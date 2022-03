Krievijas reģiona karte Itālijas mācību grāmatās. Foto: ekrānuzņēmums/ Facebook.

Neticami, bet fakts! Skolēni Itālijā mācās no skolas grāmatām, kur Krievijas reģionā ir iezīmētas arī Baltijas valstis Ieteikt







Politiķe Inese Vaidere socvietnē “Facebook” nāca klajā ar pārsteidzošu paziņojumu – viņa publicējusi fotogrāfiju no grāmatas fragmenta, kur redzams Krievijas reģions, turklāt kartē visas trīs Baltijas valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija, iezīmētas šim reģionam piederošas. Izrādās, no šādām mācību grāmatām zināšanas šobrīd apgūst skolnieki Itālijā.

“Šokējoši! Kamēr Krievija uzbrūk Ukrainai, itāļu skolēni savā skolas grāmatā mācās par “Krievijas reģionu”, kurā iekļautas arī Baltijas valstis, Ukraina, Moldova! Vērsos pie Eiropas Parlamenta itāļu kolēģiem, lai šī nepieņemamā un aizvainojošā kļūda nekavējoties tiktu labota.

Scandalous! ️While Russia is attacking Ukraine, Italian students are learning about the “Russian region” in their school book which also includes the Baltic States, Ukraine, Moldova! I have addressed my Italian colleagues to have this unacceptable mistake corrected immediately,” – Vaidere vēstī pie savas publikācijas.