un vokālā pasniedzēja Liene Šomase, vēsta ziņu portāla 1188.
