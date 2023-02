Nākamais krievu lielais uzbrukums – kad, kur, cik daudz? Atbild Rajevs Ieteikt







Nerimst un turpina virmot runas par Krievijas nākamo masveida uzbrukumu Ukrainai – jautājums ir “Kad, kur, cik daudz?!”

“Kad” tas notiks? Es domāju – šomēnes. “Cik daudz” – mēs nezinām, bet tas būs karaspēks, kas mērāms simtiem tūkstošos. “Iespējamie virzieni” – to ir daudz, visdrīzāk tas būs kombinētais uzbrukums un krievi mēģinās pārgriezt Rietumu apgādi, uzbrūkot no Baltkrievijas Žitomiras virzienā. Tāpat, domāju, ka viņi mēģinās uzbrukt Kijivai caur Čerņigovu. Tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteicās NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, Igors Rajevs.

Tas nebūs straujš uzbrukums kā kara sākumā, pieļauj pulkvedis, – viņi turpinās iet uz priekšu lēnām, uzbrukums atgādinās to, kas tagad notiek Doņeckas frontē. Tur krievi lēnām izolē ukraiņu vienības, pārņemot pilsētas savā kontrolē, un tikai tad iet uz priekšu – tas būs Sumi un Harkivas virziens.

Jāsaprot, ka Zaporižje un Hersona arī nav aizmirstas – tās arī ir krievu mērķis, tās joprojām krievi mēģinās sagrābt savā kontrolē.

Rajevs paredz arī uzbrukumu no Baltkrievijas. Ja Krievija patiešām uzskata, ka “Leopard” tanku un citas militārās tehnikas piegādes ir nopietns drauds, ar kuru jātiek galā, tad vienīgais veids, kā pārtvert sūtījumus, ir tos pārtvert ceļā

uz Žitomiru – tās ir divas apgādes artērijas.

Šobrīd krieviem ir vairāk sagatavoto vienību, nekā tiem bija 24. februārī pagājušajā gadā, ar ko uzsāka karu tolaik. Drauds ir reāls un pietiekami nopietns. Tā brīdina Rajevs.















































































Ikdienas dzīve Ukrainā, Ļvivā

ISW: Putins pārvērtējis armijas spēkus, liekot sagrābt Donbasu līdz martam

Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu būt pārvērtējis Krievijas karaspēka iespējas, pieprasot Ukrainā sagrābt Doneckas un Luhanskas apgabalu teritorijas līdz martam, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi.

“Putins, iespējams, no jauna pārvērtējis Krievijas bruņoto spēku iespējas. ISW nav konstatējis nekādus pierādījumus tam, ka Krievijas karaspēks būtu atjaunojis pietiekamas kaujas jaudas, lai Ukrainas austrumos veiktu triecienu ukraiņu spēkiem un līdz martam sagrābtu vairāk nekā 11 300 kvadrātkilometru lielās Doneckas apgabala neokupētās teritorijas (vairāk nekā 42% no Doneckas apgabala kopējās platības), kā to, kā ticis ziņots, pavēlējis Putins,” norāda ASV domnīca.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs iepriekš ziņoja, ka Putins uzdevis Krievijas armijas Ukrainas operācijas komandierim Valērijam Gerasimovam sagrābt Donbasu līdz martam, tāpēc februārī un martā esot gaidāmi aktīvi notikumi.





























TV24 filmēšanas komanda Ukrainā