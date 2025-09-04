“Vienam šis gandrīz beidzās ļoti bēdīgi…” Vecāki, ignorējot noteikumus Uzvaras parka skeitparkā, apdraud savu bērnu drošību 0
Uzvaras parkā, kas kļuvis par iecienītu vietu aktīvai atpūtai ģimenēm un sportotājiem, novērota satraucoša parādība – parka esošajā skeitparkā cilvēki ignorē aizlieguma zīmes un ļauj saviem mazajiem bērniem darīt to pašu. Tas rada nopietnu apdraudējumu gan pašiem bērniem, gan sportotājiem, kuri izmanto trasi paredzētajam mērķim.
Par novēroto sabiedrību informēja kāda sociālā tīkla “Thread” lietotāja. Sieviete atklāja, ka bijusi lieciniece – kādam bērnam nedrošā brīvība skeitparkā varēja beigties bēdīgi.
“Vakar bijām ar bērniem Uzvaras parkā skeitot. Parks brīnišķīgi skaists, daudz iespēju aktīvi atpūsties. Taču ļoti nepatīkami pārsteidza, ka ne tikai pieaugušie staigā pa trasi, kur ir skaidra aizlieguma zīme tur atrasties, bet arī brīvi ļauj tur skraidelēt saviem mazajiem bērniem bez ķiverēm. Vakar vienam šis gandrīz beidzās ļoti bēdīgi… Un milzīgs risks savainoties ir arī sportotājiem,” vēstīja Uzvaras parka apmeklētāja.
Kāds cits sociālā tīkla lietotājs piekrita paustajam: “Tas gan. Tur visi ir visur. Nesportotāji uz trases, sportotāji uz celiņiem un pa vidu skrienoši bērni un mājdzīvnieki. Dažbrīd vesels kvests, kā izvairīties no visiem. Visvairāk žēl tos kuriem sacensības vai treniņi notiek.
Parks tiešām labi uztaisīts, tikai šķiet ka pa blīvu visas tās izklaides. Mana doma, ka varēja izklaidi un sportu sadalīt tā, lai vieni ir vienpus ceļam un otri otrpus.”
Kāds cits pauda, ka viņu tas galīgi nepārsteidz!
“Tevi šis pārsteidz? Es katru dienu Rīgas centrā visādus brīnumus redzu. Savus bērnus droši laiž skraidīt blakus brauktuvei/velo ceļam. Šitāds man viens ratos gandrīz ieleca, pēkšņi no stūra uz velo ceļa izleca. Reakcija sekundi vēlāk un būtu pārbraucis pāri. Ar policiju par šo arī esmu runājis. Policiste teica – šie vecāki savu kļūdu saprot tikai tad, kad kāds traumēs viņu bērnu/s.”
“Ir arī kas skeita kalniņus vai kā pareizi tos sauc, izmanto par slidkalniņiem… Un vecāki neko. Vēl paši nostājas trases vidū un sabučo savus mini mazulīšus, kuri, skrienot pa skeita laukumu. paklupuši. Bīstami, taču kā vieniem, tā otriem. Un traucējoši arī,” viedokli izteica vēl kāda iedzīvotāja.