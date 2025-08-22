#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Latvijas izlases spēlētājs Andrejs Gražulis (nr.24, sarkanā tērpā) 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē basketbolā &#8220;Arēnā Rīga&#8221;, kurā tiekas Latvijas un Slovākijas valstsvienības.
Latvijas izlases spēlētājs Andrejs Gražulis (nr.24, sarkanā tērpā) 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē basketbolā “Arēnā Rīga”, kurā tiekas Latvijas un Slovākijas valstsvienības.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Tas, ka tev ir “Eurobasket 2025” biļetes uz spēlēm, nenozīmē, ka tiksi ielaists Arēnā 0

LA.LV
13:17, 22. augusts 2025
Ziņas Sports

Latvijas Basketbola savienība (LBS) šodien publicējusi informāciju par kārtību, kādā norisināsies “Eurobasket 2025” spēļu apmeklēšana basketbola līdzjutējiem. Svarīgi zināt, ka ieiešanai Arēnā būs nepieciešamas aproces un ar biļešu uzrādīšanu nepietiks, lai apsargi ielaistu spēļu zālē, vēsta sportacentrs.com.

Reklāma
Reklāma
neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
No 1. oktobra pieaugs pensijas: vairāk saņems tie, kuri nostrādājuši visilgāk 1
Lasīt citas ziņas

Arēnas priekšā būs izveidota lielā fanu zona, kas atvērta ikvienam. Ieiešana arēnas teritorijā notiks caur divām lielajām arkām Skanstes ielas un Grostonas ielas pusēs.

Pie arkām norisināsies drošības kontrole, bet līdzjutējiem, kuri dosies apmeklēt kādu no “Eurobasket 2025” spēlēm pirms došanās cauri arkai būs jāapmeklē aproču izsniegšanas telts, kurā varēs iegūt aproci uz attiecīgo spēli.
CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Diagnoze būs pieejama tikai ārstam, ne darba devējam!” Palkova skaidro, kā mainīsies slimības lapu kārtība
“Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!” Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu
VIDEO. Neuzmanība maksā dārgi: jaunietis ar elektroskrejriteni ietriecas tramvajā un saņem lielu sodu

Ieiešanai Arēnā ar biļetes uzrādīšanu nebūs gana. Lai tiktu tribīnēs būs nepieciešams uzrādīt derīgu aproci. Ar derīgu aproci Arēnā varēs ieiet stundu pirms spēles sākuma (ja nebūs aizkavējusies iepriekšējās spēles izskaņa).

Līdzjutējiem, kuriem ir iegādātas biļetes uz vairākām spēlēm pēc kārtas, tik un tā būs jāiziet no Arēnas, lai starp spēlēm varētu tikt veikta tribīņu uzkopšana.

Fanu zonā risināsies dažādas aktivitātes un tā katru dienu grupu turnīra laikā strādās līdz pusnaktij.

Arēnas teritorijā nebūs pieejamas auto stāvvietas, tādēļ organizatori aicina izmantot sabiedrisko transportu.

SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Ka tik visu noklusināt…” Vai avārija, kurā cieta jaunās basketbolistes, izgaismo problēmas ar Rīgas domes autobusu iepirkumiem?
Eiropas basketbola čempionāts pārvērtīs Rīgu zelta bedrē – lūk, cik Latvija no tā varētu nopelnīt
800, 1500 eiro… Basketbola drudzis pārņem Latviju – cik tālu fani gatavi iet, lai tiktu uz valstsvienības spēlēm?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.