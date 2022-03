Foto: Imago Images/ SCANPIX/ LETA

VIDEO. Kinozvaigzne Arnolds Švarcenegers spēcīgā uzrunā vēršas pie Krievijas tautas: “Jūsu valdība turpina jums melot!!!” Ieteikt







Slavenākais grāvēju kino aktieris, sportists un politiķis Arnolds Švarcenegers ar spēcīgu runu vērsies pie krievu tautas un arī pie Kremļa vadības.

Savu uzrunu viņš sāk ar to, ka pastāsta – 14 gadu vecumā viņš saticis pasaules slaveno svarcēlāju Juriju Vlasovu (Jurijs 1935.gadā dzimis Ukrainā, Doņeckas apgabala Makeevkas pilsētā – red.), kurš jauno Arnoldu esot ļoti iedvesmojis. Kopš tā laika viņš pievērsās profesionālajam sportam.

Viņš mājās esot pielicis Jurija plakātu pie sienas un ilgu laiku viņš bijis viņa elks. Arnolda tētis, kurš savukārt Otrajā Pasaules karā bija karojis Vācijas rindās, licis to noņemt, tomēr viņš palicis pie sava un plakāts stāvējis pie sienas.

1988.gadā viņš atkal satika Juriju, filmējoties filmā “Sarkanā tveice” – tolaik daļa kadru tika nofilmēti Maskavas Sarkanajā laukumā. Arnolds atceras, ka Jurijs bijis ļoti gudrs, inteliģents cilvēks ar plašu sirdi un tieši tādu viņš atceras arī krievu tautu. Leģendārais sportists toreiz viņam esot uzdāvinājis zilas krāsas krūzīti, no kuras viņš dzer kafiju vēl šodien.

Švarcenegers uzrunāja krievus:

“Es ceru, ka jūs dzirdēsiet to, ko es jums saku. Ir tādi brīži, kad nedrīkst klusēt. Es zinu, ka valdība jums stāsta, ka Ukrainā ir nacisti. Tas nav tiesa! Ukraina šo karu nesāka! Viņi nav nacisti!” – viņš saka.

Viņš min, ka pasaule šobrīd ir absolūti novērsusies no Krievijas šī šausmīgā kara dēļ: “Krievija met bumbas uz dzīvojamajām mājām, pat uz slimnīcām un dzemdību namiem. Milzīgs daudzums cilvēku, galvenokārt, sievietes, bērni un veci cilvēki ir spiesti bēgt no Ukrainas. Daudzi cilvēki dzīvo pagrabos. Šis karš ir izraisījis humāno krīzi. Un vēl – ļoti daudzi krievu zaldāti ir nogalināti, bet jums to nestāsta….”

“Tika ieviestas visskarbākās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, kādas jebkad bijušas piemērotas visas pasaules vēsturē. Bet jūsu valdība turpina jums melot.

Dažiem zaldātiem teica, ka viņi iet karot ar nacistiem, dažiem teica, ka viņus sūta uz treniņiem – viņi pat nezina, ka tas ir karš. Tas viss ir meli.

Kad es to skatos – tas ir kā dokumentāla šausmu filma, bet tās ir ikdienas ziņas. Krievu zaldāti, tie, kas klausās šo uzrunu – es negribu, ka jūs salaužat savas dzīves. Tas nav likumīgs karš. Tās ir jūsu dzīvības, jūsu nākotne – tas ir tas, kas jums jāzina. Bet Kremļa valdībai man ir jautājums – kāpēc jūs dzenat šos jaunos kareivjus nāvē savu ambīciju dēļ?

Bet prezidentam Putinam es gribu teikt – jūs šo karu uzsākāt, jūs šo karu turpināt, jūs to varat izbeigt!” – saka pasaulslavenais aktieris, sportists un politiķis.

Tāpat viņš uzrunāja tos krievu cilvēkus, kas neskatoties uz valdības apspiešanu, iziet ielās un protestē pret karu Ukrainā: “Es gribu teikt, ka es jūsu drosmi patiešām apbrīnoju.

Jūs liek cietumos, jūs sit, jūs apspiež, bet jūs esat… Lūk, jums ir īsta Krievijas sirds!”.

