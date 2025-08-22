Putins smejoties turpina izlikt slazdus Rietumiem. Par ko mūs brīdina Kallasa? 0
Vladimirs Putins Aļaskas samitā ar Donaldu Trampu pieprasījis Ukrainai atdot visu Donbasu apmaiņā pret “mieru”.
Kremlis arī prasa, lai Ukrainā nekad nebūtu Rietumu karavīru, tā netiktu uzņemta NATO un tiktu ierobežots armijas lielums.
Eiropas Komisijas viceprezidente Kaja Kallasa brīdinājusi, ka šīs prasības ir “slazds”, kurā Putins grib ievilināt Rietumus.
Putins arī turpina uzstāt, ka Ukrainai nekad nedrīkst atļaut pievienoties NATO un ka tās bruņoto spēku lielumam jābūt ierobežotam.
Kallasa sacīja, ka no Aļaskas samita Putins iznācis ar “visu, ko gribēja” un vēl vairāk – kas varētu mazināt viņa motivāciju vispār slēgt mieru.
Putins jūtas pārāks kaujas laukā, brīdināja Kallasa, kas ļauj viņam turpināt izspiest Rietumus un gozēties uzmanības centrā augsta līmeņa samitos.
Zelenskis stingri atteicies atdot zemi, bet Tramps paudis atbalstu “teritoriju apmaiņas” idejai, raisot bažas, ka ASV prezidents varētu iekrist Putina spēlē.
Donbass ir Ukrainas industriālā sirds un stratēģiski svarīga “cietokšņa josla”.
Ja Krievija to iegūtu, tā varētu pavērt ceļu plašākam uzbrukumam Ukrainas centrālajai daļai.