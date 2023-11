FOTO. VIDEO. Mūsu vīru darbs ir pieprasīts – ukraiņi frontē ļoti gaida ziedotos un “promiļnieku” džipus. Tie pārtop par “evakiem” Ieteikt







“Šīs mašīnas ir paredzētas vienam vienīgam mērķim – glābt dārgāko. Nekā vērtīgāka tur nav.” Tā par savu grūto, piņķerīgo un izaicinājumiem pilno, bet svētīgo projektu saka idejas autors Imants Šķērstens. Nu jau darbi ar dzērājšoferiem konfiscētajiem džipiem uzņēmuši apgriezienus, brīvprātīgo vīru roka pamazām ir piešauta, arī darboties gribošo, kas gatavi veltīt šim laiku, uzrodas arvien vairāk, – ar katru evakmobili klāt nāk jauni palīgi.

Novembra beigās savu braucienu misijā uz Ukrainu gaida arī kāds nupat ziedots Audi Q7, pamatīgs un drošs, lieliskā darba kārtībā.

“Ievainoto karavīru evakuators-v7 = Audi Q7. Dāvāts, ne nodzerts. Un tādēļ būs ļoti īpašs! Top zem jumta un aizvējā kopā XC90 (Evac-v6). Tam gan, nabagam, skaidrā dūšas nepietika dienestā pieteikties,” tā par projekta turpinājumu raksta viens no projekta koordinatoriem Imants Šķērstens, savā Facebook kontā publicējot ziņas un pārbūves gaitas fotoreportāžu par katra šāda auto ceļu līdz Ukrainai.

Kas ir tas gandarījumu raisošais šajā sakarā? Tas, ka ir saņemtas drošas ziņas, ka visi jau uz Ukrainu, uz fronti, aizripojušie auto līdz šim brīdim veiksmīgi pilda savu uzdevumu.























































Dzērājšoferiem atņemtie džipi pārtop par evakuācijas mašīnām

Viens no aktīvākajiem pārbūves brīvprātīgajiem entuziastiem, Mārtiņš Kārkliņš, ar kolēģiem jau “palaidis tautās” trīs evakuācijas mašīnas. LA.lv pāris vārdos par šo intensīvo darbu stāsta šādi: “Šiem auto sākotnēji tiek izņemts salons, visas degošās lietas. Tad izņem logus un tukšās ailes aizmetina no ārpuses ar tērauda plāksnēm un cinkoto skārdu no iekšpuses, bet pa vidu tiek pildītas ugunsdrošās putas; – tas tāpēc, lai tuvēja sprādziena gadījumā būtu mazāka deformācija un ievainotos nesavainotu vēl vairāk.”

Salona grīdu izklāj ar finieri un gumiju, lai grīdu varētu izmazgāt un turpat pa kanalizācijas eju ūdeni izvadīt ārā. Pēc mediķu lūguma griestos tiek iestrādātas divu veidu gaismas – sarkanā un baltā. Baltā kā vienkārši pagaismojums, bet sarkanajā labāk esot pamanāmas asinis, skaidro Mārtiņš. “Tāpat arī auto aprīkots ar cilpām, kur iekārt sistēmas, un ar kabatiņām priekš aprīkojuma. Vēl ir aptumšojošs aizkars, kas nodala šoferi no slimnīcas, to vajag, lai no salona nenāktu gaisma un auto būtu mazāk pamanāms.”

Evaki ir aprīkoti no iekšpuses ar padaudz rokturiem, lai būtu, kur turēties, ātri braucot pa neceļiem. No mitrumizturīgā finiera izveidotas īpašas nestuves, brīvprātīgās izpalīdzes sašuj matračus un spilvenus.

Vēl šie dzērājauto tiek pie metināta jumta bagāžnieka; tajā liek rezerves dubļu riepas, rezerves nestuves, kā arī čaklu roku pītie maskēšanas tīkli priekš mašīnas.

LA.lv jau vēstīja, ka ir uzsākts projekts, kur

vērtīgākos un spēcīgākos ziedotos, kā arī dzērājšoferiem konfiscētos džipus jeb “promiļu kamikadzes” mūsu pašu puiši nu pārveido par evakuācijas automašīnām, kas savas darba gaitas turpinās Ukrainā, no frontes līnijas izvedot ievainotos.

Šis faktiski arī šajā karā radies produkts. Transports ievainoto evakuācijai no 0 līnijas. Jo militārā spectransporta 1000km frontei nepietiek.

Tā, runājot par jauno Tviterkonvoja konceptu, socvietnē “X” pirms kāda laika rakstīja tā vadītājs Reinis Pozņaks.

Šis man liekas ir viens no sakarīgākajiem lēmumiem ko bajāri pieņēmuši. Dzērājus disciplinē un UA atbalsta – win/win. 🙂 — G.Freeman (@JoviousTreewolf) August 29, 2023

Pirmie šādi “izmēģinājuma” modeļi tika tapināti vasarā, kad laiks bija silts un darbošanās pašu pagalmos nebija problēma, bet nu rudens, ziema un ārā, aukstumā, nosalušiem pirkstiem darbi vairs īsti nav iespējami, tāpēc jau ienākuši vairāki labdaru piedāvājumi par auto pārbūvēm piemērotām telpām aukstajā sezonā, kur puišiem darbus turpināt.

“Mega paldies Biedrība “TEV”, par padalīšanos ar angāra kvadrātmetriem! Nesalīdzināmi patīkamāk ir darboties sausumā un bezvējā.

Paralēli top arī Evac-v5 X-trails. Ar šādu nu jau gandrīz sērijveida / masveida ražošanu materiāli mums iet uz urrā!” raksta Imants, kautrīgi atgādinot, ka katrs var pielikt roku vai ziedot kādus eiro,

lai ideja un pārbūves darbi turpinātos vēl raitāk.

Biedrība “Agendum”

Reģ nr: 50008281431

IBAN: LV86HABA0551051961757

Ziedojuma mērķis: SOH (SaveOurHeroes)

Vai ziedot.lv ar piebildi “SOH”

Katra šāda auto pārbūvei materiālos saskrien ap ~2000 EUR. “Un nav maza ziedojuma, arī 10 EUR ir pāris rokturi, pusotrs balons ugunsdrošo montāžas putu, vieni “piepīpējamie vadi”, trešdaļa riepu kompresora vai 6 litri degvielas, kas 60-70km tuvāk Ukrainai.”

Puiši atzīst, ka viena šāda auto pārbūve paralēli saviem pamata darbiem un ikdienas pienākumiem aizņem aptuveni 2-3 nedēļas,

daudzus vēlus darbdienu vakarus, tāpēc milzīga pateicība tiek izteikta arī visu ģimenēm par pacietību un sapratni, jo nu ir skaidrs, ka šis ir tikai sākums un vīri un tēti bieži būs vēlos vakaros projām; šad tad esot pat “dārzeņa-zombija stāvoklī”, pēdējos darbus pirms evaka nosūtīšanas ceļā steidzot arī naktīs.







































































































Iesaistīto šajos darbos ir bijis daudz – ne tikai brīvprātīgie pārbūvētāji un ziedotāji, bet arī NMPD ar konsultācijām pacientu transportēšanas jautājumos; VUGD deva iespēju apskatīt, iztaustīt un “nokopēt” nestuves; citi piedāvājuši iespēju tās izgriezt ar frēzi; auto serviss devis iespēju izmantot pacēlājus un instrumentus; ar katru auto Ukrainā tiek aizvesti maskēšanās tīkli un riepu komplekts, savukārt auto pie kamuflāžas tērpa tiek jau Ukrainā.

Biedrība “Agendum” un Reinis Pozņaks organizē auto aizgādāšanu līdz Ukrainai. “Agendum” patiesībā dara daudz vairāk, tam ir divi projekti – viens jau vispār zināmais kā #Twitterkonvojs, bet ar ne pārāk zināmo nosaukumu “things to do”, kas ir auto piegāde armijas vajadzībām un atbalstam.

Un tad ir “Save Our Heroes” – projekts frontes mediķu atbalstam, ar kuru līdz šim uz Ukrainu devās ātrās palīdzības, medikamenti un mobilie hospitāļi. Vienā brīdī tiem klusi un nemanāmi pievienojās “Evac” apakšprojektiņš.

Tas ir, “Agendum” uzņemas visu loģistiku – auto sagādi, savešanu kārtībā, adresāta izvēli prioritārā kārtībā (tur nu jau ir diezgan normāla rinda jau uz evacmobīļiem), formalitāšu kārtošanu un transportēšanu uz Ukrainu.

“Jūsu atbalsts nepārprotami glābs dzīvības! Mēs ļoti ceram, ka daudzas, taču arī ja tiks izvests tikai viens ievainotais, projekts Evac pilnīgi noteikti būs sasniedzis mērķi!”

Ja kāds vēlas pats pamēģināt uzbūvēt Evac auto, pa vakariem lēnām un paralēli taisu ilustrētu rokasgrāmatu, kurā mēģinu apkopot visu, ko zinām – gan izbradātos grābekļus, gan lietas, kas iepriekš izdevušās veiksmīgi, sākot no auto izvēles un beidzot ar salona aprīkošanu, tā Imants aicina iesaistīties palīgos.











