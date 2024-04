NATO iznīcinātāji bija spiesti pacelties debesīs, lai pārtvertu Krievijas izlūkošanas lidmašīnu, kas tika pamanīta virs Baltijas jūras. Krievijas izlūkošanas lidmašīna, kurai ir moderna radaru sistēma izlūkošanas datu vākšanai, neatbildēja uz pieprasījumiem par identifikāciju.

🇮🇹 Eurofighters currently Air Policing out of Malbrok 🇵🇱, had their first scramble 2 days ago & their second Alpha scramble yesterday

The jets intercepted a 🇷🇺 IL20 that was flying over the Baltic Sea. It was not answering to the requests of identification#SecuringTheSkies pic.twitter.com/AYPvoNxKyC

