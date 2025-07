Ilustratīvs attēls Foto. pexels.com/Samson Bush

Pikantēriju tur netrūks! Atklāti īpaši greznā brīvdomātāju kruīza "uzņemšanas" noteikumi







Uzņēmums Killing Kittens, kas pazīstams ar savu liberālo attieksmi pret intīmām izklaidēm, piedāvā neparastu kruīzu, kas sola patīkamu un baudāmu atvaļinājumu gan pāriem, gan vientuļiem ceļotājiem.

No pirmā acu uzmetiena tas varētu šķist kā grezns all-inclusive ceļojums, ar maršrutu no Barselonas uz Monako, tālāk apmeklējot Florenci un Portofino. Taču šis kruīzs ir unikāls ar savu pikanto pasākumu grafiku, tostarp Killing Kittens populāro Balto balli, masku balli, primitīvo Kreatures of the Night vakaru, lateksa tēmas Dominion pasākumu un ilgstoši rīkoto Hedonism ballīti.

Stingri noteikumi uz kuģa

Lai gan kruīzā ir pieejamas “spēļu telpas” brīvākai izklaidei, tas nenozīmē, ka uz kuģa valda haoss. Killing Kittens kruīzam ir stingri noteikumi, kas jāievēro visiem pasažieriem.

Trīs pamatvērtības

Ikvienam, kurš rezervē kajīti, jāievēro trīs galvenās Killing Kittens vērtības:

– Privātums, konfidencialitāte un diskrētums.

– Pasažieri nedrīkst atklāt citu dalībnieku identitāti, kas piedalās seksuālajās ballītēs uz kuģa.

– Aizliegts uzmākties, aizskart vai kaitēt citiem (kas, cerams, ir pašsaprotami). Jābūt godīgam par savām attiecībām — ja uz kuģa ir jūsu partneris, to nedrīkst slēpt.