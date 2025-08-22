#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Kaja Kallasa
Kaja Kallasa
Foto. EPA/FILIP SINGER

Putins smejoties turpina izlikt slazdus Rietumiem. Par ko mūs brīdina Kallasa? 0

LA.LV
13:45, 22. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Vladimirs Putins Aļaskas samitā ar Donaldu Trampu pieprasījis Ukrainai atdot visu Donbasu apmaiņā pret “mieru”.

Reklāma
Reklāma
Kā neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
No 1. oktobra pieaugs pensijas: vairāk saņems tie, kuri nostrādājuši visilgāk 1
Lasīt citas ziņas

Kremlis arī prasa, lai Ukrainā nekad nebūtu Rietumu karavīru, tā netiktu uzņemta NATO un tiktu ierobežots armijas lielums.

Eiropas Komisijas viceprezidente Kaja Kallasa brīdinājusi, ka šīs prasības ir “slazds”, kurā Putins grib ievilināt Rietumus.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Diagnoze būs pieejama tikai ārstam, ne darba devējam!” Palkova skaidro, kā mainīsies slimības lapu kārtība
“Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!” Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu
VIDEO. Neuzmanība maksā dārgi: jaunietis ar elektroskrejriteni ietriecas tramvajā un saņem lielu sodu

Putins arī turpina uzstāt, ka Ukrainai nekad nedrīkst atļaut pievienoties NATO un ka tās bruņoto spēku lielumam jābūt ierobežotam.

Kallasa sacīja, ka no Aļaskas samita Putins iznācis ar “visu, ko gribēja” un vēl vairāk – kas varētu mazināt viņa motivāciju vispār slēgt mieru.

Putins jūtas pārāks kaujas laukā, brīdināja Kallasa, kas ļauj viņam turpināt izspiest Rietumus un gozēties uzmanības centrā augsta līmeņa samitos.

Zelenskis stingri atteicies atdot zemi, bet Tramps paudis atbalstu “teritoriju apmaiņas” idejai, raisot bažas, ka ASV prezidents varētu iekrist Putina spēlē.

Donbass ir Ukrainas industriālā sirds un stratēģiski svarīga “cietokšņa josla”.

Ja Krievija to iegūtu, tā varētu pavērt ceļu plašākam uzbrukumam Ukrainas centrālajai daļai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lavrovam vajadzēja paklusēt: kā Krievijas ārlietu ministrs, iespējams, visu ir sabojājis
Tramps pirmo reizi runā par triecieniem Krievijai: “Bez tā mēs nevaram uzvarēt, priekšā ir interesanti laiki!”
Tramps gāzīs Zelenski! Krievi internetā publisko, ko Putins stāsta sabiedrotajiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.