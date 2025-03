Nākotne? Nē, realitāte! Pasaulē lielākajā tehnoloģiju izstādē atklāj inovācijas, kas pārveidos cilvēku dzīves Ieteikt







Pirms dažām dienām, 6. martā, noslēdzās pasaulē lielākā un nozīmīgākā mobilo tehnoloģiju izstāde un konference MWC Barcelona 2025, kurā pulcējās 109 000 dalībnieku no 205 valstīm, demonstrējot jaunākās inovācijas mākslīgā intelekta (MI) un mobilo tehnoloģiju jomā. Konferencē uzstājās vairāk nekā 1 200 ekspertu, un tajā īpaša uzmanība tika vērsta uz 5G-A (Advanced), kā arī MI attīstību un rūpniecisko digitalizāciju un jaunām inovācijām dažādās nozarēs, piemēram, telekomunikācijās, veselības aprūpē, finanšu sektorā, transportā un viedajās pilsētās.

Reklāma Reklāma

5G – tikai sākums

Vienā no MWC Barcelona 2025 forumiem Huawei viceprezidents Lī Pengs (Li Peng) uzsvēra, ka MI un 5G-A tehnoloģijas būtiski mainīs mobilo sakaru nozari, ļaujot operatoriem piedāvāt ātrākus un gudrākus pakalpojumus. MI attīstība padara tehnoloģijas “gudrākas” – arvien vairāk izmantojam balss komandas, viedos asistentus un mākoņtehnoloģijas. Taču, lai šīs inovācijas darbotos nevainojami, nepieciešami ātrāki un uzticamāki tīkli, kas spēj nodrošināt stabilu savienojumu ar minimālu aizkavi.

Lī Pengs uzsvēra, ka MI palielina pieprasījumu pēc ātrāka interneta un lielākas tīkla kapacitātes, jo tagad iespējams radīt personalizētu saturu dažu sekunžu laikā. Prognozēts, ka līdz 2030. gadam vairāk nekā viens biljons cilvēku izmantos mākoņpakalpojumus un ierīces, kas prasīs plašāku tīkla pārklājumu ne tikai pilsētās, bet arī citos reģionos. Tādēļ operatori attīsta 5G tīklus un ilgtermiņā pāries uz personīgajai pieredzei pielāgotu 5G-A infrastruktūru, lai nodrošinātu nevainojamu savienojumu visiem lietotājiem.

Huawei viceprezidents norādīja, ka MI arī palīdzēs operatoriem optimizēt tīklus – MI var prognozēt lietotāju vajadzības, automātiski novērst tīkla problēmas un pielāgot jaudu, uzlabojot savienojuma kvalitāti. Viņš arī akcentēja, ka nākotnē operatori pelnīs ne tikai no datu pārdošanas, bet arī piedāvājot personalizētus pakalpojumus, ātrumu un prioritāru piekļuvi tīklam. Piemēram, Ķīnā, mobilo sakaru operatori jau sadarbojas ar dažādām nozarēm, lai attīstītu šādus pakalpojumus, kas būtiski palielina ieņēmumus. “Jaunās tehnoloģijas paver milzīgas iespējas, un tagad ir īstais brīdis rīkoties,” norādīja Lī Pengs.

Jaunās tehnoloģijas kā drošības un efektivitātes garants

Citā forumā tika prezentētas viedās tehnoloģijas kalnrūpniecības, kā arī naftas un gāzes ieguves biznesā. Vairāki uzņēmumi aktīvi attīsta moderno tīklu arhitektūru, lai uzlabotu drošību, automatizētu darbības un samazinātu izmaksas. Piemēram, raktuvēs, bieži nākas saskarties ar drošības riskiem, augstām ekspluatācijas izmaksām un sarežģītu aprīkojuma pārvaldību, taču, piemēram, Vale, Huawei, ENAGEO, piedāvā risinājumus, kas palīdz ieviest autonomo transportu, attālinātu iekārtu vadību un efektīvāku resursu izmantošanu.

Lai panāktu efektīvu attīstību šajās industrijās, Huawei ir izstrādājis moderno tīklu arhitektūru, kas apvieno 5G, Wi-Fi 6, mākoņpakalpojumus un rūpnieciskos IoT risinājumus. Šī sistēma nodrošina ātrāku datu apstrādi, precīzāku monitoringu un drošu tīkla savienojamību, kas ļauj darboties efektīvāk un ilgtspējīgāk. Attālinātā transportlīdzekļu vadība, reāllaika dati un MI balstīta analīze palīdz samazināt cilvēku iesaisti bīstamos darbos un padara, piemēram, derīgo izrakteņu ieguves procesu, drošāku. Šie risinājumi jau tiek izmantoti vairākās raktuvēs, kā arī naftas un gāzes ieguves vietās visā pasaulē.

Reklāma Reklāma

3 soļi līdz aplikācijai un citi brīnumi

Huawei “MWC Barcelona 2025” demonstrēja virkni citu revolucionāru tehnoloģiju, kas mainīs ikdienas dzīvi, uzņēmējdarbību un rūpniecību. Viena no tām – aplikāciju izveide ar trīs soļu palīdzību. Uzņēmums piedāvā iespēju izveidot savu lietotni tikai ar trīs soļiem. Lietotājs var izvēlēties dizainu, funkcijas, apmaksas veidus un citas iespējas, pielāgojot lietotni savām vajadzībām – bez programmēšanas prasmēm. Šis risinājums var būt īpaši noderīgs uzņēmējiem un mazajiem uzņēmumiem, kuri vēlas ātri izveidot savu digitālo platformu bez lielām investīcijām un IT speciālistu piesaistes, taču diemžēl šī iespēja pagaidām pieejama tikai Ķīnas iedzīvotājiem.

Digitālā satura veidotājiem īpaši saistoša varētu šķist iespēja automātiski pārvērst jebkuru tekstu kvalitatīvā video. Lietotājs vienkārši ievada stāstu vai ideju, un MI ģenerē vizuālu saturu, kas atbilst teksta būtībai, ieskaitot animācijas, tēlus un pat balsi. Šis risinājums varētu būt revolucionārs mārketingā, izglītībā un izklaides industrijā, jo ļauj ātri un lēti radīt video saturu bez profesionālas filmēšanas vai animācijas komandām.

Tāpat Huawei prezentēja pilnībā automatizētas automobiļu ražotnes, kurās mašīnas tiek ražotas bez cilvēku iesaistes. MI vadītas iekārtas veic visus uzdevumus – no detaļu montāžas līdz krāsošanai. Šī inovācija palielina efektivitāti, samazina kļūdu iespējamību un optimizē resursu izmantošanu. Tāpat tiek samazinātas darbaspēka izmaksas un rūpnīcas var strādāt 24/7 – bez pārtraukumiem.

Uzņēmums demonstrēja iespēju attālināti vadīt automašīnas no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot 5G un MI. Vadītājs var kontrolēt auto caur digitālo platformu, redzot reāllaika video un saņemot MI palīdzību drošai manevrēšanai.

Kā MI var izmantot slimnīcās? Kā izrādās, Ķīnā jau tiek testētas slimnīcas, kurās MI analizē pacientu datus un izmeklējumu rezultātus izsniedz nepilnas minūtes laikā. Latvijā un citviet pasaulē šādi izmeklējumi dažkārt prasa pat 10 dienas, jo ārstiem manuāli jāizvērtē dati. Šobrīd sistēma testa režīmā palīdz mediķiem ātrāk noteikt diagnozes, identificēt veselības riskus un uzlabot pacientu aprūpi. Nākotnē šādas tehnoloģijas varētu kļūt par standartu slimnīcās visā pasaulē.

MWC Barcelona 2025 ir pasaulē lielākā un nozīmīgākā mobilo tehnoloģiju izstāde un konference, kas norisinājās no 3. līdz 6. martam Barselonā, Spānijā. To organizēja GSMA (Global System for Mobile Communications Association), un tajā pulcējās vadošie mobilo sakaru operatori, tehnoloģiju uzņēmumi, inovatori un industrijas eksperti no visas pasaules.

Šī pasākuma laikā dažādi uzņēmumi, piemēram, Huawei, Samsung, Qualcomm, Ericsson un citi, prezentēja jaunākos sasniegumus 5G, MI, kiberdrošības, mākoņdatošanas u.c. jomās. MWC Barcelona ir arī platforma, kur uzņēmumi slēdz jaunus sadarbības līgumus, prezentē produktus un apspriež industrijas nākotnes tendences.