Ilustratīvs attēls Foto: POSTIMEES/SCANPIX/LETA

Nedienas Eiropā turpinās! Šodien paralizēta Briseles gaisa satiksme; iemesls jūs pārsteigs… Ieteikt







Beļģijā otrdien notiek streiks pret valdības ierosināto pensiju reformu, kura dēļ būtiski traucēta gaisa satiksme, kā arī vilcienu un cita sabiedriskā transporta kustība.

Reklāma Reklāma

Briseles lidosta paziņojusi, ka streika dēļ pārtraukta visu lidmašīnu reisu izlidošana, kā arī atcelta puse no ielidojošo lidmašīnu reisiem.

Savukārt Šarleruā lidostā atcelti visi izlidojošie un ielidojošie reisi.

Beļģijas ziņu aģentūra “Belga” vēstī, ka Briseles lidostā otrdien varēs ielidot vien aptuveni 120 no paredzētajiem 240 reisiem.

Tāpat vairāki beļģu mediji ziņo, ka streika dēļ traucēta vilcienu un cita sabiedriskā transporta kustība, kā arī ietekmēta atkritumu savākšana, pasta pakalpojumu un slimnīcu darbība.

No pirmdienas vakara traucēta arī satiksme Antverpenes ostā.

Arodbiedrību neapmierinātību ir izraisījuši valdības plāni atcelt īpašo pensiju shēmu un pielīdzināt visu valsts ierēdņu pensionēšanās vecumu privātajā sektorā strādājošo pensionēšanās vecumam, kas ir 66 gadi.

Valdība uzstāj, ka pensiju reforma ir nepieciešama, jo sagaidāmā dzīves ilguma pieaugums palielina izmaksas, bet Beļģijas budžeta deficīts pārsniedz Eiropas Savienības noteikumus.

Beļģijas streika dēļ otrdien Rīgas lidostā atcelti trīs avioreisi uz un no Briseles

Beļģijas streika dēļ otrdien Rīgas lidostā atcelti trīs avioreisi uz un no Briseles, aģentūra LETA noskaidroja Rīgas lidostā.

Tostarp ir atcelts Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” reiss no Briseles lidostas uz Rīgu, kas bija ieplānots plkst.9.45. Tāpat Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” atcēlusi reisu no Rīgas uz Šarleruā lidostu, Briselē, kas bija ieplānots plkst.17.05, kā arī reisu no Šarleruā lidostas uz Rīgu plkst.19.

Patlaban citas izmaiņas lidojumu sarakstā nav plānotas.