“Šī iniciatīva, manuprāt, ir laba un apsveicama. Ir arī ļoti labi, ka mēs esam starp vadošajām valstīm vai vispār vadošā valsts kopumā šajā koalīcijā,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atzina bijušais aizsardzības minstrs un domnīcas “Ziemeļeiropas centrs” direktors Artis Pabriks, vērtējot šogad februārī izveidoto dronu koalīciju, kur iesaistīta Latvija un vēl vairākas valstis – Ukraina, Dānija, Igaunija, Lietuva, Nīderlande, Vācija, Zviedrija, Kanāda un Apvienotā Karaliste.

Tomēr Pabriks aicināja koncentrēties ne tikai uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. “Varbūt tas notiks nākošajā mēnesī [aprīlī], bet, manuprāt, mums pietrūkst šis nacionālais pasūtījums no valdības kopumā šiem Latvijas uzņēmējiem,” rosināja Pabriks. Viņš uzskata, ka šeit “vajadzētu būt prasībai Finanšu ministrijai un premjerei par apmēram 50-80 miljoniem eiro”.

“Es vienkārši domāju par to, ka mūsu noliktavas pašlaik ir tukšas. Mums nav dronu! Mums jābūt…Mums katram bataljonam, katrai brigādei ir jābūt dažāda līmeņa droniem, sākot ar “FVP” mazajiem droniem un beidzot ar lielajiem. Starp citu arī lielie “Penguin” tipa droni arī pašlaik var mest sprāgstvielas. To vajadzētu konsekventi īstenot, lai dotu industrijai izpratni, ka tuvākajos, teiksim, divos gados no viņiem tiek pieprasīts saražot tik un tik tūkstošus tādus dronus, tik un tik simtus tādus dronus,” tā komentēja domnīcas “Ziemeļeiropas centrs” direktors Pabriks.

Turklāt pozitīvais ir tajā, kur var saskatīt šo “sinerģiju”, ka to jāsavieto kopā ar munīcijas rūpnīcas veidošanu. “Jo tiem droniem ir kaut kas jāmet un jātrenējas, bet ne visi un visur var trenēties ar sprāgstvielām. Kamēr šāds pasūtījums nebūs, tikmēr dronu industrija buksē,” norādīja Pabriks TV24 raidījuma “Kārtības rullis” diskusijā par aktualitātēm valsts aizsardzības jomā.

Jau ziņots, ka šā gada 14.februārī līdzās Latvijai nodomu vēstuli par dalību dronu koalīcijā parakstīja Ukraina, Dānija, Igaunija, Lietuva, Nīderlande, Vācija un Zviedrija. 15.februārī koalīcijai pievienojās arī Apvienotā Karaliste. Martā Kanādas aizsardzības ministrs Bils Blērs tikšanās laikā ar Sprūdu paziņojis par Kanādas pievienošanos Latvijas iniciētajai dronu koalīcijai Ukrainas atbalstam.

Latvija dronu koalīcijas attīstībai gadā atvēlēs vismaz 10 miljonus eiro. Dronu koalīcijā esošo dalībvalstu ambīcija ir nodrošināt 1 miljonu dronu Ukrainas vajadzībām. Parakstot nodomu vēstuli, valstis apņemas ieguldīt resursus dronu ražošanai, veikt dronu un rezerves daļu piegādes Ukrainai, kā arī īstenot dronu testēšanu un karaspēka apmācību, un citu tehnisko risinājumu ieviešanu.

