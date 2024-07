ASV drīzumā sniegs Ukrainai militāro palīdzību vēl 2,3 miljardu dolāru (2,1 miljarda eiro) apmērā, otrdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins.

Palīdzība ietvers prettanku ieročus un munīciju “Patriot” un citām pretgaisa aizsardzības sistēmām.

Ostins par papildus palīdzību paziņoja Pentagonā, tiekoties ar Ukrainas aizsardzības ministru Rustemu Umerovu.

“Nekļūdieties, Ukraina nav viena, un Savienotās Valstis nekad nesvārstīsies savā atbalstā,” tiekoties ar Umerovu, solīja Ostins. “Kopā ar aptuveni 50 sabiedrotajiem un partneriem mēs turpināsim nodrošināt kritiski svarīgās spējas, kas Ukrainai nepieciešamas, lai atvairītu Krievijas agresiju šodien un atturētu Krievijas agresiju rīt,” paziņoja ASV aizsardzības ministrs.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien sacīja, ka Krievija tikai pagājušajā nedēļā vien Ukrainā nometusi vairāk nekā 800 jaudīgu bumbu, un aicināja valstu līderus mazināt Kijivai noteiktos ierobežojumus Rietumu ieroču izmantošanai, lai uzbruktu militāriem mērķiem Krievijas iekšienē. Jo īpaši Ukrainai “nepieciešamie līdzekļi, lai iznīcinātu šo bumbu nesējus, tostarp Krievijas kaujas lidmašīnas, lai kur tās atrastos”, uzsvēra Zelenskis.

Ostins nerunāja par ierobežojumiem, bet sacīja Umerovam, ka viņi apspriedīs “vairāk veidu, kā apmierināt Ukrainas tūlītējās drošības vajadzības un izveidot nākotnes spēkus, lai atvairītu lielāku Krievijas agresiju”.

