Nedomāt par sliktāko scenāriju. Martins Dukurs par gatavošanos sezonai un noskaņojumu





strong>Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pasaules kausa sezona skeletonā un bobslejā sāksies 20. novembrī Siguldas trasē, kur nepilnas pusotras nedēļas laikā tiks aizvadīti divi posmi. Pēc tam jau decembrī plānoti divi etapi Īglsas trasē, Austrijā, bet pēc gadu mijas sacensības Vācijā, Šveicē, sezonai noslēdzoties Ķīnā. Vācijā ieplānots arī pasaules čempionāts, otro gadu pēc kārtas vienā un tajā pašā trasē.

Sezonai, kā ierasts, gatavojas arī planētas visvairāk titulētais skeletonists Martins Dukurs, kurš pieļauj, ka šī sezona vienā brīdī koronavīrusa dēļ var tikt apturēta.

Tomēr viņš par to galvu daudz nelauza, bet mājas trasē skrupulozi turpina veikt sagatavošanās darbu. Piebrauc jaunu kamanu. Kā katru rudeni. Par gatavošanos sezonai un noskaņojumu Martins sīkāk pastāstīja “Latvijas Avīzei”.

Martins Dukurs: Gatavojamies pilnā sparā, tā, it kā nekas nebūtu bijis, un nedomājot, kā būs uz priekšu, lai gan, protams, no tādām domām nevar izvairīties. Šobrīd gatavojamies pilnai sezonai. Fiziskos treniņus, kā ierasts, sākām jau vasaras sākumā, viss iet pēc plāna, izmaiņas neveicam, tagad braucam jau pa trasi. Kādu laiku jau startējam no augšas, trase šajos laika apstākļos ir samērā ātra. Viss ir tā, kā gribētos. Fiziski jūtos labi, tik strādāšanas vaina.

Treniņu plānā bija kādas izmaiņas?

Jā, atcēlām treniņnometni Vācijā, jo Covid-19 situācija pasliktinājās, nebija skaidrs, vai tur tiksim pie treniņu laikiem. Tāpēc trenēsimies visu laiku Siguldā.

Neuztrauc, ka vīrusa dēļ sezona nebūs pilnvērtīga?

Mans viedoklis ir tāds, ka sezonas sākums būs, bet pēc tam, visticamāk, tur nekas prātīgs nesanāks. Līdz gadu mijai nebūs ziemeļamerikāņi, dzirdēju, ka arī Āzijas valstu sportisti nebrauks uz Eiropu.

Tas jau tā ietekmē sezonu, ja vēl kāds noķers vīrusu, saslims, vai kādu no valstīm aizvērs ciet, tad pavisam čābīgi izskatīsies. Tad cauri ir.

Lasīju, ka kamaniņu braucēji sāk dzīvot nosacītā burbulī, mājas un trase. Kā jūs, skeletonisti, šobrīd pakārtojat savu dzīvi?

Bez vajadzības nekur neejam, taču ir brīži, kad uz veikalu ir jāaizskrien. Protams, ievērojot visas normas – maskas, distancēšanos. Trasē sanāk pakomunicēt arī ar ārzemniekiem, viss ir stingri, viņiem regulāri jāveic Covid-19 testi. Pats līdz šim neesmu veicis, jo nav bijis iemesla, taču domājam, ka tuvākajā laikā uztaisīsim.

Siguldā daudz ārzemnieku šobrīd trenējas?

Ir, bet viņi strikti tiek uzraudzīti. Kārtība ir stingra, nekāda vazāšanās pa trasi nenotiek, komandas savā starpā ģērbtuvēs nesatiekas. Cik zinu, uz Siguldu brauca vācieši, komandā bija viens pozitīvs gadījums, un viņus aizvakar pagrieza mājās. Tas pats notika ar Itālijas komandu. Tie bija kamaniņu braucēji. No otras puses, Siguldā gan nevar just, ka pie mums tagad būtu vairāk cilvēku.

Pasaules čempionāts otro gadu pēc kārtas plānots Altenbergas trasē. Pērn viņi paņēma visu pjedestālu. Kā domā, tas Vācijas skeletonistiem atkal ir plusiņš, atceroties iepriekšējo gadu?

Iespējams, bet kāda starpība. Cīnīsimies. Kā ir, tā ir, jācīnās visos apstākļos (pērn Martins Dukurs pasaules čempionātā palika ceturtais aiz trim vāciešiem. – Aut.)

Kas jauns tehnikas lietās?

Braucu ar jaunu kamanu. Ik pa dienām kaut ko mainu. Pie vecās kamanas vēl neesmu ķēries, jo gribu ar jauno tehniku atrast komfortablu braukšanu, savest līdz līmenim, kas mani apmierina. Tad varēs izmēģināt ar veco tehniku un salīdzināt, kuras kamanas ir labākas – ātrākas vai lēnākas. Tad varēs izdarīt secinājumus.

Pie jaunām sliecēm arī esi strādājis?

Ir sataisītas, bet neesmu vēl ticis pie testēšanas. Vispirms jātiek skaidrībā ar kamanām, citādi, visu metot kopā, būs pārāk liela putra. Kad būs skaidrība ar kamanām, tad metīšos pie sliecēm.

Ja sezona norit, kā plānots, kuras tev būs galvenās sacensības?

Jāskatās, kā sezona rit. Ja normāli, cīnīsimies arī par Pasaules kausa kopvērtējumu, ja ne, tad, protams, Eiropas un pasaules čempionāts. Kā jau teicu, gatavojamies sezonai tā, it kā nebūtu nekādu izmaiņu. Kā tur tālāk būs, tad jau redzēs.

Vizītkarte. Martins Dukurs

* Dzimis 1984. gada 31. martā

* Divkārtējs olimpiskais vicečempions (2010., 2014. gadā)

* Seškārtējs pasaules čempions (2011., 2012., 2015., 2016., 2017., 2019.)

* Vienpadsmit reižu pēc kārtas kļuvis par Eiropas čempionu (2010.–2020. gads)

* Deviņas reizes triumfējis Pasaules kausa kopvērtējumā

* Pasaules visvairāk titulētais skeletonists