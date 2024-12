NBS majors Slaidiņš: Tāda ir Putina būtība – ieraut ellē visu, lai tik spētu atriebties Ieteikt







Vai Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam būs vēlme atriebties Rietumiem neatkarīgi no tā, kāda būs situācija Ukrainā? Šo jautājumu TV24 raidījuma “Nedēļa. Post scriptum” intervijā uzdeva NBS majoram un Zemessardzes štāba virsniekam Jānim Slaidiņam, kurš nekavējoties atbildēja, ka, pēc viņa domām, Putins noteikti vēlēsies atriebties.

“Viņš jau to ir pats pateicis, ka ir atriebīgs cilvēks. Viņš necieš nodevību. Ja mēs paskatāmies uz to, ko viņš vispār ir teicis, ka Padomju Savienības sabrukums bija lielākā 20.gs. ģeopolitiskā katastrofa… Protams, ka jebkura neveiksme, kas viņam ir bijusi, ir iesēdusies viņam iekšā. Es domāju, ka viņš ir slims ar tādu atriebību. Šo mēs tikšanās laikā krievu leģionā ar Cēzaru esam runājuši, ka tā ir viņa tāda būtība – ieraut ellē visu, lai tik spētu atriebties ar kaut ko,” tā par Krievijas prezidentu izteicās Slaidiņš.

Līdz ar to NBS majors uzsvēra, ka ir jārēķinās ar to, ka Putins gribēs atriebties Rietumiem neatkarīgi no tā, kāda būs situācija Ukrainā.

“Skaidrs, ka šis pamiers vai miers, kas būs noslēgts, tas, protams, dos laiku Krievijai atkal atjaunoties. Tas nebūs ātri. Tāpēc īstenībā mani tracina šie paziņojumi, ka Krievija gatavojas uzbrukt Baltijas valstīm pēc trīs gadiem. Vieni saka: nē, pēc astoņiem gadiem! Es dusmojos… Nu tad sanāciet vienreiz kopā un izlemjiet, vienojaties par to datumu, kad tad viņi uzbruks tai Eiropai, Baltijas valstīm?” emocionāli teica Slaidiņš intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.

Tam ir vajadzīgs laiks, lai Putins “atjaunotu savu militāro potenciālu”, skaidroja NBS majors. “Jo šobrīd tur [Ukrainas karā] ir pietiekami lieli zaudējumi – gan kaujas tehnikā, gan dzīvā spēkā, un tu nevari izveidot pietiekami efektīvu armiju, kura varētu spēt veikt uzbrukuma operāciju samērā īsā laikā. Jā, var savākt daudz lumpeņus, kā daudz kur Ukrainā… Bet tā nav kvalitāte,” norādīja Slaidiņš.

