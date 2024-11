Ilustratīvs foto. Foto: Medvedeva Oxana/SHUTTERSTOCK

Kam nav nācies ar to saskarties, pat iedomāties nevarētu – nevar pensiju saņemt, jo nav naudas! Tik vienkārši. Par to izgaismojoša diskusija vietnē X uzsākta no konta @Vitenav. “Nu viss – valstij naudas vairs nav! Gāju uz @Latvijas_Pasts pēc mammas pensijas, bet tur atbild – naudas nav! Dolē pasta nodaļa slēgta, devos uz nākamo tuvāko Prūšu 2. Bet tur limiti neesot paaugstināti, nauda beigusies….”

Tiesa gan, “Latvijas Pasts” operatīvi reaģējis un sniedzis izsmeļošu atbildi, ka “Atvainojamies, ka nācās saskarties ar šādu situāciju! Lai nākotnē nerastos šāda situācija, aicinām divas dienas pirms naudas izņemšanas pasta nodaļā sazināties ar mūsu klienta atbalsta komandu, zvanot uz telefona numuru 27008001 un pieteikt naudas summu, kuru vēlēsieties izņemt. Parūpēsimies, lai nepieciešamie naudas līdzekļi būtu pieejami. Jauku dienu!”

Komentāros viedokļi dalās par to, vai arī gados vecākie cilvēki nevarētu atvērt bankas kontus un saņemt pensijas tur, un tad ar karti tērēt, kad un kur sirds kāro. Tomēr var saprast arī idejas oponentus, jo ne visur ir bankomāti, ne visur arī mūsdienās (īpaši laukos) var ar karti maksāt, un galu galā – cilvēkiem ap un vairāk par 80 gadu vecumā šīs digitālās lietas vairs ieskaidrot nav visai viegli.

