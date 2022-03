Krievijas prezidents Vladimirs Putins 2022.gada 27.februārī. Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

"Nezinu, kā viņi tagad iemieg un mostas…. ": Krievijas žurnālists aicina Putina tuvākā loka cilvēkus apturēt karu







Populārais Krievijas žurnālists Jurijs Dudjs vērsies pie Krievijas amatpersonām un uzņēmējiem ar aicinājumu ietekmēt prezidentu Vladimiru Putinu, lai nekavējoties izbeigtu karu Ukrainā.

“Nezinu, vai ir vēl tādi cilvēki, kam ir uz Putinu kaut kāda ietekme, bet pieņemsim, ka ir. Nezinu, kā viņi tagad iemieg un mostas un ko trenē starp pamošanos un miegu,” ierakstā savā “Telegram” kanāla atzīst žurnālists.

“Bet viņiem visiem – no Rotenbergiem līdz Timčenko, no Čemezova līdz Grefam, no Abramoviča līdz Mordašovam, no Kudrina līdz Ernstam – gribas atgādināt vienu: cilvēciskā cieņa tagad nav Krimas tiltos un Čempionu līgas uzvarās,” skaidro Dudjs.

“Cieņa ir tajā, lai izteiktu jūsu priekšniekam savu pozīciju (un daudziem no jums tā daudz kur nesakrīt ar manu) un paskaidrotu viņam, kāda katastrofa notiek tieši tagad,” uzsvēra žurnālists.

“Beidzamais un galvenais: šis karš ir nekavējoties jāizbeidz,” aicinājuma noslēgumā norādīja Dudjs.

Pirmdien pret karu Ukrainā izteicās Krievijas uzņēmējs un bankas “Tinkoff” dibinātājs Oļegs Tiņkovs.

Arī Krievijas aktieris Daņila Kozlovskis nule kā vērsies pie Putina ar aicinājumu izbeigt karu Ukrainā. Notiekošo viņš nodēvēja par katastrofu.

“Cienījamais prezidenta kungs, atvainojiet, ka vēršos pie jums tieši, bet tikai jūsu spēkos ir apturēt šo karu,” norādīja Kozlovskis.

Iepriekš arī citi pazīstami Krievijas sabiedrības pārstāvji izteikušies pret iebrukumu Ukrainā un pieprasījuši pārtraukt karu.

Kopš 24.februāra, kad Krievija pēc Putina pavēles sāka karu pret Ukrainu, Krievijas pilsētās katru dienu notiek protesta demonstrācijas. Aizturēto protestētāju skaits sasniedzis aptuveni 6000. Policija pret protestētājiem lietā liek brutālu spēku.

Platformā “Change.org” petīciju “Apturēt karu ar Ukrainu!”, ko iniciējis Krievijas cilvēktiesību aktīvists Ļevs Ponomorjovs, līdz pirmdienas vakaram parakstījuši vairāk nekā miljons cilvēku.