Pjotrs Avens pie Krievijas ekonomikas reformētāja Jegora Gaidara krūšutēla. Pjotrs Avens pie Krievijas ekonomikas reformētāja Jegora Gaidara krūšutēla.

Ņevzļingeitu sāk izmeklēt FIB. Pasūtīti uzbrukumi gan Alekseja Navaļņija līdzgaitniekiem, gan Pētera Avena nomelnošana







ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) veic izmeklēšanu saistībā ar Ņezvļingeitu, portālam Delfi pastāstīja izmeklējošais žurnālists Hristo Grozevs. Pēc viņa teiktā, sarakstē starp Ņevzļinu un Bļinovu ir pierādījumi par korupciju ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Polijā. Viņš pieļauj, ka skandāls drīzumā varētu aptvert Centrāleiropas valstis.

Saskaņā ar “Bellingcat” vadošā žurnālista Krievijas jautājumos Hristo Grozeva teikto, līdztekus Polijas prokuratūrai un pretizlūkošanai, kā arī Lietuvas policijai, Ņevzļingeitas izmeklēšanā iesaistīts arī ASV Federālais izmeklēšanas birojs. Pēc Grozeva domām izmeklēšanas rezultāti sniegs pārliecinošus pierādījumus tam, ka Alekseja Navaļņija Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) apsūdzības pret Ņevzļinu ir patiesas. “Kad tas notiks, vismaz pazudīs neskaidrības par to, vai tā ir vai nav taisnība, un, iespējams, vairāk cilvēku sāks saprast, kāpēc Marija Pevčiha un FBK nolēma nākt klajā ar šādu paziņojumu, kas nebija viegls lēmums.” Jāatzīmē, ka Grozevs bija tieši iesaistīts šī starptautiskā skandāla uzsākšanā, jo tieši viņš noteica Leonīda Ņevzļina sarakstes ar Anatoliju Bļinovu autentiskumu.

Hodorkovskis gatavs “nest paciņas uz cietumu”

Ņevzļingeitas skandāls “sprāga” 13.septembrī, dienu pēc tam, kad FBK publicēja dokumentālo filmu par uzbrukumu Navaļņija līdzgaitniekam Leonīdam Volkovam un tā iespējamo pasūtītāju. FBK publiskotajā sarakstē starp bijušo Krievijas oligarhu, naftas giganta “Jukos” līdzīpašnieku Leonīdu Ņevzļinu un bijušo Krievijas juristu Anatoliju Bļinovu ir pierādījumi, ka Leonīds Ņevzļins, iespējams, devis rīkojumu uzbrukt trim Krievijas opozīcijas pārstāvjiem trimdā – FBK vadītājiem Leonīdam Volkovam un Ivanam Ždanovam un Krievijas opozīcijas ekonomista Maksima Mironova sievai Aleksandrai Petračkovai.

Uzbrukumi notika Lietuvā, Šveicē un Argentīnā. Uzbrucēji sekoja Leonīdam Volkovam arī Amerikas Savienotajās Valstīs un plānoja uzbrukt viņam Ņujorkā, taču tas neizdevās. Tas varētu izskaidrot FIB iesaistīšanos izmeklēšanā. Veicot izmeklēšanu, FIB sasaistīja Nevzļina darbību ar viņa vecākā “Jukos” partnera, bijušā Krievijas oligarha Mihaila Hodorkovska publiskajiem uzbrukumiem FBK, kā arī ar to, ka viņiem kopīgi pieder fondi, kas finansē viņu politiskos projektus.

Nevzļins un Mihails Hodorkovskis apsūdzības noliedz. Tomēr Hodorkovskis pagājušajā ceturtdienā paziņoja, ka pierādījumi pret Nevzļinu viņam šķiet ticami, taču viņš tiem netic. Viņš arī pauda gatavību Nevzļinam “nest paciņas uz cietumu,” raksta “Delfi”.

“Cilvēks no Rīgas”

Noziegumu izdarītāji – divi Polijas pilsoņi un viens Baltkrievijas pilsonis – tika aizturēti Polijā mēnesi pēc uzbrukuma Leonīdam Volkovam (uzbrukums notika šī gada martā), bet nākamajā dienā pēc FBK ziņojuma un filmas publicēšanas tika aizturēts noziegumu organizators Anatolijs Bļinovs. Saskaņā ar Polijas prokuratūras datiem, kopumā lietā iesaistītas astoņas personas.

Anatoliju Bļinovu FBK informācijas avots Andrejs Matuss sauc par “cilvēku no Rīgas” un tieši viņš Polijā nolīga izsitējus, kas Viļņā uzbruka Volkovam. Filmā arī izskan apgalvojumi, ka Ņevzļins ar kukuļošanas palīdzību esot panācis krimināllietas ierosināšanu Latvijā pret bijušo FBK izpilddirektoru Vladimiru Ašurkovu. Tas apspriests Ņevzļina un Bļinova sarakstē, kura ir FBK rīcībā. Arī pats Ašurkovs apliecinājis, ka martā Londonā kā liecinieks izsaukts uz policiju, kur līdz ar britu policistiem viņu pratinājuši Latvijas policijas izmeklētāji un kāda Rīgas rajona prokurors.

Sīkāk ar FBK izmeklēšanas rezultātiem var iepazīties FBK interneta vietnē navalny.com.

Darbā laista nepatiesa un diskreditējoša informācija

Grozevs ir pārliecināts, ka Ņevzlingeitas skandāls draud izplesties: “Ir pierādījumi par korupciju daudzās Eiropas valstīs, tostarp Centrāleiropā un Latvijā. Ir pierādījumi par korupciju plašsaziņas līdzekļos, kad, saskaņā ar sarakstes datiem, grupa vienojās ar mediju īpašniekiem par nepatiesas un diskreditējošas informācijas publicēšanu. Līdzīgas diskusijas notiek arī par Poliju, Lietuvu. Es domāju, ka šie atklājumi radīs vēl vairāk seku.”

Arī FBK pārstāve Marija Pevčiha filmā apgalvo: “Līdztekus tam, kā Ņevzļins faktiski cenšas nogalināt Volkovu un iznīcināt Navaļnija komandu, viņi ar Bļinovu veic kaut kādas atsevišķas diversijas pret citiem oligarhiem. Viņi mēģina panākt Spānijas pilsonības atņemšanu Gusinskim, publicēt kaut kādu kompromatu par Avenu un Fridmanu, atņemt viņiem kaut kādas daļas. Visu šo ņemšanos starp oligarhiem mēs atstājam ārpus iekavām. Tas, kā viens oligarhs klapē citu, mums galīgi nav interesanti.”

Tikmēr, pamatojoties uz daļu no FBK saņemtās sarakstes, Latvijas televīzijas raidījums “De Facto” ziņoja, kuri Latvijas mediju un sabiedriski politiskās skatuves spēlētāji tika iesaistīti šajās oligarhu cīņās. No sarakstes redzams, ka Ņevzļins ir galvenais interesents “par Gusju un Avenu”. Kā norāda “De Facto”, acīmredzami ir domāti kādreizējais Krievijas mediju magnāts Vladimirs Gusinskis, kurš, bēgot no Putina, valsti pameta pirms vairāk nekā 20 gadiem, un Latvijas pilsonību ieguvušais, bet vēlāk starptautiskajām sankcijām pakļautais miljardieris Pjotrs Avens, kurš pēdējā laikā mīt Latvijā.

“De Facto”, pamatojoties uz saraksti, arī ziņoja, ka Leonīds Nevzļins ir uzpircis tīmekļa vietnes kompromat.lv veidotāju Leonīdu Jākobsonu, kā arī krievu emigrantu nacionālistu Dmitriju Savvinu. Saskaņā ar “De Facto” datiem Jākobsons un Savvins esot saņēmuši 22 000 eiro no Lietuvas fonda “Sadarbība demokrātijai”, kas pieder Ņevzļinam. Nauda tika pārskaitīta kā ziedojums uz viņu dibinātā uzņēmuma “Bonum Publicum” kontu.

Jakobsons iesniedza policijā ziņojumu pret sankcionētā Krievijas oligarha un Latvijas pilsoņa Petra Avena uzņēmumu “IDS Borjomi Europe” Lietuvā, bet Savvins – Latvijā. Abi apsūdzēja viņu par sankciju režīma pārkāpumiem. Savus paziņojumus viņi publicēja sociālajos tīklos.

Savvins un Jākobsons kopīgā paziņojumā tīmekļa vietnē kompromat.lv nosauca FBK par “struktūru, kas konsekventi lobē Putina oligarhu intereses”, un noliedza jebkādu saistību ar Bļinovu. Publikācijas pret P. Avenu, viņuprāt, ir “daļa no nacionālās cīņas pret proputiniskiem elementiem”.

Savukārt Pēteris Avens vērsies Valsts policijā ar lūgumu sākt kriminālprocesu pret Savvinu par apzināti nepatiesu izdomājumu un apmelojumu tīšu izplatīšanu. Advokāts Jānis Rozenbergs paudis, ka, pēc viņa klienta vārdiem, ar lielu varbūtību šādu nepatiesu izdomājumu izplatīšanas mērķis ir bijis panākt politiskus un juridiskus ierobežojumus Avenam, turklāt ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un citās valstīs.