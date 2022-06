Nadals atkal tronī Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Spānis Rafaels Nadals četrpadsmito reizi triumfējis Francijas atklātajā čempionātā tenisā, dāmu vienspēlēs pie otrā titula tika poliete Iga Švjonteka.

Abi fināli šoreiz bija “vienos vārtos” – Nadals ar 6:3, 6:3, 6:0 sagrāva 23 gadus veco Kasperu Rūdu, savukārt Švjonteka ar 6:1, 6:3 bija pārāka pār astoņpadsmitgadīgo Koko Gofu no ASV. Nadals pērn pusfinālā zaudēja Novakam Džokovičam, tagad serbam četros setos revanšējoties jau ceturtdaļfinālā. Džokovičs gan saglabā līderpozīciju pasaules rangā, kur Nadals tagad ir ceturtais.

Spānis karjeras laikā ticis pie 22 “Grand Slam” tituliem, kas ir rekords vīru tenisā. Savos 36 gados viņš arī ir vecākais, kam izdevies triumfēt kādā no sezonas četriem lielākajiem turnīriem. “Roland Gaross” kortos Nadala statistika ir fenomenāla, jo 17 turnīros un 115 spēlēs viņš piedzīvojis tikai trīs zaudējumus. Izcilu sēriju turpina arī Švjon­teka, kura nav zaudējusi jau 35 spēlēs pēc kārtas.

Gadsimta sākumā tikpat gara sērija izdevās arī amerikānietei Venusai Viljamsai. Iepriekšējo reizi Švjonteka zaudēja febru­āra vidū Dubaijā mūsu Aļonai Ostapenko, kopš tā laika uzvarot sešos turnīros pēc kārtas, piedevām vien sešās spēlēs no 35 viņai vajadzējis aizvadīt trīs setus. Parīzē 21 gadu vecā pasaules ranga līdere no Polijas trīs setu maču aizvadīja tikai astotdaļfinālā, pārējos gūstot pārliecinošas uzvaras. Tikmēr Ostapenko duetā ar Ludmilu Kičenoku no Ukrainas aizcīnījās līdz dāmu dubultspēļu pusfinālam, kurā ar 6:2, 4:6, 2:6 zaudēja vēlākajām turnīra uzvarētājām Karolīnai Garsijai un Kristīnai Mladenovičai no Francijas.