"Nevajag pārsālīt! Vajag uzticēties aizsardzības jomas bruņotajiem spēkiem," iesaka EP deputāts Zīle







“Skaidrs, ka Eiropa iepērkot Ukrainai bruņojumu, 20% no tā ir pašu, bet 80% nāk no izejvielām, kas ir no visādiem produktiem, kurus iepērk no ārpuses,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Kārtības rullis” iesāka teikt Eiropas Parlamenta (EP) viceprezidents Roberts Zīle, diskutējot par militārās ražošanas attīstību Latvijā un Eiropā, kā arī par aktuālajiem valsts aizsardzības jautājumiem.

Eiropā varas ešelonos vēlas panākt to, lai tiktu pirkti ieroči no Eiropas valstīm, kas, pēc Zīles domām, Latvijai neesot izdevīgi, lai arī cik tas “paradoksāli nebūtu”. “Skaidrs, ka lauvas tiesa aizies dažās augstas industrijas [high industries; – red.piez.] valstīs kā Francija, Vācija, kuras savā starpā, cik es zinu no militārās jomas, nevar vienoties par tanku tipiem, kādus taisīt – vai tur uz “Leopard”, vai “Leclerc” bāzes, un kādas lidmašīnas taisīt?!” pastāstīja Zīle par militārās industrijas aktualitātēm, ko apspriež EP politiskajā līmenī.

“Tur neiet vienkārši! Līdz ar to Latvijai vajadzētu tomēr pastāvēt uz savām interesēm, lai arī kā ASV skatās ģeopolitiskajos procesos uz Kluso okeānu vai Indijas okeānu, bet mums jāsaprot, ka, manuprāt, ASV joprojām būs izšķirošais – tātad neiekrist no viena grāvja otrā grāvī tajā militārās industrijas attīstībā, domājot par iepirkumiem un tādām lietām. Jo arī tas notur stabilitāti,” uzskata Zīle.

Savukārt otra lieta, ar ko “iet grūti”, ir dronu stāsts, arī pieminekļu un pūķu zobu stāsts, norādīja Zīle TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, diskutējot par valsts aizsardzību un militāro ražošanu Latvijā.

“Nevajag pārsālīt! Vajag uzticēties aizsardzības jomas bruņotajiem spēkiem. Protams, arī viņi nedrīkst pieļaut kļūdas, bet ir jārada kaut kāds mehānisms – ļaut saprast, ka tie cilvēki, kas ar to lietu nodarbojas, dara Latvijai un NATO ietvaros svarīgas lietas, tas viss ir sabalansēts. Un nenovērsties uz sīkumiem! Un tikko tie sīkumi rodas, tad nevis mēģināt kādam to pleķi uzmest virsū uz žaketes politisku iemeslu dēļ, bet vienkārši iet uz priekšu un saprast, kas ir svarīgs un būtisks un kas nav svarīgs,” ieteica EP viceprezidents Zīle TV24 raidījumā.

