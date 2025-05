Foto: Ekrānuzņēmumi no “Facebook”/Rick Feds

Pēc 8 gadu ilgas sadarbības, šodien, 29. maijā, ceļi šķīrušies grupai “Jumprava” un bundziniekam Rick Feds jeb Rihardam Fedotovam. Par to bundzinieks paziņojis savā “Facebook” profila kontā.

LA.LV jau vēstīja par tumšajiem mākoņiem, kas tikko kā savilkušies ap leģendāro Latvijas grupu “Jumpravu” un koncertu, kas bija paredzēts 5.jūnijā Wondersalā. Kā zināms, sociālajos medijos izplatījās ziņa, ka šis patiesībā esot politiskās aģitācijas pasākums.

“Vēlos paziņot, ka pēc 8 gadu “kopdzīves” savu sadarbību ar grupu Jumprava esmu pārtraucis un nākamajos gaidāmajos koncertos Jūs mani vairs nedzirdēsiet. Pateicos visiem, kuri bija kopā vienotā enerģijā, rakstīja, komentēja, citādi juta līdzi! Es Jums tiešām esmu no sirds pateicīgs un katrā koncertā atdevu pat vairāk kā visu no sevis. 80to gadu Jumprava vēl aizvien ir mana mīļākā grupa pasaulē un koncertu Z studijā, ko tobrīd kā džeza bundzinieks Filadelfijā, skatījos tik ilgi uz riņķi, ka beigās pat pārcēlos uz Latviju. Tā arī bija vienīgā grupa, ar kuru tanī laikā vēlējos strādāt paralēli solo karjerai, jo dziesmu vārdos bija mesidžs un garā – dzirkstele. Diemžēl tas ar laiku mainījās. Vai tas notiek personisku iemeslu dēļ vai apkārtējās vides, vai vienkārši dzīves? Gan jau visu paralēli. Arī apkārtējo spēkos ir to tādā vai citādā veidā ietekmēt,” savā paziņojumā raksta bundzinieks.

Viņš turpina: “Kaut nu būtu tā, ka visi grupas mūziķi un citādi iesaistītās personas tiešām vienotos dziesmā “Zem Diviem Karogiem” un vienotos ar šobrīd internetā tik cēli teikto.

Kaut būtu tā, ka koncerts tiktu atcelts arī, ja nebūtu radušies slikti komentāri internetā. Negribu šeit cilāt netīru veļu, kuras varētu būt padaudz. Lai nu tas paliek mūsu starpā un katra karmas pusē.

Nevēlu nevienam neko ļaunu un vēlos koncentrēties uz labo. Četrus baltus kreklus tīrus visu mūžu noturēt varētu būt grūti ikvienam.”

Turpinājumā Rick Feds atskatījās uz labām atmiņām no pagātnes.

“Jumprava daļēji bija kā mani tēvi, kura man nekad nebija. Varēja paskatīties kā notiks nākotnē, ja rīkošos tādi vai citādi. Katrs mācija savas gudrības un no savas pozīcijas, kopā vienojoties vienā oriolā! Tas bija jautri, it īpaši sākuma posmā! Kopā pavadīti daudz labi brīži, daudz paralēlas personīgas pārmaiņas piedzīvotas. Katrs koncerts man bija kā dzīva filma un neliela daļiņa no agrīnās Latvijas bohēmas. Kā viens no atmiņā spilgtāk paliekošajiem varētu būt ceļojums uz Īriju ar visām no tā izrietošajām sekām.

Tāpat pirmais koncerts pēc covid .. kur tas bija?? 4 dienas pirms pasākuma salauzu labo kāju! Turklāt laivu braucienā! Nācās mācīties basbungu spēlēt ar kreiso (kas nebija viegli) paralēli intensīvām online alķīmijas nodarbībām, kur koncentrējos uz beigu rezultātu. Beigu rezultāts ari materializājās un koncerts izdevās lielisks! Manā Facebook kaut kur ir video no šī koncerta. Raiderī, jeb nepieciešamo instrumentu tehniskajā sarakstā, paralēli iekārtām vēl nācās pierakstīt trīs papildus bungu krēslus, jo pagriežoties pret elektronikas daļu vai sintezatoru pusi, lauzto kāju vajadzēja uzlikt jau uz citu atbalsta beņķi! Ap ģipsi apliktās, spilgtās neona lampiņas gan pozitīvi motivēja turpināt koncertu!

Vislielākais fans manā grupas Jumprava darbībā bija mana vecāmāte, kuru ar ratiņkrēslu aizceļoja uz teju vai katru no koncertiem. Tad arī pēc lauztās kājas koncerta, kā jau ierasts, aizkliboju līdz viņai un veidojām ielu vingrošanas kontentu! Bildes still pending…

Mežaparka koncerts varētu būt visjaudīgākais tieši bungu setapa ziņā. Paralēli izvērstajai elektronikai katra akustiskā bunga bija aprīkota vēl ar elektroniskiem membrānas noņēmējiem, kuri akustisko skanējumu papildināja ar elektronisku skaņu. Šis varētu būt lielākais setups Latvijas bungu vēsturē un visu pārvietot nācās ar milzīgu piekabi mašīnai.

Teju vai katrs koncerts ar kaut ko bija īpašs un atmiņā paliekošs, tāpēc esmu pateicīgs par šo dzīvē izdzīvoto un pieredzēto. Paldies vēlreiz visiem klausītājiem, skatītājiem par Jūsu gavilēm un enerģiju! Jūs man likāt uz skatuves raudāt, asiņot un svīst kā negaisam pilnīgi ikvienā koncertā! Tas paliks starp mums vienmēr!”

Sava paziņojuma beigās bundzinieks grupai “Jumprava” novēlēja īpašus vārdus!

“Paldies Jumpravai! Novēlu Jums dzīvot ar gaišu un tīru sirdi. Profesionālu un enerģisku izpildījumu, daudz jaunas un labas mūzikas, un filmas! Lai izdodas! Tā kā šobrīd atkal esmu brīvs putniņš, vēlos paralēli savai darbībai kaut kur vēl paspēlēt bungas un iejusties tikai bundzinieka lomā. Ja kādam ir kāds interesants piedāvājums, labprāt to izskatīšu.”