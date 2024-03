Foto: Unsplash

Auns

Sēdēt pie datora vai skatīties televizoru noteikti nav pareizi! Pavadi savu dienu aktīvāk! Uzņemies iniciatīvu un organizē tikšanos ar draugiem vai radiem. Nekaitini citus ar savām sūdzībām. Mēģini vispirms domāt un racionāli novērtēt, vai tās ir pamatotas.

Vērsis

Tavs garastāvoklis uzlabosies ar katru minūti, un tas ir saistīts ar ziņām, kuras saņemsi šodien. Personīgajās attiecībās būsi ļoti pārliecināts par sevi. Šodien tu zināsi, kā pārsteigt savu partneri. Esi rotaļīgs un izbaudi neaizmirstamu vakaru. Šī diena ir piemērota arī lielai mājas uzkopšanai.

Dvīņi

Nosaki robežas savās attiecībās, kas ir normāli un kas nav. Tādā veidā tu vari novērst daudzas neveiklas situācijas vai problēmas nākotnē. Izmēģini kaut ko jaunu un neparastu. Vai arī dodies kaut kur, kur nekad neesi bijis. Šī ir lieliska diena, lai gūtu jaunu pieredzi.

Vēzis

Nebaidies prasīt no cilvēkiem paskaidrojumus, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem. Pat runājot ar savu labāko draugu, atceries ievērot labas manieres. Dažas tēmas var būt nepiemērotas un mulsinošas. Klausies savu ķermeni un dod tam to, ko tas vēlas. Tā var būt gan aktivitāte, gan atpūta uz dīvāna.

Lauva

Nedzīvo ilūzijās! Pievērs lielāku uzmanību realitātei! Tu redzēsi, ka tas, ko vēlies, ir tieši tev priekšā, bet tu to vienkārši nepamanīji. Pārrunā savas attiecības ar savu draugu. Viņš sniegs labu padomu. Tev nevajadzētu palīdzēt kādam, kurš to nevēlas. Tu vari izmantot savu enerģiju daudz produktīvāk!

Jaunava

Esi ļoti uzmanīgs ar to, ko tu saki, pat runājot ar draugiem vai vienkārši jokojot. Ja nepiekrīti cilvēkiem, dari to viņiem zināmu, taču vienmēr ievēro labas manieres. Zvaigznes sola piedzīvojumus vientuļiem cilvēkiem, un romantiku tiem, kuri jau ir attiecībās. Nenovērtē par zemu pat nelielas veselības problēmas.

Svari

Tu esi gudrs un spējīgs, nebaidies to parādīt. Tavs darba devējs to novērtēs, tāpēc nepievērs uzmanību skaudīgiem kolēģiem. Ja tev ir grūti organizēt savu laiku, izveido sev dienas vai nedēļas plānu. Plānošana tev nāks par labu. Diena piemērota fiziskām aktivitātēm. Velti laiku vingrošanai vai mājas uzkopšanai.

Skorpions

Ja neesi apmierināts ar savu pašreizējo situāciju, ir pienācis laiks pārmaiņām. Tev ir pietiekami daudz enerģijas, lai veiktu izmaiņas. Negaidi! Pretējā gadījumā tu palaidīsi garām šo brīdi. Nav ieteicams steigties jaunās attiecībās. Vispirms iepazīsti cilvēku tuvāk. Ja nevēlies iepirkties pārtikas preču veikalos, iepērcies tiešsaistē. Šodien tu vari būt slinks.

Strēlnieks

Šodien tu vari saprast, ka esi pieņēmis pārsteidzīgu lēmumu. Bija vēl viens veids, kā atrisināt problēmu, kuru tu palaidi garām vai par kuru nezināji. Ja jau ilgu laiku esi meklējis citu darba vietu, tagad šis var būt īstais brīdis rīkoties. Bet būs jāpieliek pūles! Izmēģini kaut ko jaunu dažādībai. Jebko!

Mežāzis

Nemēģini aizbēgt! Paliec un mēģini vienoties. Tas var attiekties gan uz darbu, gan personīgo dzīvi. Ja esi pilnīgi pārliecināts, ka saki patiesību, nevilcinies! Vari strīdēties ar pretinieku un pierādīt, ka tev ir taisnība. Ieplāno ballīti! Tu jau ilgu laiku esi vēlējies izklaidēties, un turklāt šī ir lieliska iespēja satikties ar draugiem.

Ūdensvīrs

Šodien varēsi realizēt kādu ideju, ko jau sen esi lolojis. Zvaigznes novēl tev to labāko, tāpēc sāc strādāt pie tā. Viss dzirkstīs starp tevi un pretējo dzimumu. Mēģini rast kompromisu, izvairies no konfliktiem. Šodien strādāsi labāk nekā tavi kolēģi, un vadība to pamanīs.

Zivis

Varbūt tu jutīsies nenovērtēts. Uzmundrinājuma vārdi ir tas, kas tev visvairāk nepieciešams. Bet tev jāatceras, ka tu pats esi sev lielākais atbalsts. Tas ļaus sasniegt savus mērķus. Uzaicini draugu vai savu partneri uz kādu interesantu pasākumu. Tas pacels tavu garastāvokli un tu iegūsi jaunu neaizmirstamu pieredzi.