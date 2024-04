Foto: Unsplash

Nepakļaujies provokācijām, jo skauģi sagaida, ka tu cietīsi neveiksmi. Horoskopi no 29. aprīļa līdz 5. maijam Ieteikt







Auns

Šī nedēļa var būt kārdinājumu pilna. Iespējams, ka kāds mēģinās tevi maldināt vai izmantot saviem mērķiem. Esi modrs un neiekrīti lamatās! Neizvairies no grūtām sarunām ar kolēģiem un priekšniecību. Neuzņemies papildu pienākumus! Nedēļas laikā vēlams mēģināt līdzsvarot savas ambīcijas, būt saprātīgam savos tēriņos.

Vērsis

Šonedēļ tu būsi vienkārši neaizstājams visur. Tevi sagaida vislabvēlīgākās pārmaiņas karjerā. Tu iegūsi jaunu paziņu, esi draudzīgs pret viņu, jo viņš tev sniegs nenovērtējamu pakalpojumu. Iespējamas veiksmīgas sarunas un interesanti ceļojumi. Vienīgais brīdinājums: tavi panākumi var izraisīt aizkaitinājumu, tāpēc esi pacietīgs un nepakļaujies provokācijām, jo skauģi sagaida, ka tu cietīsi neveiksmi.

Dvīņi

Tagad ir tavs laiks! Tas palīdzēs atklāt tavu radošo potenciālu, uzkrāt spēkus un enerģiju. Iespējami ceļojumi, tikšanās un randiņi, kas bagātinās tevi ar dažādiem iespaidiem. Tu sajutīsi dzīves harmoniju un prieku. Pacietība un mierīga attieksme nesīs panākumus personīgajā dzīvē.

Vēzis

Tev veiksies jaunu un oriģinālu ideju realizācijā. Tev tiek garantēta priekšniecības un kolēģu labvēlīga uzmanība. Sargā labas attiecības starp tev tuviem cilvēkiem no apvainojumiem un pārpratumiem. Notikumi, kas sāksies šonedēļ, var iegūt negaidītu pavērsienu. Piektdiena un sestdiena ir labas dienas ceļojumiem ārpus pilsētas.

Lauva

Šonedēļ tev būs nepieciešamas tādas īpašības kā vērīgums, mērķtiecība un apdomība. Labāk nesāc jaunas lietas pirmdien, jo partneri var tevi pievilt, labāk nodarboties ar nepabeigtiem projektiem. Mēģini mazāk strīdēties ar savu priekšnieku. Bērni var tevi mulsināt ar savām problēmām. Ceturtdien aicini palīgā savu intuīciju, komunikācijas prasmes un diplomātiskās prasmes, tad spēsi pašreizējo situāciju izmantot savā labā.

Jaunava

Neļauj slinkumam pat tuvoties, pretējā gadījumā tas neļaus tev sasniegt rezultātus. Nedēļas pirmajā pusē nevajag veidot grandiozus plānus, labāk koncentrēties tikai uz ikdienas aktualitātēm. Esi gudrs un apdomīgs, centies izvairīties no problēmām un konfliktsituācijām attiecībās ar partneriem. Uzstādi un definē skaidrus mērķus. Nav nepieciešams censties izdarīt visu un uzreiz. Nedēļas nogalē būs labvēlīgs laiks ģimenes aktivitātēm, atpūtai mājās un tikšanās ar draugiem.

Svari

Šonedēļ vislabvēlīgākā situācija būs mīlestībai un romantikai. Nesteidzini lietas. Labāk esi uzmanīgs, tavs nevaldāmais temperaments un karstais raksturs draud izraisīt nopietnus strīdus ar tev svarīgiem cilvēkiem. Otrdiena ir piemērota lielāko un svarīgāko lietu uzsākšanai, īpaši labi izdosies viss, kas šajā dienā sākas. Ceturtdien tevi sagaida patīkams randiņš.

Skorpions

Šī nedēļa tev kopumā būs konstruktīva un labvēlīga. Tu saņemsi paaugstinājumu un algas palielinājumu. Tava autoritāte kolēģu un priekšnieku vidū augs. Tev tiks uzticēti arvien atbildīgāki uzdevumi. Un tu lieliski ar visu tiksi galā. Nedēļas nogalē izvairies no steigas un rutīnas.

Strēlnieks

Jāpievērš liela uzmanība darbam, vēlams sākt kārtot uzkrātās lietas. Daudz laika būs jāvelta aktuālu ar finanšu sektoru saistītu problēmu risināšanai. Otrdien ceļojumi un komandējumi būs ārkārtīgi veiksmīgi. Nedēļas nogalē tu vari satikt jaukus cilvēkus, izklaidēties un doties ciemos. Sestdien tavas ģimenes dzīvē var notikt pozitīvi notikumi.

Mežāzis

Pirmdien vēlams sekot līdzi saviem izteikumiem, pretējā gadījumā pastāv risks iekulties nepatikšanās. Šajā dienā tev var būt nepieciešama draugu un kolēģu palīdzība, tev būs grūti tikt galā ar lielu darba apjomu. Trešdien, visticamāk, būs labas ziņas saistībā ar tavu personīgo dzīvi. Ceturtdien un piektdien tevi var vajāt pārpratumi, esi pēc iespējas mērķtiecīgāks un uzmanīgāks.

Ūdensvīrs

Šonedēļ centies nepakļauties kārdinājumiem un provokācijām. Labāk ir iepriekš izvēlēties savu uzvedības līniju un pieturēties pie tās par katru cenu. Nedēļas vidū darbā var notikt pienākumu pārdale, kā rezultātā vari iegūt lielāku patstāvību. Ceturtdien un piektdien pie tevis var ierasties negaidīti viesi.

Zivis

Šī nedēļa pēkšņi var ieraut tevi notikumu virpulī: aktīva sarakste ar biznesa partneriem vai ar jaunu kandidātu no iepazīšanās portāla, tikšanās, nelieli ceļojumi. Trešdiena draud būt viena no psiholoģiski grūtākajām nedēļas dienām. Nedēļas beigās centies vismaz nedaudz uzmanības pievērst savam mājoklim, šis ir piemērots brīdis, lai bez nožēlas tiktu vaļā no uzkrātajiem krāmiem.