Neļauj šodien nevienam sevi uz kaut ko pierunāt! Horoskopi 21.jūlijam Ieteikt







Auns

Kāds cilvēks, kuru tu līdz šim uzskatīji par godīgu un ļoti uzticamu, beigu beigās, izrādīsies pavisam citāds – viņš kaut ko no tevis slēpj. Tā būs, protams, vilšanās, bet no otras puses – labi, ka tagad tu to zini.

Vērsis

Neuztraucies, ja tev šodien ir grūti komunicēt ar citiem cilvēkiem – zvaigznes brīdina, ka šis nav pārāk piemērots laiks, lai tiktos ar citiem, bet ir ļoti piemērots tam, lai tu piepildītu tos mērķus, kas ļauj darboties tev vienatnē.

Dvīņi

Kāds tev pateiks kaut ko tādu, kas tevi patiesi kaitinās un tavs vienīgais uzdevums būs – neizrādīt šo nepatiku. Pretējā gadījumā sāksies strīds, kurā uzvarētāju nebūs.

Vēzis

Tu šodien būsi ne pārāk labā noskaņojumā, tomēr tas nekas – centies izdarīt tādus darbiņus, kuros tev nav jākomunicē ar citiem. Un šie darbiņi tev izdosies lieliski!

Lauva

Tas, ko tu esi ieplānojis darīt turpmākajās dienās, var arī neizdoties vai notikt pavisam citādi, nekā tu būtu gribējis. Bet, vai tas nozīmē sliktāk? Nav teikts!

Jaunava

Neļauj šodien nevienam sevi uz kaut ko pierunāt! Un nesteidzies, pieņemt kaut kādus lēmumus. Jo tas, ko tu esi ieplānojis darīt, ir jāpārdomā kārtīgi.

Svari

Tu šodien domāsi skaidri, lēmumus pieņemsi ātri un bez liekas minstināšanās. Vienīgais, kas tev ir jāizdara papildus – jāsaprot, ka ne viss var izdoties tieši tā, kā tu esi to vēlējies.

Skorpions

Tev ļoti, ļoti gribēsies pabeigt iesāktos darbus pēc iespējas ātrāk. Vai tev tas izdosies, ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi tev izdosies sadarboties ar citiem cilvēkiem. Un tas, savukārt, ir atkarīgs no tā, kā tu ar viņiem pratīsi saprasties.

Strēlnieks

Kad tu kaut ko plāno, centies ielūkoties netālā nākotnē. Jo var izrādīties, ka daļa no tā, par ko tu esi sapņojis un cerējis, ka tas varētu jau drīzumā piepildīties, nākotnes prizmā var izskatīties pēc bezjēdzīga pasākuma.

Mežāzis

Ja tu par kaut ko šaubies, pajautā viedokli kādam savam tuvam cilvēkam. Viņš tev nemelos. Bet esi gatavs sagaidīt arī tādu atbildi, kāda tev var nepatikt.

Ūdensvīrs

Saskaņā ar zvaigžņu solīto, šodien tu nebaidīsies riskēt. Vai tev noteikti ir jāriskē? Tas atkarīgs no tā, kādi ir tavi plāni un cik viegli vai pretēji – grūti, tie ir sasniedzami.

Zivis

Ja tev šodien kāds lūdz palīdzību, neatsaki viņam to! Protams, palīdzēt nenozīmē “upurēties”. Dari tik, cik tu vari, ne vairāk!