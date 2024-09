“Uzvaru nav iespējams tuvināt, sēžot uz dīvāna!” Leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars ekskluzīvā intervijā stāsta, kā cīnās par Ukrainas brīvību un labāku savas valsts nākotni Ieteikt







“No Krievijas daudz kas ir atkarīgs – grozi kā gribi un lai kā arī Putins neuzņemtos uz sevi lielu lomu, mēs reāli redzam to, ka no tā, kāda ir Krievija, lielā mērā ir atkarīga dzīve visā pasaulē. Ja Krievijā sāksies kaut kādas nepatikšanas ar kodolieročiem, tad visiem būs slikti,” tā atzina leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars ekskluzīvā intervijā ar NBS majoru un Zemessardzes štāba virsnieku Jāni Slaidiņu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, tiekoties uz sarunu Rīgas centrā.

“Bet ja Krievijā būs lieliska vara, kas rūpēsies par savu tautu un kas dzīvos mierā ar saviem kaimiņiem, visiem būs labi! Un nebūs vairs nekāds “Hezbollah”, un Irāna ar Ziemeļkoreju sēdēs mierīgi un nevienam nebūs bieds, jo viņi balstās uz Putina režīmu. Tas ir galvenais ļaunums, kas izplata savus taustekļus pa visu pasauli,” uzsvēra leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars. “Būs Maskavā un Krievijas reģionos normāla vara, tad būs labi visiem,” viņš piebilda.

Tāpat intervijā NBS majoram Slaidiņam runasvīrs Cēzars norādīja, ka leģions “Krievijas brīvība” cīnās par pamatvērtībām.

“Es kā kristietis teikšu: galvenais, ko Dievs ir devis cilvēkiem, ir brīvība. Cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības – brīvs radītājs. Cilvēks katru dienu izdara desmitiem izvēļu, izvēloties mazāku vai lielāku ļaunumu. Dzīvē cilvēks izdara vairākas izvēles. Man 2022.gadā bija izvēle sēdēt mājās kā pelei un kaut kur nolīst vai nu izdarīt grūtu izvēli sev un manai ģimenei – doties cīnīties un aizsargāt Ukrainu, un tai skaitā cīnīties par Krievijas nākotni. Es to izvēli izdarīju! Es tomēr domāju, ka man ir tiesības saukt savus tautiešus un tos, kas ir ar mani no vienas asins, – tos pašus krievus, piemēram, no Baltijas valstīm un Eiropas, un krievus Ukrainā, kas sēž un baidās vai arī kaut ko gaida… Es viņiem gribu pateikt, ka šis karš mums garām nepaies. Ne mēs to sākām, bet – mēs to pabeigsim,” intervijā uzsvēra leģiona “Krievijas brīvība”runasvīrs Cēzars TV24 raidījumā.

Runasvīrs Cēzars sacīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir izdarījis tā, ka “karos visi”. “Vai nu tu labprātīgi ej Putina ordā un uzbrūc Ukrainai, vai nu tevi tur piespiedu kārtā nosūtīs, bet nosūtīs! Bet ja tu atnāksi pie mums kā brīvprātīgais, mēs tevi lieliski apmācīsim, mēs tevi neiemetīsim gaļas mašīnā, mēs nekad nepametam savus ievainotos un kritušos kaujā. Pie mums neviens nekad nav nokļuvis Krievijas armijas gūstā, un ceram, ka arī nekad tajā nenokļūs. Un mēs zinām, par kādu svētu lietu mēs cīnāmies. Un mūsu uzvaru nav iespējams tuvināt, sēžot uz dīvāna! Vēlreiz atkārtoju – vai nu tu cīnies kopā ar mums, vai arī palīdzi mums to darīt,” sacīja leģiona “Krievijas brīvība” runasvīrs Cēzars ekskluzīvā intervijā NBS majoram Slaidiņam TV24 raidījumā “Akutālais par karadarību Ukrainā”.

Plašāk skaties pievienotajā video!