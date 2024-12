Foto. Scanpix/Dominika Zarzycka/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Ziemassvētku vakaru ievadīs ziemai neraksturīgs siltums un lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

24.decembris aizritēs ar mākoņainu laiku. Vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, pārsvarā iespējams lietus, savukārt austrumos – arī slapjš sniegs un sniegs. Pūtīs lēns rietumu puses vējš, un vietām saglabāsies migla, dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1…+5 grādu robežās.

Galvaspilsētā debesis joprojām būs mākoņainas, iespējams arī neliels lietus, smidzināšana. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, un gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā naktī, gaisam neiesilstot vairāk par +2…+3 grādiem.

Ziemassvētku vakarā un Pirmajos Ziemassvētkos debesis turpinās klāt mākoņi, vien vietām tās skaidrosies un uzspīdēs kāds saules stars. Vietām gaidāmi nokrišņi. Otrdienas naktī austrumos sniega sega palielināsies par 1-4 centimetriem. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums, tāpēc visi ceļu satiksmes dalībnieki aicināti būt uzmanīgiem. Pūtīs lēns vējš, kas trešdien dienas laikā iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un nedaudz pieņemsies spēkā, piekrastē brāzmas sasniedzot līdz 15 metrus sekundē. Šajās dienās laikapstākļi būs labvēlīgi, lai veidotos migla. Gaisa temperatūra valsts teritorijas lielākajā daļā cauru diennakti būs pozitīva, tāpēc Ziemassvētki šogad nebūs balti, vien valsts austrumos, kur termometra stabiņš brīžiem noslīdēs zem 0° atzīmes, būs manāms sniegs.

Otrajos Ziemassvētkos laikapstākļi saglabāsies līdzīgi – debesis aizklās mākoņi, kas daudzviet valsts teritorija atnesīs nokrišņus, galvenokārt lietu, naktī vietām austrumos arī slapju sniegu. Vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, naktī dažviet veidosies migla. Termometra stabiņš lielākajā valsts daļā turēsies +2…+7 grādu robežās, vienīgi dienvidaustrumu rajonos naktī tas noslīdēs līdz 0 grādu atzīmei.

Otrdienas rītā apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana daudzviet Latvijā

Otrdienas rītā daudzviet valstī apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 83 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam. Tāpat līdzīgi braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa posmā Baltezers-Saulkalne un Salaspils-Babīte.

LVC ziņo, ka darbs notiek arī uz Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Aiviekstes tiltam un no Izvaldas līdz Pātarniekiem, kā arī uz Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem.

Apgrūtināta braukšanas ir arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, ceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) un uz ceļa Tīnūži – Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Tukuma, Talsu, Ventspils, Ogres, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Gulbenes, Balvu un Krāslavas apkārtnē.

Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem, norāda LVC. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, taču ar tiem nevar novērst ziemu.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iespējams informēt LVC, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “X” un “Facebook”.