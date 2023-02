Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Cik bieži skola drīkst mainīt stundu sarakstu?







Ilze Kuzmina, “Skola & Ģimene”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunajā semestrī rit jau trešā pilnā mācību nedēļa, bet skolā joprojām nav nostabilizējies stundu saraksts. Bērns iet uz mūzikas skolu un citām ārpusskolas nodarbībām, un nekad nav saprotams, vai pagūs vai ne, uz kādiem nodarbību laikiem pierakstīties un uz kādiem ne. Piemēram, iepriekšējā nedēļā trešdienā bija tikai sešas stundas, bet šajā nedēļā – jau astoņas. Cik bieži skola drīkst mainīt stundu sarakstu? Dace Rīgā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs: Skolā stundu saraksts noteiktam mācību posmam (mēnesim, semestrim vai mācību gadam) ir viens no obligātajiem dokumentiem. Tas noteikts Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumu Nr. 528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija” 2.8. punktā. Tomēr jāņem vērā, ka stundu sarakstā var tikt veiktas izmaiņas dažādu objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, pedagogu maiņas vai slimību gadījumos. Tādējādi arī pēc mēneša nevar izslēgt iespējamību, ka stundu saraksts mainās.

Starp iesniegumiem, ko saņemam, sūdzības par stundu sarakstiem, to maiņu vai mācību slodzi nav biežas. Par skolēnu mācību slodzi, piemēram, 2020. gadā saņemtas piecas no kopumā izskatītajām 750 sūdzībām (viena – apstiprinājās, divas – neapstiprinājās, vēl divās sniegts skaidrojums). 2021. gadā no kopumā izskatītajām 730 sūdzībām piecas bija par stundu sarakstiem (viena – apstiprinājās, četras – neapstiprinājās). Lielākoties šis jautājums tiek aktualizēts jaunā mācību gada sākumā vai pēc skolēnu ziemas brīvdienām, proti, laikā, kad skolās aktīvi notiek mācību procesa plānošana un līdz ar to iespējamas izmaiņas.

Plānojot bērna ārpusskolas aktivitātes, iesakām vadīties pēc maksimāli pieļaujamā stundu skaita dienā attiecīgajai klasei. Tas noteikts Vispārējās izglītības likuma 34. pantā. 1.–3. klasei stundu skaits dienā nedrīkst pārsniegt piecas mācību stundas, 4., 5. klasē – sešas mācību stundas, 6., 7. klasē – septiņas mācību stundas, 8., 9. klasē – astoņas mācību stundas.