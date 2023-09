Kāpēc jāziedo un jāsūta mašīnas uz Ukrainu? “Mums tās nenormāli vajag, tās deg kā sērkociņi!” Ieteikt







Jau vairāk nekā 107 auto konvoju noticis uz Ukrainu, kur aktīvisti ar Reini Pozņaku priekšgalā piegādā Ukraiņu karavīriem šeit, Latvijā, noziedotas vai par ziedojumiem nopirktas automašīnas.

Nu arī tā sauktajam tviterkonvojam tiek dzērājšoferiem atņemtie auto; pēdējās aktualitātes ir tādas, ka dārgos, labos, lielos auto vairs nevedīs vienkārši tāpat, bet tepat Latvijā puiši tos pārbūvēs par īpaši izturīgiem un drošiem evakuācijas auto, kas dosies tieši uz fronti, lai no 0 līnijas evakuētu ievainotos.

Elmārs Pļaviņš, NBS starptautisko reliģisko attiecību eksperts, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atzina, ka vēl nesen nav īsti sapratis un šaubījies par šo kustību un tās nepieciešamību, ka kaut kādas lietotas, dažādā stāvoklī esošas mašīnas vai mašīnas no policijas, bruņotajiem spēkiem, no robežsardzes, – ka šādi auto tiek vesti uz Ukrainu.

Nu NBS pārstāvim domas mainījušās, kad viņš pabijis Ukrainā un saticis karavīrus, kas teikuši, ka

mūsu, Latvijas mašīnas, ir nenormāli vajadzīgas – “tās deg kā sērkociņi, tās ir kā izejmateriāls, kas ļoti noder!”

Pļaviņš uzrunā lielās organizācijas, kurām ir lieli autoparki, piemēram, "Latvenergo", "Latvijas meži" – ļoti noderīgi ziedojumos būtu pikapiņi. To var izdarīt caur "Uzņēmēji mieram", kur atrodami visi kontakti un izskaidros, kā veikt šo procesu. Arī Aizsardzības ministrija strādā caur šo platformu un caur to ziedo mašīnas no saviem autoparkiem. Tāpat var ziedot dronus vai naudu to iegādei.

Tviterkonvojs. Dzērāju mašīnas pārtop par evakuācijas auto







































































































Tviterkonvojs. Dzērāju mašīnas pārtop par evakuācijas auto

LA.lv jau iepriekš rakstīja, ka šādas īpaši drošās evakuācijas mašīnas (skatīt galeriju augstāk) ir ļoti vajadzīgas frontei. Katras mašīnas pārbūvei nepieciešami materiāli un detaļas ~2000-4000 EUR vērtībā.

Tāpēc ir iespēja atbalstīt ievainoto evakuācijas transporta pārbūvi, to var izdarīt vairākos veidos.

Šos Evac-auto aktīvisti paši pēc ukraiņu rekomendācijām pārbūvē tepat Latvijā, pa vakariem un brīvdienām, paralēli saviem ikdienas darbiem. Ir aprēķināts, ka ar minimālo programmu viena šāda auto sagatavošana izmaksā jau minēto summu un tuvu pie 150 cilvēkstundām darba.

Ja ir vēlme evakuāciju auto būvniecību atbalstīt no uzņēmuma puses, tad to var izdarīt caur Ziedot.lv – lai līdzekļi nonāktu konkrēti šim projektam, ir jāprecizē, ka ziedojums domāts – Evac/SaveOurHeroes apakšprojektam. Agendum, IBAN: LV86HABA0551051961757 ar maksājuma mērķi "SOH" (#SaveOurHeroes)

100. tviterkonvojs



































