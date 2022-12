Foto: Shutterstock

Našķi no svētku galda un eglīšu rotājumi: Ziemassvētkos mājdzīvnieki bieži kļūst par nezināšanas upuriem







Ziemassvētki un Jaungada vakars cilvēkiem sagādā daudz prieka – tiek klāti grezni svētku galdi, pulcējas plašs cilvēku loks, lai svinētu svētkus kopā. Lai arī jūsu mājdzīvniekam svētki aizritētu mierīgi un priekpilni, iesakām ievērot dažus vienkāršus padomus.

“Vesels mājdzīvnieks ir laimīgs mājdzīvnieks, tāpēc saimniekiem ir jānodrošina saviem četrkājainajiem draugiem kvalitatīvs uzturs, kā arī aktivitāšu un socializēšanās iespējas. Svētku laikā dažkārt mēdz aizmirsties svarīgi drošības noteikumi. Piemēram, no svētku galda pasniegtais ēdiens, kas no cilvēka viedokļa šķiet jauks žests, var radīt negatīvas sekas mājdzīvniekam,” saka Anita Lebana, “Nestle Purina Petcare Baltics” mārketinga vadītāja.

Ēdiens no svētku galda dzīvniekam var būt indīgs

Tādi bieži sastopami pārtikas produkti kā vīnogas, rozīnes, šokolāde, sīpoli un ķiploki satur toksīnus, kas ir pilnīgi nekaitīgi cilvēkiem, taču ir bīstami dzīvniekiem. Piemēram, tumšajā šokolādē ir īpaši augsta teobromīna koncentrācija – tas ir alkaloīds, kam nav nekādas negatīvas ietekmes uz cilvēku, taču pat neliela deva var nodarīt nopietnu kaitējumu suņiem.

Arī alkohols jebkurā formā un tilpumā ir tikpat kaitīgs mājdzīvniekiem. Šos produktus nedrīkst iekļaut neviena mājdzīvnieka ēdienkartē. Svarīga nozīme ir arī mājas mīluļa pārtikas nepanesībai un alerģijām, par ko nedrīkst aizmirst arī svētkos.

Speciāliste iesaka mājdzīvniekam nepiemērotu pārtiku novietot tam nesasniedzamā vietā, lai izvairītos no saindēšanās. Piemēram, ļoti bieži ir gadījumi, kad zem eglītes tiek atstātas konfekšu kastes un citi saldumi, ko suns vai kaķis apēd. Ja mājdzīvnieks ir apēdis pusi tāfelītes vai lielāku daudzumu šokolādes, novērojiet viņu un sazinieties ar veterinārārstu, ja parādās saindēšanās simptomi.

Jāizglīto arī viesi!

Labākais risinājums no jūsu mājas mīluļa veselības viedokļa ir turpināt viņa ierasto uztura rutīnu arī svētku laikā un nebarot viņu ar ēdiena pārpalikumiem no svinību galda.

Tas pats princips attiecas uz barošanu no galda. Svinību viesu lokā vienmēr ir kāds, kurš vēlas palutināt mājdzīvnieku, piedāvājot tam kaut ko garšīgu no sava šķīvja. Šādos gadījumos vajadzētu izvairīties no ēdieniem, kas satur ķiplokus, sīpolus un citas četrkājainajiem draugiem nepiemērotas lietas. Vislabākais risinājums šādā situācijā ir mājdzīvnieka īpašniekam iepriekš vienoties ar viesiem, ka viņa dzīvniekam no galda neko dot nedrīkst.

Ziemassvētkos bieži meklē veterinārārsta palīdzību

Veterinārārsts Jirgens Mīts norāda, ka ir pieejami probiotiskās baktērijas saturoši uztura bagātinātāji mājdzīvniekiem, kas mazina gremošanas traucējumus un stiprina mājdzīvnieku zarnas: “Ziemassvētku laikā mūsu veterinārajā klīnikā bieži vien nonāk mājdzīvnieki ar gremošanas traucējumiem. Lai to novērstu, būtu prātīgi īpaši svētku sezonai nodrošināties ar probiotikām. Viens no viegli lietojamiem probiotiķiem, ko varu ieteikt kaķiem un suņiem, ir, piemēram, Purina Pro Plan FortiFlora.”

Bīstami! Sveces, vadi un egles dekorācijas

Ar pārtiku nesaistīti faktori, kas var radīt problēmas gan mājdzīvniekam, gan viņa saimniekam, ir, piemēram, dažādi dekoratīvie elementi. Visiem rotājumiem un piekaramajiem dekoriem ir jābūt pienācīgi nostiprinātiem, lai gadījumā, ja mājdzīvnieks vēlas tos izpētīt, rotājumi nenokristu un neradītu kaitējumu. Mājdzīvnieka labsajūtai, atstājot to bez uzraudzības, nopūtiet visas sveces un atvienojiet elektriskos rotājumus no elektrības.

“Ziemassvētku eglīte ir liels piedzīvojums – kaķi cenšas tajā uzrāpties un to pakošļāt, taču suņi var nolemt padzerties ūdeni no eglītes bļodas – šādu darbību rezultātā eglīte var apgāzties un savainot mājdzīvnieku. Lai mājdzīvnieki un svētku rotājumi būtu drošībā, mēģiniet sākotnēji četrkājaino draugu iepazīstināt ar jauno objektu, vērojot viņa uzvedību no neliela attāluma. Ir vērts novērtēt arī eglītes stabilitāti – tai jābūt nostiprinātai tā, lai mājdzīvnieks rotaļu laikā vai garāmejot nevarētu to apgāzt,” piebilst Anita Lebana.

Uguņošana – milzīgs stress dzīvniekiem

Lai arī uguņošana ar katru gadu kļūst aizvien mazāk populāra, tā joprojām rada lielas bažas par mājdzīvnieku emocionālo labsajūtu, jo īpaši lielajās pilsētās. Tādēļ šajā laikā ir ieteicams saimniekam palikt mājās vismaz līdz brīdim, kad lielākie trokšņi ir norimuši un mājdzīvnieks ir kļuvis mierīgāks. Jaungada naktī noteikti nav ieteicams ņemt suni līdzi uz plašākām publiskām pulcēšanās vietām.