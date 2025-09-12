No bērnudārza pazūd gadu vecs bērns: darbinieki to atklāja tikai tad, kad zēna māte ieradās viņam pakaļ 0
Sidnejā, Austrālijā, noticis kuriozs un vienlaikus satraucošs gadījums — no bērnudārza noslēpumaini pazudis kāds gadu vecs mazulis. Izrādījās, ka bērnu nejauši paņēmis gados vecs vīrietis, kurš sajaucis viņu ar savu mazdēlu.
Bērns pēc dažām stundām tika atrasts sveiks un vesels, taču notikušais izraisīja plašu rezonansi.
Bērna pazušanu atklāja tikai tad, kad zēna māte ieradās viņam pakaļ.
Bērnudārza personāls nekavējoties pārskatīja videonovērošanas ierakstus un sazinājās ar citu bērnu vecākiem, lai noskaidrotu situāciju.
Tikai tad atklājās, ka zēnu kļūdas dēļ paņēmis kāda cita bērna vectēvs, kurš bija atnācis pakaļ savam mazdēlam.
Vīrietis neesot pamanījis, ka paņem svešu bērnu, jo viņam bijis līdzīgs matu griezums un mutē knupis.
Viņš pieņēmis, ka bērns ir niķīgs noguruma dēļ, un aizvedis to uz mājām, būdams pārliecināts, ka tas ir viņa paša mazdēls.
“Viņš vienkārši paņēma bērnu, ielika automašīnā un aizbrauca. Ilgi ņēmās ar autosēdeklīti, nepievēršot uzmanību sīkumiem — viņš to dara reti. Kad abi atbrauca mājās, viņš bērnu apskāva un devās atpūsties,” sacīja sieviete.
Viņa piebilda, ka pirms pāris dienām pāris pieskatījis savu mazdēlu, kuram nākuši zobi un bijusi slikta oma, tādēļ bērna uzvedība nav šķitusi neparasta.
Arī bērnudārza pārstāve Triša Hestija oficiālā paziņojumā atvainojusies iesaistītajām ģimenēm.
“Mēs no sirds atvainojamies par šo atsevišķo, bet dziļi nepatīkamo gadījumu. Katra bērna drošība ir un paliek mūsu augstākā prioritāte,” viņa paziņoja.
Viņa apstiprināja, ka darbinieks, kurš pieļāva kļūdu, atstādināts no amata.
Tāpat nekavējoties ir pārskatīta un pastiprināta bērnu saņemšanas un nodošanas kārtība, lai novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē.