Vari saņemt negaidītu paaugstinājumu. Horoskopi no 8. līdz 14. aprīlim Ieteikt







Auns

Šonedēļ necenties visu atrisināt ar spēku un nepārspīlē ar gribas nozīmi, jo tādējādi tu iegūsi sev tikai ienaidniekus. Taču uzņēmība un elastība ļaus uz ilgu laiku iegūt patiesus domubiedrus. Nedēļas vidū var rasties nepieciešamība izdarīt izvēli, rīkoties mierīgi, pārdomāti un bez steigas. Diplomātija un piesardzība ir tavi draugi. Panika, egoisms un nesavaldība ir ienaidnieki. Brīvdienās dodies dabā vai vismaz parkā, pavadi laiku ar draugiem un nedomā par problēmām.

Vērsis

Šķiet, ka tu neapzināti esi gatavs cīņai un spēcīgai rīcībai. Ir apzināti jāmaina gan stratēģija, gan taktika, nevis jāļaujas impulsiem. Rīkojies maigāk, esi laipnāks, maini savas dusmas pret žēlastību, tā būs vieglāk tev un apkārtējiem. Ieturot sevi stingrās pieklājības un augstsirdības robežās, tu varēsi saņemt negaidītu paaugstinājumu vai kādu citu, bet ne mazāk patīkamu likteņa dāvanu.

Dvīņi

Šonedēļ nepamanīta nepaliks tava nopietnā un apzinīgā attieksme pret darbu. Tu vari saņemt ļoti interesantu un nopietnu piedāvājumu, kas ir spējīgs palielināt tavus ienākumus. Pienāk labvēlīgs brīdis konkrētām darbībām, atbildīgiem soļiem un citiem liktenīgiem pasākumiem. Nedēļas nogalē atpūties no steigas un netaupi laiku sev.

Vēzis

Šonedēļ tev jākoncentrējas svarīgu un neatliekamu lietu risināšanai. Centies netērēt dārgo enerģiju. Tu, protams, esi stiprs un varens, taču palīdzība virzoties pa karjeras kāpnēm tev nekaitēs. Var rasties problēmas no partneru puses, taču galu galā viss beigsies labi, ja patiesība būs tavā pusē. Projekti, no kuriem jau esi atteicies, sāks darboties. Tev vajadzētu nopietni padomāt par atvaļinājumu.

Lauva

Šonedēļ tevi gaida dažādi pasākumi un tikšanās. Esi uzmanīgāks, sadalot savu enerģiju un laiku. Tie būs nepieciešami ne tikai darbā, bet arī mājās. Pirmdien un trešdien iespējami pārpratumi un konflikti, jo tavas intereses var nedaudz atšķirties no partneru interesēm. Parādot veselo saprātu, tu panāksi kompromisu. Svētdien esi gatavs garām sarunām ar ģimeni.

Jaunava

Nedēļa var būt veiksmīga darba un finanšu ziņā, tikai būs jāatrisina daži atliktie jautājumi. Mēģini maksimāli izmantot savu radošumu. Tikai neuzņemies pārāk daudz, notikumi risināsies arī bez tavas līdzdalības. Ceturtdien pabeidz nepabeigtos darbus. Piektdien savlaicīgi padomi no draugiem palīdzēs atrast labāko veidu, kā atrisināt problēmu, kas jau ilgu laiku nomāc. Centies palīdziet radiniekiem, ja viņi lūdz.

Svari

Šonedēļ tevi gaida daudz darba. Bet, ja tu ar to tiksi galā, tava autoritāte un alga pieaugs. Tavu ideju mērogs var neļaut tev patiešām novērtēt savas spējas. Personīgo problēmu pārrunāšana ar tuvu draugu var palīdzēt atrast pareizo risinājumu. Mēģini veltīt nedaudz laika savas mājas komfortam, lai pēc smaga darba varētu tajā atpūsties.

Skorpions

Nedēļa būs veiksmīga un izdevīga. Vari sagaidīt saspringtu darba grafiku, taču par to saņemsi labu samaksu. Palielināsies tava autoritāte, pieaugs tava ietekme uz citiem. Tu varēsi viegli tikt galā ar daudziem uzdevumiem un realizēt savus plānus. Būs iespēja karjeras izaugsmei un papildus ienākumiem.

Strēlnieks

Šonedēļ vajadzēs atturēties no skaļiem izteikumiem un solījumiem, kā arī no kritikas. Pārliecība par savām spējām un konsekvence darbībā palīdzēs iekarot apkārtējo labvēlību un nostiprinās labas attiecības ar priekšniecību. Otrdien jāsniedz skaidras atbildes un centies nenovirzīties no sarunas tēmas. Nedēļas otrajā pusē būsi labā formā un varēsi veiksmīgi izpildīt agrāk iesāktos uzdevumus.

Mežāzis

Tev ir lieliska iespēja atrisināt vientulības un nesaprašanās problēmas. Nebaidies satikt jaunus cilvēkus. Ieteicams būt aktīvam un neatlaidīgam savu plānu īstenošanā. Iespējama veiksmīga jaunas profesijas apguve, vēlme veikt būtiskas pārmaiņas savā dzīvē. Nedēļas nogalē sagaidi negaidītus viesus.

Ūdensvīrs

Šī nedēļa var nest vilšanos un burzmu. Nepārproti dzirdētos vārdus, informācija ir jāpārbauda. Tagad nav ieteicams veikt nekādas darbības, kuras varētu uzskatīt par globālām. Labāk vienkārši iet līdzi straumei. Piektdien nevajadzētu klausīties “labvēļu” padomos, labāk ieklausīties savas intuīcijas balsī.

Zivis

Iespējamas garastāvokļa svārstības un konflikti ģimenē. Tava kompetence var tikt pārbaudīta, netaupi laiku jautājuma izpētei, paļauties tikai uz to, ko jau zini, nav tā vērts, ar pieredzi var nepietikt. Un vispār, pienāk laiks, kad jāiemācās tas, ko nezināji. Dodies nedēļas nogalē ceļojumā ar saviem bērniem.