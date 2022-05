Foto: Shutterstock

Nepalaid garām savu lielo iespēju, jo tā tev būs dota! Horoskopi 12.maijam Ieteikt







Auns

Šī diena ir ideāla tam, lai atjaunotu kontaktus ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu kaut kādu iemeslu dēļ esi bijis sastrīdējies. Lielas iespējas visu vērst par labu.

Vērsis

Vari šodien atļauties uzņemties tādu risku, kas sākumā varētu šķist pārāk “augsti plaukti”. Taču zvaigžņu stāvokli ir labvēlīgs pret tevi un visam vajadzētu norisināties labi.

Dvīņi

Atbildība, kas gulstas uz taviem pleciem, šodien tev par sevi atgādinās. Tu nevarēsi atrunāties vai novelt to uz kādu citu.

Vēzis

Cenšoties šodien izdarīt kaut ko labu un noderīgu, tu, beigu beigās, vienkārši iztērēsi savu laiku un neviens to nenovērtēs. Tāpēc labāk dari to, kas ir nepieciešams tev pašam un nedomā par citiem. Atļaujies būt egoists!

Lauva

Saturs šodien būs daudz lielākā cieņā nekā “ārējais izskats”. Tāpēc, kontaktējoties ar cilvēkiem, vispirms domā par to, kā tu ar viņiem runā, ko saki, lai viņi nesabojātu par tevi viedokli, jo esi izklausījies vīzdegunīgs.

Jaunava

Tev vajadzētu pacensties atrast šodien balansu starp to, ko tu vēlies un to, ko tu vari. Nelolo fantāzijas par tēmu, kas tev nav sasniedzama. Tukšs numurs!

Svari

Nodarbojies šodien ar tādām lietām, kas, pirmkārt, ir tevis paša interesēs. Un tikai tad, ja laiks paliek pāri un arī enerģija – vari padomāt par to, kas nepieciešams kādam citam.

Skorpions

Šī diena var izrādīties viena no svarīgākajām dienām pēdējo mēnešu laikā tavā dzīvē. Nepalaid garām savu lielo iespēju, jo tā tev būs dota!

Strēlnieks

Tev būs nepieciešams kāds pamudinājums vai pat “grūdiens”, lai viss notiktu tā, kā tam jānotiek. Sāc gan visu darīt pats, tomēr, ja šaubies – atradīsies īstais padomdevējs, kas tevi pagrūdīs pareizajā virzienā.

Mežāzis

Šo dienu nevar uzskatīt par ļoti veiksmīgu, taču arī par neveiksmīgu – nē. Izdosies izdarīt visu to, kas bija jāizdara. Sapņiem pievērsīsies citu dienu, kad to realizēšana būs iespējamāka.

Ūdensvīrs

Šodien tev jābūt ļoti uzmanīgam itin visā, kas ir saistīts ar finanšu jautājumiem un darījumiem. Pat vissīkākajam niekam!

Zivis

Iespējams, ka tu šodien vari sasniegt to, ko esi izvirzījis sev par mērķi, tomēr rezultāts būs atkarīgs no tā, cik ļoti enerģiski tu to izdarīsi. Jo lēnāk darīsi, jo sliktākas izredzes.