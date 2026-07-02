Naftas lielvalsts spiesta lūgt palīdzību? Krievija varētu “glābties” ar degvielu no Kazahstānas 0
Krievija, kas 2026. gada vasarā saskārusies ar automobiļu degvielas deficītu, vienojusies ar Kazahstānu par benzīna piegādēm, vēsta “Arab News”, atsaucoties uz anonīmiem avotiem.
Publikācijā teikts, ka jūlijā un augustā Kazahstāna varētu nosūtīt Krievijai aptuveni 50 000 tonnu benzīna, ko avoti raksturo kā “humāno palīdzību”. Nav zināms, vai par degvielu tiks veikta samaksa un kādi būs iespējamie darījuma nosacījumi.
Tiek apgalvots, ka Krievijas tirgum varētu tikt piegādāts AI-92 un AI-95 markas benzīns no Kazahstānas naftas pārstrādes uzņēmumiem “Pavlodar” un “Kondensat”.
Tikmēr Kazahstānas Enerģētikas ministrija paziņojusi, ka nav saņēmusi oficiālu pieprasījumu no Krievijas valsts uzņēmumiem par degvielas piegādēm humānās palīdzības veidā. Vienlaikus ministrija neizslēdz, ka uzņēmums “Kondensat” varētu būt iesaistīts, jo tas pārstrādā Krievijas uzņēmuma “Tatņeftj” naftu.
Saskaņā ar publikāciju degvielas deficīts Krievijā pastiprinājās pēc tam, kad Ukraina palielināja triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Vairākos Krievijas reģionos jau ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi, bet atsevišķās degvielas uzpildes stacijās benzīns esot izpirkts.
Jūnija beigās arī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprināja, ka Krievija risina sarunas ar vairākām valstīm par iespējamu degvielas importu, norādot, ka lēmums būs atkarīgs no piedāvātās cenas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.