Kāds veikala “Rimi” klients sociālo mediju platformā “X” padalījies ar nepatīkamu pieredzi. “Ejot uz pārtikas veikalu, jebkuru, es sagaidu, ka prece ir lietošanai derīga, un tas, ko es iegādājos, nav atkritumi,” raksta pircējs pie fotogrāfijas, kurā redzams beigts, sapuvis sīpols.

Sīpols tika nopirkts 1.septembrī. Tajā pašā dienā pircējs sociālajos tīklos rakstīja: “Tikko no veikala. Svaigi dārzeņi no @RimiLatvija,” piebilstot: “Labu apetīti, mīļie klienti. Paldies, ka sametāt mums 29 milj.”

Klients, saprotot, ka nopircis sapuvušu sīpolu, devies atpakaļ uz veikalu.

Tikmēr veikals “Rimi”, reaģējot uz ierakstu platformā “X”, atvainojās par notikušo un lūdza sniegt informāciju, kurā veikalā incidents noticis.

Nākamajā dienā – 2.septembrī, nepatīkami pārsteigtais pircējs informēja, ka nodevis ziņu Pārtikas un veterinārajam dienestam.

“Sāgas turpinājums. Tā kā @RimiLatvija nesaprata, kur ir problēma, un neizdarīja pilnīgi neko lietderīgu, lai uzlabotu kopējo attieksmi, tomēr nepaslinkoju un nodevu ziņu PVD. Man var jautāt, kādēļ tā ņemos?

Vispirms ir būtiski uzsvērt, ka nekad nav stāsts par 15 centiem vai vienu sīpolu. Pēc sarunas ar PVD pārstāvi, nāca pilnīga pārliecība, ka jelkāda bojāta pārtika, nedrīkst atrasties veikala plauktā.

Man palika atmiņā, PVD inspektores uzsvērtais, ka ir jāzvana un jāsaka. Ja nepietiek ar vienu reizi, ziņojiet 2. un 3. reizi. Un šeit nav runa par sūdzēšanos, šeit ir stāsts par jebkura tiesībām iegādāties ēšanai derīgus produktus.

Un pat ja šķiet, kas tad tur: sapuvis dārzenis. Nu gadās! Piedot un aizmirst! Bet iedomājaties, kādus lāstus Jūs dzirdētu, ja šo vienu dārzeni paņemtu bez samaksas. Labi, sauksim kaut vai pa īstam – nozagāt. Pēkšņi 15 centus vērtais dārzenis kļūs par dienas lielāko noziegumu.

Taču pārdotais sapuvušais sīpols par 15 centiem: atvainojiet, ka tā sanāca. Savāciet savus centu, mums ir tā kā ļoti vienalga, ka Jums zupa uz plīts jau vārās, lai gan bez sīpoliem.

Ar to gribēju teikt, ka viena pagale ir tikai viena pagale, bet daudzas pagales ir jau grēda. Ja neko neteiksim, ka tiekat “apzagti” pārdodot bojātu pārtiku, tas atkārtosies atkal un atkal. Un šeit jau sākas stāsts par attieksmi, vai ne @RimiLatvija?

P.S. Pirms daudziem gadiem, atnesu no Rimi jau izkusušu, bet otreiz sasaldētu saldējumu. Ziņoju par to PVD. Vēlāk saņēmu vēstuli, ka veikta pārbaude un no lietošanas izņemta visa vitrīna bojātu saldējuma. Ziņojiet, ir vērts!”

Ko gaidīt rītdienu! Lai iet jau šodien.

Citi cilvēki, izsakot komentārus pie publicētā stāsta, atklājuši, ka diemžēl arī viņiem samērā bieži ir nācies “iegrābties” un nopirkt nekvalitatīvu preci.

