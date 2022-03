Alvis Hermanis un Čulpana Hamatova Foto: Evija Trifanova/LETA/ REUTERS/SCANPIX/LETA

“Pavisam drīz viņa piedalīsies mūsu izrādēs.” Hermanis uzaicinājis Krieviju pametošo aktrisi Hamatovu pievienoties JRT Ieteikt







Krievijas aktrise, fonda “Podari žiznj” dibinātāja Čulpana Hamatova, kura nosodījusi karu Ukrainā, apmetusies Latvijā un baidās atgriezties Krievijā, viņa pastāstījusi žurnālistei Katerinai Gordejevai.

Krievijas aktrise, kas savulaik sadarbojusies arī ar Alvi Hermani, atrodas Rīgā un žurnālistes projektā “Pastāsti Gordejevai” teikusi, ka Krievijā nevar atgriezties, jo “nespēju cita sēras, cita sāpes, cita traģēdiju, humāno katastrofu nosaukt par kaut ko no kaut kā atbrīvojošu”. Krievija iebrukumu Ukrainā maskē kā “atbrīvošanas operāciju”.

“Es baidos atgriezties,” viņa atzina, piebilstot, ka nevar atgriezties Krievijā, lai “nezaudētu sirdsapziņu un sevi”.

Hamatova pauda, ka viņai ir divas iespējas, kā atgriezties dzimtenē. Viena ir nonākt cietumā, jo par kara Ukrainā nosodīšanu Krievijā var piespriest līdz 15 gadiem ilgu cietumsodu, bet otra iespēja ir “melot sev, melot visai pasaulei, dzīvot nepatiesībā”.

Aktrise paskaidroja, ka Krievijā varētu atgriezties, ja nerunātu un nepievērstu uzmanību traģēdijai, par kuru viņai stāsta draugi no Ukrainas, būtu vienaldzīga pret notiekošo un “atvainotos par to, ka no sākuma neatbalstīju militāro operāciju”.

“Un tad tālāk pēc saraksta, kā spēlēt pēc tiem spēles noteikumiem, kurus man diktēs,” Hamatova ieskicēja, kāda būtu viņas dzīve Krievijā.

Hamatova dzimusi Kazaņā 1975.gadā, mācījusies pie Alekseja Borodina. Strādājusi dažādos Maskavas teātros un 1998.gadā sāka strādāt teātrī “Sovremeņņik”. 2014.gadā Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā bija viena no spēļu karoga nesējām.

2014.gada martā žurnāls “Ogeņok” viņu atzina par 14.ietekmīgāko sievieti Krievijā.

2006.gadā kopā ar aktrisi Dinu Korzunu izveidoja labdarības fondu “Podari žiznj” (“Uzdāvini dzīvību”), kura mērķis ir palīdzēt bērniem ar onkoloģiskām un onkohematoloģiskām saslimšanām.

Pērn izskanēja, ka Hamatova, kura agrāk bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina atbalstītāja, iegādājusies māju Amatciemā un ieguvusi uzturēšanās atļauju Latvijā. Pēdējos gados viņa asi kritizējusi Putina režīmu.

Jaunā Rīgas teātra (JRT) režisors Alvis Hermanis paziņojis, ka uzaicinājis Krieviju pametušo aktrisi Čulpanu Hamatovu pievienoties JRT aktieru trupai un teātra kolektīvam.

Kā Hermanis norādījis sociālajā medijā “Facebook”, aktrise pavisam drīz piedalīsies JRT izrādēs, sākuma posmā – savā dzimtajā valodā.

Runājot par Krievijas agresiju, režisors arīdzan atzīmēja, ka aktrise ir “pirmā kultūras pārstāve no tās puses, kas nebaidījās un nosauca lietas īstajos vārdos”.

“Visi zina, ka Hamatova ir aktrise numur viens savā valstī, visi zina, ka viņa ir humānisma paraugs, pateicoties viņas labdarības fondam, kas gadiem ilgi rūpējas par onkoloģiski slimiem bērniem. Un tagad visi var pārliecināties, ka tieši viņa ir Krievijas sirdsapziņa, jo tikai kara laikā mēs redzam – kurš ir kurš,” pauda Hermanis.

Hamatova kopā ar aktieri Jevgeņiju Mironovu spēlēja Hermaņa Maskavas Nāciju teātrī iestudētajā izrādē “Gorbačovs”.