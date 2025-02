Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Ne sikspārņi, ne suņi… Tramps atslepeno dokumentus, no kurienes patiesībā "izcēlies" Covid-19







Jaunā ASV CIP direktora Džona Retklifa nupat publicētā analīze liecina, ka aģentūras pierādījumu kopums nu rada lielāku skaidrību par to, no kurienes savulaik patiesībā izcēlies Covid-19, proti, tam laboratorijas izcelsme, par jaunāko raksta The Guardian.

CIP tagad uzskata, ka vīruss, kas ir atbildīgs par koronavīrusa pandēmiju, visticamāk, cēlies no kādas laboratorijas Ķīnā. Tiesa gan, ir uzreiz atzīts, ka šai spiegu aģentūrai ir “zema uzticība” saviem secinājumiem.

Atklājums nav jaunu izlūkdatu rezultāts, un ziņojums tika pabeigts pēc Baidena administrācijas un bijušā CIP direktora Viljama Bērnsa pasūtījuma. Tas tika deklasificēts un izlaists sestdien pēc prezidenta Donalda Trampa pavēles vadīt aģentūru Džonam Retklifam, kurš ceturtdien nodeva direktora zvērestu.

Niansētais atklājums liek domāt, ka aģentūra uzskata, ka pierādījumu kopums padara laboratorijas izcelsmi vairāk ticamu nekā dabiskas izcelsmes. Taču aģentūras novērtējums šim secinājumam piešķir zemu ticamības pakāpi, kas liecina, ka pierādījumi ir nepilnīgi, nepārliecinoši vai pretrunīgi.

Iepriekšējie ziņojumi par Covid-19 izcelsmi ir dalījušies jautājumā par to, vai koronavīruss parādījās no Ķīnas laboratorijas, iespējams, kļūdas dēļ, vai arī tas radās dabiski. Jaunais novērtējums, visticamāk, neizšķirs debates. Faktiski izlūkošanas amatpersonas saka, ka tas, iespējams, nekad netiks atrisināts, jo Ķīnas varas iestādes nesadarbojas.

Likumdevēji ir izdarījuši spiedienu uz Amerikas spiegu aģentūrām, lai iegūtu vairāk informācijas par vīrusa izcelsmi, kas izraisīja ekonomiskus satricinājumus un miljoniem nāves gadījumu. Arkanzasas republikāņu senators Toms Kotons, Senāta izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs, sacīja, ka ir “priecīgs, ka Baidena administrācijas pēdējās dienās CIP secināja, ka laboratorijas noplūdes teorija ir ticamākais izskaidrojums”, un viņš uzteica Retklifu. par vērtējuma deklasificēšanu.

“Tagad vissvarīgākais ir likt Ķīnai maksāt par mēra atraisīšanu pasaulē,” teikts Kotona paziņojumā.

Ķīnas varas iestādes ir noraidījušas spekulācijas par Covid izcelsmi kā politiski motivētu. Ķīnas ASV vēstniecības pārstāvis uzreiz komentēja, ka CIP ziņojumam nav ticamības. “Mēs stingri iebilstam pret vīrusa avota politizāciju un stigmatizāciju un vēlreiz aicinām ikvienu cienīt zinātni un atturēties no sazvērestības teorijām.”

Lai gan vīrusa izcelsme joprojām tā arī nav atšķetināta, zinātnieki uzskata, ka visticamākā hipotēze ir tāda, ka tas, tāpat kā daudzi koronavīrusi, izplatījās sikspārņos, pirms inficēja citu sugu, iespējams, jenotsuņus, civetkaķus vai bambusa žurkas.

Savukārt infekcija izplatījās uz cilvēkiem, kuri apstrādāja šos dzīvniekus tirgū Uhaņā, kur 2019. gada novembra beigās parādījās pirmie saslimšanas gadījumi cilvēkiem. Tomēr dažas oficiālas izmeklēšanas ir radījušas jautājumu par to, vai vīruss ir izkļuvis no laboratorijas Uhaņā.

Retklifs, kurš Trampa pirmajā pilnvaru termiņā bija nacionālās izlūkošanas direktors, ir teicis, ka arī atbalsta laboratorijas noplūdes scenāriju.