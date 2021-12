Harijs Vītoliņš cer, ka Pekinas olimpiskajās spēlēs Latvijas hokeja izlases sastāvs būs tuvu tam, kāds bija šoruden kvalifikācijas turnīrā Rīgā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc nepilnām divām nedēļām Pekinā sāksies XXIV ziemas olimpiskās spēles, pēc astoņu gadu pārtraukuma olimpiešu saimē atgriežoties arī Latvijas hokeja izlasei. Šonedēļ Harija Vītoliņa trenētajai komandai pēdējais pārbaudes turnīrs – Šveices pilsētā Vispā.

Tur startēs četras izlases – līdztekus mums arī mājinieki, norvēģi un slovāki. Kādu brīdi turnīra norise bija apdraudēta, krievi atteicās, viņu vietā uzaicināja norvēģus. Apļa turnīra vietā tika nolemts katrai komandai aizvadīt pa divām spēlēm. Parīt mūsējie tiekas ar Šveici. Ja uzvara, tad par pirmo vietu spēkošanās ar Norvēģijas un Slovākijas dueļa labāko komandu, zaudējuma gadījumā cīņa par trešo vietu.

Jāgaida NHL lēmums

Sastāvā septiņi spēlētāji no Rīgas “Dinamo”, taču ne Lauris Dārziņš, Kristaps Sotnieks, Oskars Cibuļskis. Seši hokejisti no Šveices, arī Kaspars Daugaviņš un Ronalds Ķēniņš. No stabilām izlases vērtībām vēl jāmin Rodrigo Ābols, Uvis Balinskis, Roberts Bukarts un Andris Džeriņš. Ir arī tādi spēlētāji, kam šī ir liela iespēja iespraukties olimpiešu saimē, – Nikolajs Jeļisejevs, Patriks Ozols, Nauris Sējējs, vēl daži. Vītoliņš neslēpj, ka Pekinas braucēju sastāvā neplāno ļoti lielas pārmaiņas salīdzinājumā ar augustā notikušo olimpisko kvalifikācijas turnīru Rīgā, kur izlase spēlējusi labi.

Diemžēl, bet pamatīgas izmaiņas un galvassāpes sastāva komplektēšanā var būt neizbēgamas, jo joprojām nav skaidrs, vai Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, tostarp arī pieci latvieši (Elvis Merzļikins, Teodors Bļugers, Zemgus Girgensons, Rūdolfs Balcers un Kristiāns Rubīns) varēs doties uz Ķīnas galvaspilsētu. NHL vadība pirms kāda laika konceptuāli atbalstīja līgas spēlētāju piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, taču gala lēmuma joprojām nav un agrāk par janvāra vidu nebūs.

“Cik saprotu, tad NHL vadībai nepatīk Ķīnas valdības nosacījumi par ierobežojumiem Covid-19 sakarā. Tas var būt šķērslis, kāpēc NHL spēlētāji var neaizbraukt. Ja tas būtu saistīts tikai ar sportu, būtu vienkāršāk, bet te ir arī valsts noteikti likumi, kas neapmierina sportistus. Pašlaik situācija ir 50 uz 50,” tā uz “Latvijas Avīzes” jautājumu atbildēja Vītoliņš. Pēdējā informācija liecina, ka gala vārds piederēs NHL spēlētāju asociācijai. Ziemeļamerikāņus uztrauc, ka pēc Ķīnā noteiktajiem likumiem sportists traumas vai saslimšanas gadījumā var iestrēgt valstī uz vairākām nedēļām.

Meklēs saiknes virknējumos

“Šis jau ir tuvāks sastāvs tam, kas dosies uz Pekinu. Protams, sekosim līdzi spēlētājiem un viņu sekmēm, jo līdz februārim laiks ir. Taču jau tagad ejam tajā virzienā, lai olimpiādē būtu savākti visi labākie,” saka izlases treneris. “Konkurence par vietu sastāvā ir visās pozīcijās. Kā jau minēju, liela neskaidrība ir par NHL spēlētāju došanos uz Pekinu. Ja sākam no vārtsargiem, svarīgi būs, kā Ivars Punnenovs nostāvēs, lai zinātu par otro, trešo numuru. Ja NHL un Merzļikins nebrauc, tad jāsaprot, kurš būs pirmais numurs.

Tas pats par centra uzbrucējiem, jo Ziemeļamerikā ir divi spēlētāji (Bļugers, Girgensons), ja viņi netiek, tad jāsaprot, kuri var ieņemt viņu vietu. Žēl, ka uz šo turnīru neieradīsies Oskars Batņa, kuram ir bijis aizdomīgs Covid-19 tests. Centra pozīcija ir aktuāla, būs vai nebūs NHL spēlētāji. Varianti ir, jo centrā var spēlēt Miks Indrašis, Kaspars Daugaviņš. Tas pats par malējiem uzbrucējiem un aizsargiem, ja nu kāds traumējas, lai ir ar ko aizvietot.

Katra pozīcija jāpārskata šajā turnīrā,” norāda Vītoliņš, piebilstot, ka jau Šveicē mēģinās iespēlēt kādu maiņu, kas varētu kopā darboties arī Pekinā. “Meklēsim saiknes, kas var noderēt olimpiskajām spēlēm. Labprāt saglabātu olimpiskā kvalifikācijas turnīra maiņas, jo kāpēc jāmeklē kaut kas cits, ja tad spēlējām labi?” Ziemeļamerikas otrajā spēcīgākajā hokeja līgā AHL spēlē vēl divi Latvijas uzbrucēji – Eduards Tralmaks un Haralds Egle, taču viņus Vītoliņš šobrīd neizskata kā potenciālos olimpiešus.

“No AHL komandām redzu aizsargu Rubīnu, viņš bija komandā kvalifikācijā, atbilst izlasei. Pirms kvalifikācijas Tralmaks, Egle netika sastāvā, tāpēc vairāk balstos uz to, ka, netiekot NHL spēlētājiem, aizvietotāji būs Eiropā spēlējošie. Uz šo turnīru sastāvu veidoju tā, lai paņemtu arī tuvākās rezerves. Piemēram, nav Dārziņa, jo pats zinu, kā jūties tādos gados, kad ir piecas spēles ar vienu atpūtas dienu.

Nav jēgas viņu mocīt, jo zinām viņa kvalitātes un ko var izdarīt. Pēc tāda paša principa aizsardzībā nepaņēmām Sotnieku un Cibuļski. Viņiem nākamais izsaukums uz izlasi būs daudz svarīgāks. Tomēr uzsveru, ka olimpiskajā sastāvā visas vietas nav aizņemtas. Man ir jāzina, ko likt vietā, ja kāds izkrīt,” uzsver Vītoliņš.

Izlases sastāvs turnīrā Šveicē

* Vārtsargi – Ivars Punnenovs, Ēriks Vītols, Ar­tjoms Leščenko;

* Aizsargi – Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Kārlis Čukste, Patriks Ozols, Jānis Jaks, Uvis Balinskis, Roberts Mamčičs, Nauris Sējējs;

* Uzbrucēji – Nikolajs Jeļisejevs, Daniels Bērziņš, Kaspars Daugaviņš, Ronalds Ķēniņš, Deniss Smirnovs, Toms Andersons, Rodrigo Ābols, Roberts Bukarts, Mārtiņš Dzierkals, Andris Džeriņš, Renārs Krastenbergs, Rihards Marenis.