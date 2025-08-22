Tas, ka tev ir “Eurobasket 2025” biļetes uz spēlēm, nenozīmē, ka tiksi ielaists Arēnā 0
Latvijas Basketbola savienība (LBS) šodien publicējusi informāciju par kārtību, kādā norisināsies “Eurobasket 2025” spēļu apmeklēšana basketbola līdzjutējiem. Svarīgi zināt, ka ieiešanai Arēnā būs nepieciešamas aproces un ar biļešu uzrādīšanu nepietiks, lai apsargi ielaistu spēļu zālē, vēsta sportacentrs.com.
Arēnas priekšā būs izveidota lielā fanu zona, kas atvērta ikvienam. Ieiešana arēnas teritorijā notiks caur divām lielajām arkām Skanstes ielas un Grostonas ielas pusēs.
Ieiešanai Arēnā ar biļetes uzrādīšanu nebūs gana. Lai tiktu tribīnēs būs nepieciešams uzrādīt derīgu aproci. Ar derīgu aproci Arēnā varēs ieiet stundu pirms spēles sākuma (ja nebūs aizkavējusies iepriekšējās spēles izskaņa).
Līdzjutējiem, kuriem ir iegādātas biļetes uz vairākām spēlēm pēc kārtas, tik un tā būs jāiziet no Arēnas, lai starp spēlēm varētu tikt veikta tribīņu uzkopšana.
Fanu zonā risināsies dažādas aktivitātes un tā katru dienu grupu turnīra laikā strādās līdz pusnaktij.
Arēnas teritorijā nebūs pieejamas auto stāvvietas, tādēļ organizatori aicina izmantot sabiedrisko transportu.
🏀 Stundu pirms spēles sākuma aproču īpašnieki varēs iekļūt Arēnā (aicinām būt saprotošiem, ja gadījumos, kad iepriekšējā spēle būs beigusies vēlāk, durvis atvērsies mazliet vēlāk).
❗️ Pie ieejas Arēnā biļetes netiks pieņemtas — ieeja ir atļauta tikai ar konkrētās spēles…
— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 21, 2025