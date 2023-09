Tviterkonvojs. Dzērāju mašīnas pārtop par evakuācijas auto

Tviterkonvojam jauns koncepts. Dārgie dzērājauto nu jau "bruņuvestēs" veiks ārkārtīgi būtisku darbu – ievainoto evakuāciju no 0 līnijas







Šis, šķiet, ir dārgākais no konfiskantiem, ko esam paņēmuši uz Ukrainu. Pateicoties @kurbuls un draugiem, tas arī dārgus darbus tur darīs. Šis faktiski arī šajā karā radies produkts. Transports ievainto evakuācijai no 0 līnijas. Jo militārā spectransporta 1000km frontei nepietiek. Tā, runājot par jauno Tviterkonvoja konceptu, soctīklos raksta tā vadītājs Reinis Pozņaks.

Viņš arī komentāros skaidro, kā tiks izvēlēti auto, kuri pārtaps par militāro spectransportu.

Šis, šķiet, ir dārgākais no konfiskantiem ko esam paņēmuši uz Ukrainu. Pateicoties @kurbuls un draugiem, tas arī dārgus darbus tur darīs. Šis faktiski arī šajā karā radies produkts. Transports Ievainto evakuācijai no 0 līnijas. Jo militārā spectransporta 1000km frontei nepietiek. pic.twitter.com/hUy5MH3Wj9 — UkReinis Pozņaks (@poznaks) August 29, 2023

Mēs arī neņemam dārgākus par 10k, ja vien tie nav īpaši piemēroti, kā šis. — UkReinis Pozņaks (@poznaks) August 29, 2023

Ir pabeigts un pagājušajā nedēļā ar 104. konvoju nogādāts Ukrainā otrais evakuācijas auto. Krietni svarīgāks un dusmīgāks par pirmo, tā par iesākto projektu savā Facebook kontā dalās Imants Skerstens.

Sākās viss ar ziņu no Reiņa par nepieciešamību pēc eksorcista prasmēm un inventāra – jāpāraudzina promiļu kalps “ar zvaigznīti”. Mēs, dabīgi, ar prieku! Arī šādas prasmes nenāk par sliktu attīstīt.

Bez tam ikdienā ņemoties tik ar dzelžiem, kokiem un kompjiem dažkārt tiek aizmirsts par patiesajām garīgajām vērtībām. Te nu bija iespēja kompensēt. Šoreiz jau viss notika krietni veiklāk, raksta Imants.

Ļoti palīdzēja iepriekšējā pieredze no pirmās mašīnas un zināšanas, kuras savācām no frontes mediķiem Ukrainā pirms mēneša.

Jaunums bija aizmugurējo logu aizmetināšana, gaisa kabatu aizpildīšana ar putām un salona apdare ar metālu. Kā jau pirmajā reizē, šur tur gadījās pa klupnei, kas prasīja papildus laiku, taču rezultāts izdevās lielisks.

Un to apstiprināja arī vīri, kas uzbūvējuši jau vairāk kā 20 šādus auto. Speciāli izbraucām dienu pirms konvoja, lai paspētu Ļvivā ar viņiem satikties un atrādīt mašīnu vietējai ekspertu komisijai,” tā raksta aktīvistu grupa, kur paveica šo uzteicamo darbu.

“Un arī šis nav finišs. Pagalmā uz izjaukšanu jau ir Evac 3.0 un rindā numuriņus ir izņēmuši divi nākamie. Šādas mašīnas, diemžēl, ir ļoti pieprasītas

un tādēļ pasūtītāju rindā izņemto numuriņu ir krietni vairāk. Katras mašīnas pārbūvei nepieciešami materiāli un detaļas ~2000-4000 EUR vērtībā. Ja vēlies un ir iespēja atbalstīt ievainoto evakuācijas transporta pārbūvi, to noteikti var izdarīt vairākos veidos.

“Ja kāds vēlas pats pamēģināt uzbūvēt casEvac auto, pa vakariem lēnām un paralēli taisu ilustrētu rokasgrāmatu, kurā mēģinu apkopot visu, ko zinām – gan izbradātos grābekļus, gan lietas, kas iepriekš izdevušās veiksmīgi, sākot no auto izvēles un beidzot ar salona aprīkošanu. Kamēr nav gatava un publicēta, droši var dot ziņu man vai Jānim. Labprāt pastāstīsim, parādīsim, atbildēsim uz jautājumiem un iespēju robežās palīdzēsim.”

Jārēķinās ar zināmu ieguldījumu. Mums, pagaidām, ar minimālo programmu sanāk ap 1400 EUR materiālos + 600 EUR riepās (+ auto) un tuvu pie 150 cilvēkstundām darba. Agendum #SaveOurHeroes

Ja ir vēlme atbalstīt no uzņēmuma puses, tad to var izdarīt caur Ziedot.lv, tikai padodiet ziņu man vai kādam no Agendum, raksta auto pārbūvētājs,

lai zinām, ka līdzekļi paredzēti Evac/SaveOurHeroes apakšprojektam. Agendum, IBAN: LV86HABA0551051961757 ar maksājuma mērķi “SOH” (#SaveOurHeroes)

Nav noslēpums, tieši pretēji 🙂

Ārpusē logu vietā 2mm tērauds, iekšā 1.5mm alumīnijs.

Mērķis nebija bruņa, bet aizvietot stiklu un iespēja ar šļūteni izmazgāt salonu.

Te nedaudz vairāk info: https://t.co/HsRJ8eIXyy — Imants Šķērstens (@kurbuls) August 29, 2023

2mm tērauds vēl nedeformē durvju rāmi metinot. Alumīnijs salīdzinoši viegli lokās, nedeg un ir ar šļūteni mazgājams. Vienīgi dārgs, maita!

Putas aizpilda gaisa kabatas, lai virsbūve nekļūst par basbungu kaut kam sprāgstot netālu. — Imants Šķērstens (@kurbuls) August 29, 2023

Tikai liekais novākts. Pacelšana šim bija krietni ārpus pieejamā budžeta 🙁

Ar dubļu riepu būs vēl drusku augstāks un dusmīgāks. — Imants Šķērstens (@kurbuls) August 29, 2023

Varbūt kāds kazanova arī gribētu, tik tā brutālā apdare, putas visās malās un aizmetinātie logi biš pabojās romantiku. Saulrietu neredz 🥺 — Imants Šķērstens (@kurbuls) August 29, 2023

Šis nebija dzērājs. Kremļa blēdis kaut kāds 🙂 pic.twitter.com/EHBXwXmdHC — UkReinis Pozņaks (@poznaks) August 29, 2023

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam Latvijas valstij piekritīgos transportlīdzekļus var nodot bez atlīdzības Ukrainas valdības īpašumā, lai palīdzētu novērst ar karadarbību Ukrainā saistītās ārkārtējās situācijas sekas un atbalstītu Ukrainas sabiedrību. Šis ir viens no veidiem, kā Latvija palīdz Ukrainai cīņā ar Krievijas agresiju.

Dzērājšoferiem konfiscēto transportlīdzekļu nodošanā Ukrainai Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbojas ar biedrību “Agendum”, kas ar tā dēvētā “Tviterkonvoja” palīdzību nodrošinās auto nogādāšanu Ukrainā un nodošanu Ukrainas valdības institūcijām, veicot visas nepieciešamās darbības un sedzot visus saistītos izdevumus.

Biedrība “Agendum” no dažādām Ukrainas valdības institūcijām saņem palīdzības sniegšanas lūgumus par transportlīdzekļu nepieciešamību. VID sniedza biedrībai aktuālu valstij piekritīgo transportlīdzekļu sarakstu, ko biedrība izvērtēja atbilstoši saņemtajiem palīdzības sniegšanas lūgumiem. VID biedrībai izvērtēšanai piedāvā automašīnas, kas ir braukšanas kārtībā.